Misiones, sin nuevos casos de Covid y con otro externado

Miércoles 5 de agosto de 2020

Desde que llegó el coronavirus a Misiones fueron tres las víctimas mortales en la provincia, mientras que otros 43 pacientes lograron vencer a la enfermedad y recuperarse.





Desalientan ingreso de personal de fuerzas federales La semana pasada se conoció un nuevo caso de un prefecturiano de 30 años con domicilio en la ciudad de Buenos Aires que llegó a la provincia en su auto particular y al momento de ingresar se le practicó el hisopado, que dio positivo para Covid-19, por lo que se le negó el ingreso a la tierra colorada. Esta situación no fue la primera de ese tipo, por eso las autoridades sanitarias de la provincia desalientan el ingreso del personal de fuerzas federales. Lo que sucede es que muchos tienen familia en Misiones y deciden aprovechar su receso para realizar visitas. Ante este panorama, Héctor Proeza, subsecretario de Salud Pública, manifestó que "no es aconsejable el traslado de tropas u operarios de zonas de circulación viral sin el respectivo test negativo de PCR, además deben cumplir la cuarentena". Es que la nueva medida impone cupos limitados, certificado de Covid-19 negativo y residencia en la provincia para el ingreso desde los dos puestos oficiales, Centinela y El Arco.

En cifra 4 Es la cantidad de personas con el virus activo actualmente en Misiones. Tres están en carácter de externados y solo permanece internada la mujer de 85 años.



Doble récord en el país: 168 muertes y 6.792 contagio

El Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer se registraron 168 muertes y 6.792 nuevos casos positivos de coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país ascendió a 213.535 y las víctimas fatales sumaron 3.979.



Así, se registraron los números más altos en cuanto a contagios y fallecimientos por Covid-19 en una misma jornada.



Según los datos oficiales, de los 168 muertos, 113 corresponden a la provincia de Buenos Aires (PBA); 45 a la ciudad de Buenos Aires (Caba); 3 a Chaco, 2 a Río Negro; 2 a Mendoza; 1 a Córdoba y 1 a Corrientes.



De los 6.792 casos, 4.337 son de PBA, 1.371 de Caba, 269 de Jujuy, 197 de Río Negro, 147 de Córdoba, 106 de Mendoza, 101 de Santa Fe, 58 de Tierra del Fuego, 53 de Chaco, 42 de Salta, 29 de La Rioja, 24 de Tucumán, 22 de Entre Ríos, 18 de Neuquén, 16 de Santa Cruz, 5 de San Luis, 1 de Formosa, 1 de La Pampa, 1 de Chubut y 1 de Santiago del Estero.



Del total acumulado, 1.123 casos (0,5%) son importados, 59.408 (27,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 119.544 (56%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



Además, Catamarca, Corrientes y Misiones reclasificaron casos a otras jurisdicciones.



“Nunca estuvieron autorizadas”

El lunes fueron realizadas 12.839 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 760.746 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 16.765,1 muestras por millón de habitantes. A la fecha, el total de altas es de 94.129 personas.



El número de casos descartados hasta el lunes es de 434.939 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).



“En las áreas que están en aislamiento social, preventivo y obligatorio, nunca estuvieron autorizadas las reuniones sociales. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y la Ciudad nunca estuvieron autorizadas desde el 20 de marzo las reuniones sociales, y no han sido solicitadas excepciones por las autoridades porteñas ni de la provincia de Buenos Aires para realizar esas reuniones”, explicó Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación.



“Esto no quiere decir que alguien quiera generar un brote, sino que por subestimar los síntomas o no percibir los riesgos, se pueden generar estas situaciones y en esos ámbitos es más difícil cumplir con las recomendaciones”, agregó Vizzotti.



El Ministerio de Salud informó ayer que las ciudades de Córdoba capital, Río Gallegos en Santa Cruz y Río Grande en Tierra del Fuego, se suman a las regiones de Argentina en las que se reporta transmisión comunitaria de coronavirus.



Estas son: el Amba y las zonas metropolitanas de las provincias de la Pampa, Jujuy, Chaco, Neuquén, Río Negro, Mendoza y Santa Fe.



Un total de 1.150 personas cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva en todo el país, de las cuales 84% lo hacen en centros de salud de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 55,5%, mientras que en el Amba llega al 65%.



El índice de positividad, que mide la cantidad de casos hallados sobre test realizados, el lunes se ubicó en 47% promedio país, 46,4% en la Ciudad y 56% en la provincia de Buenos Aires.



Vizzotti detalló que, durante la jornada del lunes, jurisdicciones como Jujuy, Mendoza y Neuquén alcanzaron el 40% de positividad, Río Negro escaló a 47% y Santa Cruz se acercó al 70%. Como contracara de esa situación está Chaco, una provincia “que inició muy precozmente la transmisión comunitaria, que sufrió impactos en el personal de salud, que ha tenido momentos difíciles, ha logrado amesetar la curva”.



El lunes, la provincia norteña no figuró entre las cinco primeras con más infectados y su positividad fue de tan sólo 16,2%, casi 30 puntos por debajo del promedio nacional.



El último parte epidemiológico difundido por el Ministerio de Salud Pública de Misiones dio a conocer que ayer no registraron nuevos casos de Covid-19, con lo que el total de registrados hasta el momento se mantiene en 50, de los cuales cuatro están con el virus activo.De esos, sólo hay una persona internada: la mujer de 85 años de Andresito, quien se encuentra en el Samic de Eldorado. En carácter de externados se encuentran los jóvenes de 26 y 28 años, familiares de la anciana.Además, ayer la mujer de Garupá que estaba internada en el Hospital de Fátima recibió la externación. Se trata del último positivo que se registró el domingo y es un paciente femenino de 55 años con neumonía. La mujer, quien tiene domicilio en Garupá y nexo epidemiológico establecido, se encuentra estable y ayer regresó a su domicilio donde seguirá aislada.El parte difundido ayer no dio a conocer la cantidad de casos descartados -como lo venía haciendo hasta ahora- ni la cantidad de desestimados.En aislamiento domiciliario se encuentran 1.313 personas y otras 10.449 ya culminaron esta etapa.Ayer en el hospital de la localidad de Aristóbulo del Valle se activó el protocolo debido a la sospecha de la enfermedad de madre e hijo, este último había ingresado con síntomas. Sin embargo, en la tarde se conocieron los resultados de los test de Covid-19 de ambos y dieron negativo.“Los resultados fueron negativos para Covid-19, desapareció la fiebre, se mejoró su capacidad respiratoria y pulmonar, sigue con un poco de tos, pero se la medicó para tranquilizar. Todo indica que es una influenza común, que circula en esta época del año”, comentó el director del hospital aristobuleño, Armando Parodi, en diálogo con El Territorio.Finalmente y relación a cómo seguirá el seguimiento, sostuvo: “Vamos a hacer una placa más, laboratorio y va seguir el tratamiento en su casa, en aislamiento por 15 días”.