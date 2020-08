Misiones y Formosa, las provincias con menos contagios en el mes más crítico

Domingo 2 de agosto de 2020

Dos días sin contagios en Misiones El parte epidemiológico del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones no informó de nuevos casos de Covid-19 y ayer fue el segundo día son contagios. En tanto que se descartaron 26 pruebas a través del laboratorio.



Por su parte, el boletín de Nación informó que se registraron 53 muertes y 5.241 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 196.543 y las víctimas fatales suman 3.596.



En lo que respecta a las muertes 35 corresponden a la provincia de Buenos Aires, trece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), dos a Córdoba, uno a Mendoza y otros dos a La Rioja.



Del total de esos casos, 1.123 (0,6%) son importados, 55.946 (28,5%) son contactos estrechos de casos confirmados, 107.909 (54,9%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



Ayer fueron realizadas 15.442 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 722.950 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 15.932,2 muestras por millón de habitantes. A la fecha, el total de altas es de 86.499 personas.



El número de casos descartados hasta ayer es de 416.988 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).





Un repaso por los casos locales desde el 27 marzo

El mapa epidemiológico que deja el coronavirus cambia día a día. Julio, sin dudas, fue el mes más crítico en el avance del virus donde se sumaron 126.772 nuevos casos en todo el país. Si bien en un principio todas las miradas estaban centradas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), hoy las alarmas se posan sobre lo que está pasando en las provincias y la posibilidad de respuesta que tienen los sistemas sanitarios ante un posible desborde. Incluso se monitorea todos los días el número de camas críticas disponible y la cantidad de trabajadores de la salud que se infectó.Según se evidenció, en pocos días varias regiones que parecían estar en una buena situación cambiaron radicalmente. Lo que deja en claro el dinamismo del agente contagioso.Jujuy, por ejemplo, pasó de tener menos de 100 casos el 1 de julio a más de dos mil al finalizar el mes y se convirtió así en la tercera provincia con más casos acumulados durante ese mes, después de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma (Caba), que desde el comienzo son las zonas más críticas.En ese caso, la Nación decidió reforzar la respuesta del sistema sanitario jujeño con el envío de 15 especialistas conformados por siete médicos, cinco de ellos terapistas, tres kinesiólogos respiratorios y cinco enfermeros.Mientras que Catamarca, que era la única que no tenía casos, terminó julio con 61 infectados y la decisión del gobierno provincial de prohibir que se tome mate en la administración pública y el envío de insumos médicos para fortalecer los hospitales.Entre las que menos acumularon contagios este último mes se encuentran San Juan con doce, en tanto que Formosa y Misiones, con nueve contagios cada uno, están últimas en el ranking de provincias con menos casos en el séptimo mes del año.Al igual que ya lo hace desde el 30 de junio la tierra colorada, otras provincias se sumaron a exigir un certificado de Covid-19 negativo para ingresar o circular por la jurisdicción. Ante el avance de la enfermedad en Chaco, Santiago del Estero pide desde hace pocos días un certificado de hisopado con resultado negativo, realizado 48 horas previas al ingreso a esa provincia.Igual decisión tomó desde el lunes pasado Santa Fe, que solicita test negativos para ingresar a la provincia y multan a quienes no usen máscaras o protectores faciales. Además en Rosario, una de las ciudades más grandes del país, están suspendidos los encuentros familiares.Tierra del Fuego, donde todo parecía estar controlado, dio marcha atrás en las medidas de apertura. Tras tres meses sin casos un brote iniciado en julio dejó un saldo de 308 nuevos contagiados y así la provincia patagónica acumula 457 casos desde que empezó la pandemia.“Consideramos que el ingreso de alguna persona asintomática que quizás no haya realizado la correcta cuarentena o aislamiento generó esta situación”, dijo Cristian Tejedor, director del Hospital Regional Río Grande. Por otra parte, explicó que “para sostener la economía y la vida normal en la isla necesitamos el arribo de aviones y el tránsito de camiones”. Tejedor recordó que “Río Grande ya estaba en fase cinco. Teníamos actividad comercial completa con los recaudos que corresponde” y ahora eso se frenó.En La Pampa, en tanto, hay ciudades con barrios cerrados. La provincia pasó de tener menos de diez casos a más de 120 casos activos. “La Pampa vive la peor jornada de contagios de coronavirus”, informaron el viernes desde el Ministerio de Salud de esa provincia.Así, según el comité de expertos que asesora a las autoridades sanitarias nacionales, el país atraviesa la que se cree es la cresta de la ola de contagios, pero el virus es tan dinámico, que la situación puede variar de un día para el otro, como ya lo evidenciaron varias jurisdicciones argentinas.Hasta ayer Misiones acumulaba 49 casos desde la llegada del coronavirus a este territorio. De esa manera, hasta el momento el mes con más casos fue abril con 19 confirmaciones, le siguen junio con doce, julio con nueve, mayo con seis y marzo tuvo sólo tres contagios.Misiones detectó el primer caso el 27 de marzo en un posadeño de 71 años que regresó de España, por entonces epicentro del covid-19.Al otro día se conoció el segundo caso: un joven de 27 años de Iguazú que realizaba tareas repatriación en la frontera con Brasil; su mamá también se contagió y se convirtió en la tercera persona infectada, el 31 de marzo.El 17 de abril se supo del caso del camionero de 61 años de San Vicente, que por su trabajo iba y venía de Brasil, fue el cuarto caso y el primer fallecido. Su esposa también contrajo el virus por nexo.El 24 de abril se supo del sexto caso: un niño de 3 años al que se le detectó la enfermedad en el Hospital Garrahan, donde había sido derivado para operarse. Él sería el desencadenante de una seguidilla de contagios, la mayoría dentro del hospital Pediátrico de Posadas, donde había estado internado previamente. El primero se detectó el 27 de abril (séptimo caso) y fue la tía del pequeño. El octavo contagio se conoció ese mismo día y se trató de un joven que volvió infectado desde Buenos Aires.El 28 de abril la provincia declaró la circulación comunitaria del virus. Se decidió eso ya que en dos de los cuatro casos no estaba claro cómo lo contrajeron.Se trató de los casos 9 y 12, una niña de 4 años de Iguazú y una embarazada de 20 años del barrio Parque Adam de Posadas. Ese mismo día se informó el primer personal de salud contagiado (Hospital Pediátrico) que tenía nexo con el paciente 6, es decir, el niño al que se le detectó el virus en el Garrahan. El cuarto caso del día fue un hombre de 41 años con nexo con el caso 8, el joven repatriado desde Buenos Aires.Al día siguiente, se comunicaron cuatro pacientes más, dos de ellos trabajadores del Pediátrico con nexo con el niño de 3 años. Los otros dos fueron un hombre con residencia en Iguazú y el hijo de 4 años de la embarazada de Parque Adam.Mientras que el 30 de abril fueron seis los casos que se dieron a conocer, tres de ellos también eran personal de salud del Pediátrico; dos trabajadores de una veterinaria de Posadas y un bebé de 45 días de Eldorado, que había vuelto desde Corrientes capital.En mayo Misiones registró seis contagios y tuvo 25 días sin reportar nuevos. En ese sentido, el paciente 23 fue un trabajador de salud del Hospital Neonatal, con nexo con la embarazada. Mientras que el caso 24 fue la esposa del caso 10, personal de salud del Pediátrico. Ambos se conocieron el 1 de mayo. Dos días después, el paciente 25 fue de otro trabajador del Neonatal, contagiado por la embarazada.Recién se volvieron a reportar casos el 28 de mayo: una médica del Hospital Madariaga y su bebé. El 30 de mayo se conoció el caso del anciano de 93 años que estuvo internado en el Sanatorio Boratti.Junio fue el mes con más contagios, acumulando doce. También fue el mes en el que se produjeron las últimas muertes y desde cuando se empezó a exigir el certificado de Covid-19 negativo para ingresar a la provincia.Tres de estos doce casos fueron personal sanitario y otro de 31 años con nexo con el anciano de 93. Otros dos pacientes estuvieron internados en el Samic de Oberá: uno de 63 años de Campo Viera con patología oncológica y un joven de 24 años de San Vicente con tuberculosis.Otra contagiada fue una mujer de Iguazú que había viajado a Buenos Aires por una cirugía y un hombre de Posadas. Los dos fueron notificados el 5 de junio. Un día después se dieron a conocer dos casos en trabajadores del Parque de la Salud.Los dos fallecimientos se produjeron el 10 y 18 de junio y se trató de dos mujeres: una de 47 años de Aristóbulo del Valle y otra de 62 de Posadas.Los últimos contagiados de junio fueron un hombre de Iguazú que estuvo internado en el Hospital local por tener patologías de base y un joven de la misma localidad que regresó de Buenos Aires.Julio terminó con nueve casos, de los cuales ocho permanecen activos. Ese mes se tuvo la particularidad de que la provincia pasó 15 días sin nuevos casos.En ese sentido, el caso 41 fue el primero detectado en la barrera sanitaria. Fue un joven de Posadas que provenía de Buenos Aires. También de esa forma se conoció el contagio del joven prefecturiano de San Ignacio. Por otra parte, son cuatro los miembros de una familia de Garupá que dieron positivo para coronavirus. Un albañil de 61 años, su esposa de 43 y sus dos hijos de 36 y 22 años. Aún se desconoce cómo adquirieron el virus.Mientras tres personas de una familia de Andresito también se contagiaron: una anciana de 85 años que está internada, fue tratada con plasma y evoluciona bien; así como dos familiares. Ahora esa localidad fronteriza con Brasil dio marcha atrás en las medidas de apertura.