Misiones suma un recuperado y queda un solo paciente activo

Jueves 13 de agosto de 2020

“Al 3 de agosto, de los 206.730 confirmados, 29.612 eran mayores de 60 casos, un 14,3%; pero de los 3.813 fallecidos, 3.121 son mayores es decir, el 81,9%. La letalidad en mayores de 60 años es de 10,5%”, dijo Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación.





Dio GEN E y reprograman diálisis El pasado martes una joven de 16 años debió hacerse el hisopadode Covid-19 como requisito para someterse a la diálisis que hace regularmente. Sin embargo, debió ser trasladada al Hospital Escuela Ramón Madariaga donde fue aislada tras recibir el resultado del análisis que resultó “no concluyente” -es decir, arrojó positivo al GEN E-.“El centro de diálisis de la empresa Fresenuis Medical Care, tiene como política que ante cualquier resultado positivo o no concluyente derivaal paciente al sistema público de salud, es por ello que fue aislada en el hospital escuela la joven que resulto GEN-E. Ya hemos coordinado para que la paciente continúe con el tratamiento de diálisis en el Hospital de Fátima este jueves -por hoy-” explicó a El Territorio, el ministro de Salud, Oscar Alarcón. Alarcón explicó que “en esta época del año es muy común la presencia del GEN-E ya que esta en presente en la gripe como en el Sars-COV, es por ello que al detectar el GEN aíslan a los pacientes que luego son sometidos a una nueva prueba dentro de las 72horas.“Desde el equipo de salud estamos trabajando para humanizar aúnmás la atención de los pacientes y tomarnos el tiempo para explicar la patología y así evacuar todas las dudas de los pacientes” resaltó Alarcón.

Por tercer día consecutivo, Misiones no reportó contagios de coronavirus según el parte epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud Pública. En tanto, sumó un nuevo recuperado, de manera que alcanzan a 47 los pacientes que recibieron el alta médica desde que se detectó el primer infectado, el pasado 27 de marzo.La tuvo paciente recuperada es la mujer (55) de Garupá que fue asistida en el hospital de Fátima y luego de ser estabilizada, fue externada para continuar el tratamiento bajo medidas de bioseguridad. Si bien inicialmente en el boletín oficial se declaraba como nexo epidemiológico establecido con un trabajador esencial, la persona en cuestión fue testeada y arrojó negativo. Se desconoce cómo contrajo la enfermedad la mujer.Por otro lado, la provincia mantiene solo un caso con el virus activo: se trata de la señora de 60 años, oriunda de la localidad de Comandante Andresito internada en el Samic de Eldorado. “Cuarto día de internación hemodinamicamente estable, afebril con buena tolerancia oral; no requiere de oxigenoterapia” informó el último parte médico.Andresito, que limita con la ciudad brasileña de Capanema, registró cuatro casos en las últimas semanas. Por ese motivo, el domingo pasado, el Comité de Crisis extendió durante otros diez días las medidas restrictivas y ayer en una nueva reunión resolvieron endureció los controles.El Comité de Crisis informó que luego de una reunión que mantuvo en la mañana del miércoles, realizarán controles más estrictos y se reducirán los horarios de atención de restaurante y en varias actividades deportivas. Aquellos propietarios que no cumplan con las normativas que estarán vigentes desde el 13 de agosto hasta el 27 inclusive serán sancionados con la clausura del local comercial.Desde el comité explicaron que están preocupados con la seguidillas de contagios, sobre todo teniendo en cuenta que no pueden determinar el nexo epidemiológico. La localidad tiene a más de 20 familias aisladas que mantuvieron contacto con otros vecinos que podrían ser un factor multiplicador. Ante esta situación buscan evitar la circulación de las personas, sin suspender de forma total la economía de la ciudad.El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que se registraron 209 muertes y 7.663 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 268.574 y las víctimas fatales suman 5.213.Del total de esos casos, 1.142 (0,4%) son importados, 70.280 (26,1%) son contactos estrechos de casos confirmados, 156.764 (58,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. El número de casos descartados hasta ayer es de 501.652 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).