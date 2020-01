Moconá, una ducha como no hay en todo el planeta

Domingo 5 de enero de 2020

“Vamos, Luisa, que ya la ducha de casa me aburrió. Me resulta incómoda y, la verdad, me dan ganas de no bañarme nunca más. Te digo que en Misiones nos vamos a mojar bastante”.

No lo sé, Rick, esta cita parece falsa, pero que en los Saltos del Moconá, si el bote se acerca lo suficiente, no hay manera de no salir empapado, eso sí es absolutamente cierto. Y valdrá la pena darse una vueltita por el río Uruguay, ahí donde el lecho se sale de los lugares comunes y decide entregar unos saltos longitudinales únicos en el mundo. Si Luisa es real, bien le vendría decir que sí. O comprar otra ducha.