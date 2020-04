Modo cuarentena: Mirko asiste a sus clases del jardín de manera online

Miércoles 8 de abril de 2020

Una de las actividades que más sufrió por el aislamiento social obligatorio, es la educación. No sólo por los días de clases que ya se perdieron y que van a ser difícil de recuperar, sino porque se especula que va a ser una de las últimas en regresar a la normalidad. Se viven momentos de incertidumbre y a raíz de esto varios establecimientos, sobre todo los privados, afrontaron en desafío de dar clases a distancia. Compartir con sus alumnos material online parece ser la manera de no atrasarse y a su vez, mantener a los más chicos de la familia entretenidos.

Por supuesto, esto se da en todos los niveles. Desde la secundaria, pasando por la primaria y llegando a los recién están dando sus primeros pasos en el jardín, como en el caso de Mirko, el hijo de Marley.

El pequeño arrancó este año a dar sus primeros pasos en la sala de dos del colegio alemán Goethe Schule Buenos Aires. Por el motivo que es de púbico conocimiento, el nene fue apenas uno días hasta que se declaró la cuarentena. Sin embargo, desde la institución, le mandan a él, como al resto de sus compañeritos, material de estudio para que vayan aprendiendo y, porque no, divirtiéndose.

Enamorado de su primogénito, el conductor de El muro infernal suele mostrar las actividades del chiquito en sus redes sociales. En pleno crecimiento, sus ocurrencias abundan y ahí está Alejandro, teléfono en mano, retractando el momento para que quede archivado. Las gracias van en aumento a medida que crece.

En esta oportunidad, no se trató de algo por el estilo. El nene suele dejar de lado por un momento los juegos para darle paso a otra de las actividades importantes; el estudio. Marley lo filmó compenetrado, llevando adelante sus clases.

“¡Clases a distancia del jardín de infantes! Canciones en alemán”, fue la frase con la que el conductor describió un video del nene aprendiendo.

A esta edad, en los juegos y canciones los chicos encuentran una buena manera de complementar diversión con enseñanza. En el clip se lo puede ver con una computadora en la que se reproduce una canción infantil alemana.

A Mirko se lo ve muy entretenido, y enfocado en el aprendizaje, diciendo frases que escucha en otro idioma, a la perfección e incluso gesticulando, sobre lo que escucha.

Como suele acontecer, el video superó las 350 mil reproducciones en tan solo horas y las muestras de cariño se reprodujeron en más de 600 mil comentarios: “¿En alemán? ¡Y a mí se me complica el español, imaginate en alemán!”, “Yo también estoy como Mirko, pero viendo clases de gym y no las hago”, fueron algunos de los más graciosos.

Otros en cambio, fueron por el lado de lo bien que se lo ve estudiando otro idioma y siendo tan chiquito: ¡Es tan inteligente!

Y cómo lo estimulás, Marley, es excelente la educación que recibe, y ni hablar del amor con el que lo estás criando”.

Y si hablamos de la enseñanza, la figura de Telefe siempre estuvo muy atento a qué camino seguir y por dónde tiene pensado llevar a su pequeño. Este paso no lo dejó al azar, sino que se estuvo interiorizando y buscando mucha información para luego decidir y lo inscribió en un prestigioso colegio porteño.

“Para la educación, me centro en lo que sucede en Dinamarca, que es número uno a nivel mundial sobre lo que es la educación para niños: está en el medio de la educación Montessori y Waldorf, los chicos no hacen todo lo que quieren, tienen sus límites y plan de estudio intenso pero a su vez difunden mucho la parte social y artística. por ejemplo, en Dinamarca no hay deberes; estudian en la clase, cuando termina el horario escolar difunden que los chicos interactúen entre ellos y vayan a jugar al fútbol, pintar o a hacer música”, recordó a fines del año pasado.