Misiones ya no tiene internados y lleva tres días sin contagiados

Domingo 14 de junio de 2020

El Ministerio de Salud Pública de Misiones -a través de su parte epidemiológico- informó ayer que ya no hay pacientes internados por coronavirus en la provincia. En este sentido, se dio la externación al joven oriundo de San Vicente que estuvo internado en el Samic de Oberá con Covid-19, quien además padece tuberculosis.“Ayer (por el viernes) le dimos el hisopado de control y dio negativo, así que su condición física es estable, se realizará los controles domiciliarios y sanitarios estrictos a través del hospital de San Vicente”, expresó a El Territorio Héctor González, director del Samic Oberá.Mientras que al paciente oncológico de Campo Viera se lo sacó del aislamiento debido a que venció al coronavirus, pero permanece internado por su patología de base, aunque evoluciona favorablemente y mañana podría volver a su domicilio.En este contexto ya son 30 los pacientes recuperados, es decir, que recibieron el alta médica. Uno de ellos es el empresario Alfredo “Pancho” Szychowki, de 93 años, quien logró vencer al coronavirus. Sin embargo, aun continúa internado, en sala común, debido a su patología de base y aunque estaba previsto darle el alta, seguirá en observación mínimo hasta mañana y luego se definirá si continúa internado o no.Mientras que siguen bajo tratamiento domiciliario otros cinco pacientes activos a quienes se les otorgó la externación, por ser considerados de bajo riesgo o asintomáticos. Sumado a este dato realmente alentador, se cumplió el tercer día consecutivo sin reportar nuevos contagios. Así, Misiones se mantiene con 37 casos positivos, de los cuales dos fallecieron: el camionero de San Vicente que había estado en San Pablo y una mujer de 47 años oriunda de Aristóbulo del Valle.Por otra parte, el nuevo informe detalla que en las últimas 24 horas se descartaron 36 casos -261 en la última semana-, y el total asciende a 1.263. Además, 1.971 personas permanecen en aislamiento domiciliario y otros 5.301 culminaron esta etapa.El Ministerio de Salud de la Nación informó e que durante las últimas 24 horas se registraron 30 muertes y 1.531 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 30.295 y las víctimas fatales suman 815.Del total de esos casos, 1.011 (3,3%) son importados, 11.950 (39,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 11.707 (38,6%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.Durante la tarde se registraron 13 nuevas muertes. Seis hombres, tres de 73, 62 y 61, residentes en la provincia de Buenos Aires; dos de 87 y 88 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (Caba); y uno de 64 años, residente en la provincia de Río Negro; y siete mujeres, cuatro de 45, 75, 29 y 45 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; dos de 74 y 82 años, residentes en la ciudad de Buenos Aires (Caba); y una de 73 años, residente en la provincia de Río NegroEn su informe matutino, las autoridades sanitarias habían confirmado 17 muertes. Fueron ocho mujeres: seis de 51, 81, 92, 86, 78 y 75 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; dos de 86 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (Caba); y nueve hombres, seis de 14, 78, 67, 73, 82 y 81 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; dos de 65 y 67 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (Caba); y uno de 37 años, residente en la provincia de Río Negro.Entre los tantos positivos de ayer, uno corresponde a Alejandro Alegretti, directivo de la Fundación Bapro. El miércoles el funcionario del Banco Provincia había compartido un acto junto al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien el viernes confirmó su contagio.Son 23 las provincias afectadas con casos de Covid-19. Catamarca sigue siendo el único lugar de la Argentina que no confirmó ningún caso. San Luis, La Pampa y Tierra del Fuego no registraron casos en los últimos 15 días.