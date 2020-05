Misiones sumó su sexto día sin nuevos casos de coronavirus

Domingo 10 de mayo de 2020

El pasado domingo 3 fue el último día que la provincia de Misiones reportó un nuevo caso positivo de coronavirus y de esa manera completa casi una semana sin infectados. La paciente 25 es personal de salud del Hospital Materno Neonatal, contagiada por contacto estrecho con el caso 23, trabajador sanitario del mismo nosocomio.

Según parte epidemiológico difundido ayer por el Ministerio de Salud Pública, trece personas fueron externadas, seis ya están recuperados, en tanto que se encuentran haciendo el aislamiento domiciliario 1.186 personas y otras 1.295 ya lo finalizaron. Asimismo, el parte detalla que son 81 los casos desestimados y 697 los descartados.

Desde la declaración de circulación comunitaria en la provincia, el 28 de abril, se modificaron determinados criterios clínicos y epidemiológicos tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de la enfermedad. Esto consiste en que los test de Covid-19 se realizan solamente a los casos sospechosos y que los pacientes infectados pero que no están en estado crítico comenzaran a ser externados, es decir, continuarán con la cuarentena en sus domicilios hasta su alta definitiva.

Al no haber nuevos casos positivos, la cartera sanitaria resolvió hacer los testeos siguiendo dos líneas de toma de muestras: a los contactos estrechos y a los contactos ocasionales. Es por ello que la cantidad test que se llevan a cabo diariamente disminuyó considerablemente: de los 100 que se tomaban antes en el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi), ahora se hacen entre 17 y 20. “Se hacen menos test porque no tenemos casos sospechosos y porque no hay más contactos de los pacientes que habían dado positivo. Como no tuvimos más positivos, los testeos disminuyeron”, había explicado el ministro de Salud, Oscar Alarcón, en diálogo con El Territorio.

“Hoy por hoy, para hacerse el test tiene que ser sintomático y si el resultado da positivo se empieza a buscar los contactos, esto es para mantener el orden. La provincia hoy está en una condición epidemiológica distinta, y debe respetar criterios internacionales”, había aseverado Alarcón.

De esa manera, si un paciente da positivo, continúa aislado, se evalúa la medicación y en ese momento comienza el rastrillaje con las personas con las que pudo estar en contacto.

Respecto a los casos positivos, la provincia contabiliza 25 en total, de los cuales ocho son trabajadores del sistema de salud: seis del Hospital Pediátrico y dos del Materno Neonatal. Los del primer nosocomio tienen nexo epidemiológico con el niño de 3 años que continúa internado en el Hospital Garrahan por una intervención quirúrgica por un tumor, ya que se lo considera curado de Covid-19.

Mientras, de los dos restantes, el caso 23 tiene nexo con la paciente 12, es decir, la embarazada de Parque Adam y fue a su vez quien contagió al caso 25, conocido el último domingo.

Por el momento, sólo una persona falleció a causa del coronavirus en la tierra colorada: el camionero de 61 años que había regresado de un viaje a San Pablo, Brasil, pero que además tenía otras dolencias que empeoraron su condición y le dieron el desenlace fatal.