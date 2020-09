Misiones sumó dos nuevos casos, pero otros tres se recuperaron - El Territorio Misiones

Domingo 13 de septiembre de 2020 | 00:00hs.

Desde que llegó la pandemia a Misiones, Iguazú ya confirmó 13 casos positivos. El primero fue un hombre de 27 años, el 28 de marzo.





Virasoro ajusta los controles sanitarios En el marco de los casos positivos de coronavirus en toda la región, el intendente de Virasoro (Corrientes), Emiliano Fernández informó a través su cuenta de Twitter las nuevas medidas preventivas-restrictivas que tendrán vigencia a partir de hoy para quienes deban viajar o regresar a la vecina ciudad correntina.



“Personas que vengan de ciudades de Corrientes con casos activos de Covid deberán presentar permiso firmado por el intendente de su localidad con la razón justificada (de necesidad y urgencia) para el ingreso a Virasoro”, expresó el jefe comunal.



“Se exceptúa al personal esencial (salud, fuerzas de seguridad, proveedores, transportistas: deberán presentar su declaración jurada y/o permiso nacional que los habilita a esas actividades)”, añadió.



Además, informó que aquellas personas de Virasoro que tengan que viajar a ciudades correntinas con casos activos de Covid deberán solicitar permiso en la Municipalidad de Virasoro, justificando el motivo del viaje.



En la localidad de destino deberán visar el permiso por autoridad política, sanitaria o policial.



En cuanto al regreso a Virasoro, "la autoridad sanitaria (Hospital Miguel Sussini) determinará si a la persona le corresponde realizar aislamiento obligatorio de acuerdo al riesgo sanitario que haya tenido los lugares donde estuvo”, dijo.



“Virasoreños que hayan viajado a lugares con casos activos -previo a estas medidas- deberán informar su destino en el control de ingreso a la ciudad”, subrayó.

“Todos deben cuidarse, no se sabe dónde te podés contagiar”

Misiones llegó a los 65 casos de Covid-19 desde que llegó el virus a la provincia, el 27 de marzo. Luego de que se confirmaron dos positivos el viernes en Puerto Iguazú, ayer se sumaron otros dos más. Según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, la tierra colorada registra siete personas con el virus activo, teniendo en cuenta que ayer tres recibieron el alta.Sobre los dos nuevos casos, uno es de una mujer de 37 años de edad de Puerto Iguazú, quien se desempeña en la Policía de Misiones y estaría aislada desde el pasado lunes, ya que mantuvo contacto estrecho con el caso 60: un policía de 41 años. Según detalló el parte epidemiológico, se encuentra hemodinámicamente estable y cumple aislamiento domiciliario bajo medidas de bioseguridad.El otro es de la localidad de Wanda y es un hombre de 56 años con comorbilidades. En su caso, el nexo epidemiológico está en estudio. Se encuentra hemodinámicamente estable y también en aislamiento domiciliario bajo medidas de bioseguridad.“El señor vive en paraje Mboi Hovy, eso es Puerto Libertad. Generalmente ponen domicilio en Wanda porque queda del kilómetro 13 para adentro, pero está dentro de los límites de Puerto Libertad”, aseguró el intendente de Wanda, Felipe Jeleñ. Asimismo, aseguró que en su localidad hay un caso sospechoso.Por el momento, habría tres casos en Misiones sin nexo: dos en Iguazú y uno en Wanda. “Todos están en vías de definir el nexo, no podemos hablar de circulación comunitaria”, indicaron a El Territorio fuentes de Salud Pública consultadas.Es así que de los siete activos, seis son de Puerto Iguazú, de los cuales dos están internados: el médico de 59 años que estuvo con esquema terapéutico desde un principio y fue tratado con plasma, y ahora el hombre de 66 años con comorbilidades confirmado el viernes. Ambos están estables, en sala común. El otro activo en la provincia es el de Wanda.En tanto, ayer tres personas recibieron el alta médica: el camionero de 25 años de edad de Aristóbulo del Valle y su pareja, de 23 años; y el camionero de 50 años de Salto Encantado. Con ellos, la cantidad de recuperados hasta ahora ascendió a 55, mientras que otros tres no lograron vencer al virus y fallecieron.Después de una situación epidemiológica más controlada, se produjo en Misiones una seguidilla de siete casos registrados desde el 2 de septiembre, que derivó en el cierre del Parque Municipal Saltos del Tabay, en Jardín América; el Parque Provincial Salto Encantado, en el municipio homónimo; la Reserva Municipal Monte Seguín, de Puerto Rico; el Salto Capioví, en la localidad del mismo nombre; así como el Parque Acuático Urugua-í y el Eco Parque Municipal de Puerto Libertad.Luego, el 4, 5 y 7 de septiembre se reportaron casos con una posterior pausa de tres días hasta el viernes 11, cuando se reportaron dos casos en Iguazú y luego ayer otros dos: uno en la Ciudad de las Cataratas y otro en Wanda.Sin embargo, a pesar de los casos confirmados, el Parque Nacional Iguazú continúa abierto. “El fin de semana pasado 482 misioneros visitaron las Cataratas del Iguazú, fue importante, tuvimos una buena ocupación”, afirmó Leopoldo Lucas, presidente del Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem). En tanto, este fin de semana llegó a completarse el cupo de 300 personas por día para ingresar al parque.Las especulaciones no tardaron en llegar cuando se conocieron los dos casos de Iguazú el viernes. Incluso circularon rumores que indicaban que la paciente de 37 años habría estado presente en una fiesta clandestina y esto encendió la alerta de la comunidad.No obstante, la paciente, Andrea Vera, accedió a dialogar con este matutino y aseguró que no salió a ningún lado más que a trabajar, a la farmacia y al supermercado.Tras conocer el resultado positivo del hisopado, Andrea lo publicó en su estado de WhatsApp y advirtió a sus contactos para que tomaran los recaudos necesarios y estén atentos a los síntomas.“Lo hice saber porque durante los primeros días del mes tuve contacto con mucha gente en el trabajo y es ahí donde creo que me contagié, porque no estuve en otros lugares, no fui a bares, no salí al centro, hice mi vida normal: trabajo, casa, farmacia, el supermercado. Nada más que eso”, explicó la mujer.Según su relato, solamente asistió a una reunión familiar el fin de semana pasado. “Sólo almorcé con mis hermanos y mi mamá, fue lo único diferente que hice, por suerte no tienen síntomas, pero me preocupa mi mamá, ya que ella tiene enfermedades de base”, expresó.La paciente percibió la falta de olfato y gusto el pasado martes, razón por la que realizó una consulta médica y fue hisopada el jueves; en tanto que el viernes se conocieron los resultados.“Todos deben cuidarse porque no se sabe donde te podés contagiar. Estoy aislada con mi hija, estamos gracias a Dios bien, yo siento algunas molestias pero dentro de todo estamos tranquilas”, cerró Andrea.