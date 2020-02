Misiones y Chaco estarán conectados por Aerolíneas Argentinas

Jueves 27 de febrero de 2020 | 15:38hs.

Aerolíneas Argentinas lanzó hoy su nueva programación de vuelos, que suma este año 40 frecuencias adicionales en 15 rutas en todo el país. En ese contexto, Iguazú suma una nueva conexión aérea con Resistencia, Chaco, entre octubre y febrero, con dos frecuencias semanales, fomentando el turismo y la conectividad. Además se suman las rutas Bariloche con San Pablo, entre otras.El anuncio fue realizado en Casa de Gobierno con la participación de Mario Meoni, Ministro de Transporte de la Nación y Pablo Ceriani, presidente de la compañía aérea. Sobre la nueva gestión al frente de Aerolíneas Argentinas, Mario Meoni sostuvo: “Estoy sumamente contento de tener una empresa conducida con la seriedad y la responsabilidad que está teniendo Pablo y con una mirada tal cual nos pide el presidente: federal, y no solamente federal de más vuelos y de más gente conectada, sino de cómo le damos actividad económica hacia el interior del país” y agregó que “en apenas 70 días han hecho una transformación muy importante”.“No siempre es correcto analizar de manera lineal el costo operativo de Aerolíneas de cuánto gana y cuanto pierde en términos de ventas. Siempre que estamos generando actividad económica hacia el interior del país es una ganancia importante, porque, en definitiva, los recursos de Aerolíneas son los recursos del Estado, y cuando en el Estado crece la actividad económica en alguna región, también crecen los recursos del Estado, por lo tanto, es una manera de retroalimentar nuestra economía” indicó el Ministro, para añadir que “lo que estamos tratando de generar es una actividad económica importante en todo el país y hacia adentro, como lo pidió el presidente Alberto Fernández, algo que hasta aquí no sucedía”.“El equilibrio tiene que ver con el turismo como eje central de alimentar muchas ciudades a partir de las frecuencias mayores y la capacidad operativa de muchas activadas de negocios de destinos que sino no lo pueden hacer. Cuando conectamos Santiago del Estero, La Rioja, cuando Catamarca, La Pampa, estamos dando mayor actividad económica a esas ciudades, por lo tanto, me parece muy importante el trabajo que viene realizando Aerolíneas Argentinas”, concluyó Meoni.• Iguazú- Resistencia (nueva ruta): 2 frecuencias semanales de octubre 2020 a febrero 2021.• Bariloche - San Pablo (nueva ruta): 2 frecuencias semanales a partir de julio y hasta el 15 de agosto, los días miércoles y sábados.• Bariloche – Mendoza (nueva ruta): 2 frecuencias semanales entre julio y abril, los días martes y sábados.• Ushuaia – Córdoba: Se mantiene el vuelo durante todo el año, recuperando 2 frecuencias semanales en mayo y junio, los martes y sábados. En temporada alta invernal habrá hasta 6 frecuencias semanales.• Buenos Aires- Rio Grande: En mayo y junio se operarán 3 de las 14 frecuencias con aviones Boeing 737-800 con capacidad para 163 pasajeros en lugar de los Embraer 190 con 97 asientos. En julio serán 11 de las 14 frecuencias. Esto significa más asientos ofrecidos y más disponibilidad para la carga.• Buenos Aires – Rio Gallegos: Se suman 3 frecuencias los días lunes, miércoles y jueves, totalizando 17 frecuencias semanales.• El Calafate - Bariloche: Se garantiza la conectividad durante todo el año con 2 frecuencias semanales de mayo a septiembre y hasta 9 frecuencias de octubre a marzo.• Trelew – Córdoba: Se mantiene como vuelo estacional con 2 frecuencias semanales, días jueves y domingos entre septiembre y marzo.• Buenos Aires – Santa Rosa: 6 frecuencias semanales a partir de mayo. Operará de domingos a viernes.• Buenos Aires – San Juan: 16 frecuencias en mayo/ junio y 19 a partir de julio.• Buenos Aires – San Luis: 10 frecuencias semanales en mayo y junio. Vuelo diario con refuerzo lunes, miércoles y viernes. Aumento a 12 frecuencias en Julio, con doble diario de lunes a viernes• Buenos Aires – Rio Cuarto: Se suma una frecuencia semanal más desde mayo, operando de domingo a viernes.• Buenos Aires – La Rioja: 10 frecuencias semanales en mayo/junio y 12 a partir de agosto. Esto permitirá a los pasajeros ir y volver en el día.• Buenos Aires – Catamarca: 10 frecuencias semanales durante mayo/ junio y 12 a partir de agosto. Esto permitirá a los pasajeros ir y volver en el día.• Buenos Aires – Santiago del Estero: 11 frecuencias semanales a partir de mayo. Posibilidad de ida y vuelta en el día lunes, martes, miércoles y viernes lo que permitirá a los pasajeros corporativos ir y volver en el día.