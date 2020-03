Modelo obereña que reside en Italia contrajo Covid-19

Jueves 19 de marzo de 2020 | 11:03hs.

Valentina Ferrari D'Agostini, modelo obereña que reside en Milán, Italia contrajo coronavirus y continúa en aislamiento junto a su novio.







"En dos días terminaríamos la cuarentena, pero los médicos nos pidieron que quedemos más tiempo por precaución, al menos 10 días más para asegurarnos de no volver a contraer este virus, estamos muy débiles", comentó en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva.





La joven manifestó que "empezó con síntomas mi novio y a los cinco días empecé yo. Al principio con un dolor de cabeza muy fuerte, luego fiebre. No he tomado nada porque los médicos me dijeron que era preferible que no lo hiciera".







Por otra parte sostuvo que "ahora está un poco más difícil la vida en cuarentena acá. Los sistemas de compras online están colapsados. Ahora por suerte hay voluntarios que se ofrecen a hacer las compras. Y dependemos de ellos. Está todo parado".







Por último dijo: "Mi familia está asustada, me preguntan todo el tiempo cómo estoy, por suerte ya no tengo fiebre, eso es un signo de que me estoy curando".







Hasta el día de hoy 19 de Marzo, se reportaron en Italia 35713 casos de infectados, 2978 de muertos y 4025 de recuperados. Estas cifras son difundidas diariamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS).







Italia se encuentra en el puesto 2 de países con mayor cantidad de infectados.