Mitre pegó un salto alentador

Martes 9 de junio de 2020 | 06:30hs.

Por Diego Vain deportes@elterritorio.com.ar

En grupos de ocho personas, separados con la distancia correspondiente y luego de haber pasado por todos los protocolos sanitarios establecidos, los equipos masculinos y femeninos de Primera de Mitre volvieron a entrenar en el club.





Algunos con pelota, otros bajo las órdenes de los preparadores físicos. Cada uno en su rectángulo cuando les tocó el turno de estar dentro de la cancha de fútbol 5 y sin cruzar al área del compañero. Así pasó el primer día de la vuelta a los entrenamientos para el Auriazul. Para algunos poco tiempo, pero sin dudas que varios jugadores estuvieron agradecidos de volver a pisar el club, de ver a otra vez a los compañeros y de respirar un poco de fútbol.





Mitre fue el primer club de la Liga Posadeña que tuvo entrenamientos de sus equipos de Primera y que seguramente marcará el camino para otras entidades, que pretenden regresar a la actividad, aunque no haya un horizonte cercano para la competencia.



Por turnos





Las chicas estuvieron toda la hora en una de las cuatro canchas de fútbol 5 que tiene Mitre en su predio de la avenida Martín Fierro y pese a que no se movieron de esa parte, dividieron el entrenamiento en dos. Media hora con pelota y media hora de ejercicios físicos. Así será la modalidad para los próximos días, ya que no hay gran variedad de ejercicios para hacer sin el roce con los compañeros.





El equipo masculino tuvo un poco de rotación. Misma modalidad de media hora, pero como hubo más futbolistas, los grupos fueron dos. En cancha y bajo las órdenes de Bruno Smorczewski, los jugadores se reencontraron con la redonda y el DT optó por ejercicios para reactivar la técnica, aunque deslizó que le gustaría mantener la cancha marcada (eran ocho rectángulos) para futuros trabajos tácticos.





Por otro lado y con el preparador físico Iván Giménez, el restante grupo realizó la parte física del entrenamiento, en un área que fue marcada y acondicionada para esas tareas.



“Me planteé la manera de dejar”





Uno de los futbolistas que regresó a las prácticas ayer fue Manuel Sánchez Ocaña. El experimentado delantero puso en duda su continuidad en el deporte a raíz de la pandemia de coronavirus, pero fue solamente un amague.





“Por momentos se me vino a la cabeza dejar de jugar. El ver las noticias y todo lo que pasaba, veía lejana la vuelta hasta de los entrenamientos. Me planteé la manera de dejar, pero al poco tiempo vi que en otras provincias se estaba liberando y me volvieron las ganas, así que hasta donde me dé voy a seguir jugando”, contó el obereño.





Sánchez Ocaña también confesó que “fue muy raro” el regreso a los entrenamientos, aunque reconoció que “ya sabíamos como iba a ser, con los protocolos a la entrada y la manera de entrenar distanciados”.





El goleador aseguró que volver a practicar en el club “se siente como una liberación”. “Uno está encerrado en la casa y esto te libera, te vuelve a la tierra. Parece todo nuevo”, explicó.





En cuanto a lo que se viene, Manolo avisó que “habrá que acostumbrarse porque tenemos para un largo tiempo así”, pero fue optimista con el regreso: “Arrancamos con el pie derecho”.