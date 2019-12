“Mística, garra y corazón”

Martes 24 de diciembre de 2019

“Es un día muy especial. Tenemos la suerte de haber logrado un acuerdo con Lucas, con un ex campeón con Independiente, y esto nos llena de orgullo, satisfacción y esperanza para conseguir salir de esta situación deportiva”, así presentó Hugo Moyano a Lucas Pusineri, el nuevo DT de Independiente.Luego de las palabras del presidente, llegó el turno del entrenador, el que le ganó el mano a mano a Mauricio Pellegrino.“Cumplo un sueño al poder trabajar acá... Cuando me fui sabía que iba a poder venir de esta manera, sabía que los caminos se iban a cruzar y me pone feliz. Esperemos tener la misma química de cuando fui jugador”, se presentó Pusineri.“Voy a trabajar para tener un equipo competitivo y una identidad de local y visitante. Queremos que se vuelva a tener mística y sentido de pertenencia. También garra y corazón. Uno no puede dejar de pensar en lo que fue como futbolista y ahí estará mi exigencia”, avisó el nuevo entrenador del Rojo.Después de su experiencia en Colombia, con Cúcuta y Deportivo Cali, Pusineri se siente seguro y convencido. “Esta posibilidad me llega en un buen momento. Dos años atrás tuvimos una reunión y no se pudo oficializar, pero repito: siempre supe que los caminos se iban a cruzar”, expresó el campeón con el Rojo en 2002.