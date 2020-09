Misiones suma un nuevo recuperado y Posadas cumple 26 días sin casos - El Territorio Misiones

Viernes 11 de septiembre de 2020

Por Griselda Acuña interior@elterritorio.com.ar

Por otro lado, hasta el 19 de septiembre Dos de Mayo y El Alcázar también se cerraron. Y, hasta el 20 de septiembre hicieron lo propio Aristóbulo del Valle, Campo Grande y Salto Encantado, cuyo municipio prohibió el acceso a los saltos. Hasta el 21 de este mes, en tanto, Puerto Iguazú restringe actividades pero no cierra el Parque Nacional. Ayer se conoció también que la Municipalidad de Puerto Libertad, por prevención, dispuso el cierre del Parque Acuático Urugua-í y del Eco Parque Municipal hasta el 20 de septiembre.





A la espera en Santo Tomé Además de los siete casos positivos hasta el momento, se han realizado 68 hisopados en la localidad de Santo Tomé, provincia de Corrientes.



De esos, se aguardaba anoche dos resultados que fueron enviados a Corrientes el martes y otros 21 que se hicieron posteriormente. Es decir, se aguarda el resultado de 23 hisopados. En cuanto a las medidas tomadas en relación a eso, la Fase 3 continuará durante el fin de semana y el lunes, seguramente, tras una reunión de la Comisión de Emergencia y una evaluación de la situación, habrá nuevas disposiciones.



Desde la Comisión de Emergencia y el equipo médico recuerdan la importancia de extremar los cuidados porque advierten muchas ramificaciones. El fiscal de instrucción investiga los casos para resolver sobre las responsabilidades que les podrá caber a las personas que tuvieron positivo y no comunicaron oportunamente, desatando en consecuencia esta situación que actualmente vive Santo Tomé.

Camionero de Foz dio positivo en Iguazú y hay gente aislada En la tarde del martes un camionero con domicilio en Foz do Iguazú, Brasil, ingresó al país y mientras esperaba en el playón del sector de cargas para seguir camino, se descompensó a causa de la diabetes que padece y activó el protocolo por posible caso de Covid-19 y fue trasladado al hospital de Puerto Iguazú donde fue atendido y aislado.



En la jornada del miércoles, el hombre que presentaba síntomas fue hisopado, en horas de la noche se conoció el resultado positivo. Debido a que el paciente tiene domicilio en la vecina ciudad de Foz do Iguazú, fue trasladado al nosocomio de su ciudad de origen, dato confirmado a El Territorio por el gobernador, Oscar Herrera Ahuad.



Por protocolo las personas del sector de carga y migraciones que mantuvieron contacto con el camionero, fueron aisladas y son monitoreadas por el Ministerio de Salud. Por otra parte, Herrera Ahuad informó que el paciente de 51 años, personal de salud que se encuentra internado en el Hospital de Iguazú, recibió plasma y evoluciona favorablemente.





Misiones sumó ayer un nuevo paciente recuperado de Covid-19, por lo cual ascienden a 52 los que ya obtuvieron el alta médica, según el parte epidemiológico emitido ayer por el Ministerio de Salud Pública. Se trata de la mujer de 43 años de Puerto Rico, que se contagió de su pareja, un trabajador esencial.La paciente de Puerto Rico estuvo todo el tiempo externada y representó el primer positivo de coronavirus tras 16 días sin contagios en la provincia. Después de esa confirmación mediante prueba de PCR, hubo una seguidilla de casos - siete en total- dispersos en varios municipios.Asimismo, un punto que se destaca a juzgar por la lectura de los datos oficiales es la situación en Posadas: no registra casos de coronavirus desde hace 26 días. El último fue el gendarme de 52 años, con nexo epidemiológico establecido por ser contacto estrecho de un caso positivo, es decir, su compañera de trabajo.El primer infectado en la pandemia en Misiones fue justamente un posadeño el 27 de marzo, que calificó como caso importado ya que volvía de España, zona que por entonces atravesaba un brote importante de la enfermedad. Desde ese momento y hasta la actualidad, al menos 30 de los 61 contagios se dieron en la capital misionera.Entre los casos que más resonaron en la agenda se encuentra el niño de 4 años, internado en el hospital Garrahan por una patología oncológica, previamente asistido y derivado desde el Hospital de Pediatría de la provincia, también el personal de salud del Pediátrico y del hospital Madariaga. Por este último caso, hubo un grupo de 70 profesionales de la salud aislados; en simultáneo se instaló la duda y el debate sobre el GEN E.De Posadas también generó revuelo la mujer que fue asistida por la Red de Traslados y falleció de coronavirus, en el Madariaga, sin que nadie reclame por ella; y la cadena de contagios y aislados en el Escuadrón 50 de Gendarmería.No todos los municipios de Misiones reportaron infectados o demandaron protocolo sanitario ante la sospecha de Covid-19. Además de Posadas, en los últimos seis meses hubo operativos en San Vicente, Puerto Iguazú, Comandante Andresito, Garupá, Eldorado, Oberá, Garupá, Aristóbulo del Valle, y Salto Encantado.Misiones tiene seis personas con el virus activo, de los cuales cinco están externados y uno está cumpliendo esquema terapeútico, internado en el Samic de Puerto Iguazú. Asimismo, el boletín no registra nuevos contagios por tercer día consecutivo, y los casos confirmados por laboratorio se mantienen en 61. La cifra ubica a la provincia como la que menos casos registra de todo el país. Las personas en aislamiento son 1.491 y la cifra de fallecidos por Covid-19 es tres.El miércoles se cumplió una semana desde que Misiones volvió a notificar nuevos casos de coronavirus, tras 16 días de no registrar contagios. Como consecuencia de esto, varias localidades dieron marcha atrás en actividades que ya habían sido autorizadas.Hasta el 14 de septiembre Capioví, Ruiz de Montoya, Puerto Rico, Garuhapé, Puerto Leoni y Jardín América restringieron reuniones al aire libre y actividades en gimnasios y otros espacios. En lo que respecta al turismo, Jardín América también cerró el ingresó a los Saltos del Tabay.