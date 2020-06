Miss Bolivia se separó y dejó entrever que sufrió violencia

Martes 9 de junio de 2020

En medio de la cuarentena, y a tres años de su casamiento, María Paz Ferreyra, más conocida como Miss Bolivia, y el investigador del Conicet Emmanuel Taub se separaron. A través de su cuenta en Instagram, la cantante publicó fotos suyas con heridas en los brazos y el rostro, aunque no brindó mayores detalles sobre lo sucedido.

El jueves pasado los seguidores de Miss Bolivia se vieron sorprendidos cuando la artista subió una serie de stories. “Creo que hoy va a ser el día más importante de mi vida. Si pueden, manden luz. Por mí y por todas las mujeres víctimas de violencia doméstica”, escribió.

Al día siguiente publicó: “Ayer creí que iba a ser el día más importante de mi vida, pero fue mucho más que eso. Ahora… Quiero contarles que toda la luz que mandaron, llegó. Gracias”. Y luego agregó: “Otra cosa. A los familiares y cómplices de mi abusador: ¿podrían dejar de mirar mis stories? Es de mal gusto e igual pronto se van a enterar de todo en la tele. Bajen la ansiedad, ustedes saben quiénes son. Besis y salud. De este lado somos bocha”.

Este domingo, Miss Bolivia volvió a usar su cuenta en Instagram y, en primer lugar, publicó una encuesta. “Qué lindas son las capturas de pantalla. ¿A vos te gustan?”, preguntó, sin dirigirse a nadie en particular, y dejando la posibilidad de responder por sí o por no. En otra story escribió “a mí sí” y subió una serie de fotos que revelan heridas en su cuerpo. Se puede observar un moretón a la altura de su pómulo y raspones en sus brazos.

También publicó una foto junto a un coche fúnebre y una frase: “Esta me gusta. Ya me vinieron a buscar. Esta es jevy pero me gusta”. Y, finalmente, escribió: “¿Qué hacemos con los mensajes de acoso a María?” Cabe recordar nuevamente que ella se llama María Paz, pero no dejó claro si estaba hablando de ella en tercera persona o de otra mujer.

Emmanuel Taub se manifestó con un comunicado: “Como respuesta a las preguntas y consultas que he recibido en los últimos días en relación a mi matrimonio con Paz Ferreyra (Miss Bolivia), quiero compartir con ustedes la noticia de nuestra separación. Este proceso doloroso para ambas partes comenzó en febrero de este año y llevó, entre diferentes idas y vueltas, a que desde el 30 de abril ya no convivamos más juntxs”.

“Hoy en día, gracias a la buena voluntad de las partes y de nuestros abogados, estamos realizando los trámites de divorcio con la máxima armonía, respeto y amor como desde que nos conocimos”, concluyó el comunicado, junto al pedido de “respeto, apoyo y amor” por la situación que están atravesando.

Varios medios intentaron comunicarse con Miss Bolivia para consultarle por las fotos que subió pero no obtuvo respuesta. Desde su entorno aseguran que en breve se manifestará al respecto.