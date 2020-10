Misiones reportó otros cinco casos de Covid-19 y ya hay 34 activos - El Territorio Misiones

Sábado 3 de octubre de 2020

Por Victoria Bergunkerinterior@elterritorio.com.ar

Obereña está asintomática y aislada

Es la primera vez que Oberá tiene un caso de un paciente con Covid-19 y pudo establecerse porque la persona tuvo los síntomas de fiebre, perdida de olfato entre otros, quien actualmente se encuentra aislada como el grupo familiar y buscan el nexo epidemiológico.



“Está bien, asintomática en su casa, todavía tiene una pérdida de olfato, el último síntoma que presentó”, empezó explicando el director del Samic Héctor González a La Radio de Oberá.



Mientras que Salud Pública realiza los controles sanitarios correspondientes y estudiando los posibles nexos epidemiológicos.



Además explicó el galeno que se practicaron algunos hisopados en relación al caso y todos dieron negativo.



La recomendación del director para todos es en el caso de tener contacto estrecho con una persona positiva, “por más que dé negativo tiene que hacer aislamiento los 14 días”.



Además aclaro que habló con el alcalde Carlos Fernández, pero coinciden que las medidas de bioseguridad se conocen desde el primer día de la cuarentena, “la responsabilidad es fundamental y depende de cada uno el cuidado”.

Por las altas temperaturas, amplían horario para caminatas

Septiembre fue el mes que más casos de Covid-19 registró la tierra colorada con 52 reportados por el Ministerio de Salud Pública, casi la mitad del total contabilizado en la provincia hasta ahora: 116 positivos. Además, en sólo dos días octubre ya registró diez casos; cinco el jueves y otros cinco ayer.Según los datos reflejados en el parte diario, los últimos son dos personas de Garupá, dos de Posadas y una de Puerto Iguazú. Todos tienen nexo epidemiológico establecido, que según criterio oficial es por zona de circulación viral, contacto estrecho o personal esencial.En relación a los de Garupá, son un hombre 79 años de edad con comorbilidades, quien se encuentra internado pero estable, cumpliendo esquema terapéutico bajo medidas de bioseguridad, y una mujer de 72 años, también con comorbilidades. En su caso está en aislamiento domiciliario.Los dos registrados en Posadas son un hombre de 34 años de edad y otro de 45, este último personal esencial. Ambos se encuentran aislados en sus domicilios.Finalmente, el de Puerto Iguazú es un hombre de 46 años, también personal esencial que cumple aislamiento domiciliario.Es así que la provincia lleva registrados 116 casos desde el primero, que fue el 27 de marzo. De esos, 34 están activos: 30 en calidad de externados y cuatro internados. Estos últimos son tres de Posadas: un hombre de 68 años y otro de 64, ambos con comorbilidades, y una joven de 24 años. Además, ayer se sumó el hombre de 79 años, de Garupá.El sistema sanitario de Misiones -sector público y sector privado- funciona con restricciones focalizadas en tratamientos o cirugías programadas en tanto sin desatender las urgencias.El promedio diario de ocupación en las Unidades de Terapia Intensiva es de entre 55 y 65%, en su gran mayoría por enfermedades cardiovasculares o heridos en accidentes de tránsito. Es decir, las camas críticas son ocupadas por dolencias no relacionadas con el coronavirus. Para tener una idea: en la actualidad, de los 34 pacientes con el virus activo, sólo cuatro cumplen internación hospitalaria.Otro punto que se destaca del boletín epidemiológico de ayer es que son tres los recuperados, siendo así en total 78 los pacientes que ya obtuvieron el alta médica. Los casos son el paciente 81, de 52 años, de Puerto Iguazú; el paciente 82, una joven de 24 años de Posadas; y el número 83, un hombre de 60 años, de Aristóbulo del Valle.En tanto, Misiones registra cuatro fallecidos hasta el momento. La última víctima mortal fue una mujer de 69 años, que había sido incluida en el parte epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud Pública el miércoles 30 de septiembre. La paciente tenía comorbilidades, estaba internada en el sanatorio Nosiglia de Posadas desde el martes y el miércoles falleció.En este contexto, Radioactiva 100.7 dialogó con Natalia Da Luz, hija de la fallecida, quien expresó su dolor por la pérdida y también el descontento con el manejo de la situación por las autoridades sanitarias. “Nos dijeron que ella tenía Covid el 30 de septiembre y a las 16 nos avisaron que falleció, todo fue muy rápido. Entendemos que se contagió en días anteriores, probablemente tuvo contacto con otra gente. Le pusieron ‘nexo epidemiológico establecido’ pero no se sabe cómo se contagió, nosotros no lo sabemos”, manifestó.Además aseguró que ningún miembro de su familia fue hisopado, ni tampoco una masajista con la que la mujer había tenido contacto. “Para dar el nexo hay que hisopar a todos sus contactos hasta llegar al final, porque ella no se contagió en su casa, alguien la contagió. Hay que hisopar a todo el barrio, no mandarlos solamente a hacer cuarentena. Están a la buena de Dios, porque no hay un seguimiento como corresponde”, arremetió. “Ella se contagió en Posadas, pero no sabemos quién la contagió, ni tampoco sabemos cuántos contagios hay alrededor”, enfatizó.La mujer tenía domicilio en el barrio Los Paraísos, de Posadas, y según indicaron desde Salud Pública, su nexo epidemiológico correspondía a los casos notificados el domingo último. Ese día se confirmaron tres positivos de coronavirus, una pareja de 41 y 34 años y un bebé de tres meses, también del mismo barrio. La mujer fallecida sería contacto estrecho de esta familia, que actualmente se encuentra externada.Por este caso, circularon varios audios afirmando que en el mencionado barrio hay más de 30 casos y que, incluso, había sido sitiado. Sin embargo, César Núñez, presidente de la comisión barrial, dialogó con este medio y aseguró que toda esa información es falsa.“El barrio no está blindado como se dijo, está todo normal. Lamentamos el deceso de la vecina, desgraciadamente nos tocó a nosotros, pero los audios que circulan son falsos. Ayer tuvimos un operativo de descacharrado con la presencia del Ejército, y hubo unos cuantos desubicados que aprovecharon eso para crear un mal ambiente. Hubo un audio que decía que teníamos 34 infectados, eso es todo mentira, ya hice la denuncia correspondiente para que esto no vuelva a ocurrir”, afirmó.No obstante, admitió que sí hay tres familias aisladas que ya fueron notificadas. “El barrio mantiene los protocolos, los vecinos se cuidan, son conscientes de lo que pasó, saben lo que está pasando y nadie se quiere contagiar”.En cuanto a las actividades, aseguró que todas aquellas que se llevaban a cabo en el Salón de Usos Múltiples (SUM) fueron suspendidas desde el inicio de la cuarentena. “Hay unos chicos que juegan vóley en el polideportivo, otra actividad no hay, pero ya nos acercamos a pedirles que suspendan por unos días”, cerró.El ministro de Salud Pública de Misiones, Oscar Alarcón, participó ayer de la teleconferencia que brinda Nación diariamente para informar sobre los casos de coronavirus en el país. En este contexto, dijo: “La provincia está en un contexto regional epidemiológico muy complejo. Tenemos a Brasil, a Paraguay, a Corrientes, en donde el aumento de casos ha sido exponencial”.En cuanto a la situación particular que atraviesa Misiones, aseguró que “hemos tenido un aumento de casos en este tiempo, por supuesto, estamos dentro de la pandemia, pero tenemos casos activos que hoy no nos han tensionado y tenemos trazabilidad, conocemos donde están, hacemos el monitoreo, la vigilancia epidemiológica, el bloqueo zonal”. Asimismo, sostuvo que la provincia está en condiciones edilicias y cuenta con el recurso humano necesario para afrontar una posible demanda.Las altas temperaturas comenzaron a anticiparse al verano en la capital misionera y ayer el termómetro superó los 38 grados de sensación térmica.En este contexto, la Municipalidad de Posadas dispuso un nuevo cronograma de horarios para la práctica de caminata recreativa en el marco de la pandemia por coronavirus. De esta manera se podrá realizar esta actividad física de 16 a 20, los días sábados, domingos, miércoles y feriados.Los puntos habilitados son Costanera Este (desde la avenida Urquiza hasta la intersección de la avenida Marconi), Costanera Oeste (desde avenida Blas Parera hasta avenida Santa Cruz y la Costanera de la playa de Miguel Lanús (desde el muelle de los pescadores hasta la avenida Juan Domingo Perón).Además recordaron que para realizar running el municipio habilitó los lunes, martes, jueves y viernes hasta las 20 mientras que los días de caminata recreativa se podrá sólo de 8 a 10.Los tramos para realizar esta actividad son la Costanera este (desde Urquiza hasta la cabecera del Puente Internacional) y el acceso oeste (avenida Ulises López desde la rotonda del aeropuerto hasta el puente de la avenida Blas Parera).Mientras tanto, para realizar la práctica de bicicleta recreativa estarán habilitados los días lunes, martes, jueves y viernes hasta las 20 en la Costanera este (desde la avenida Urquiza hasta la intersección con la avenida Marconi) y en la Costanera Oeste (desde la avenida Blas Parera hasta la avenida Santa Cruz).