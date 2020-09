Misiones registró tres nuevos casos de Covid-19 y ya suman 70 en total - El Territorio Misiones

Sábado 19 de septiembre de 2020 | 06:00hs.

Después de una situación epidemiológica más controlada, se produjo en Misiones una seguidilla de casos registrados desde el 2 de septiembre, mes que ya suma 16 en total. Hasta el momento, abril fue el mes más complicado, con 19 casos.

En cifras 16 Es la cantidad de casos que se registraron este mes en Misiones desde el 2 de septiembre, cuando comenzaron a aparecer positivos en varias localidades. 31 Con el de ayer, la cifra representa el número de contagios en Posadas desde el 27 de marzo, cuando se registró el primero en Misiones, que fue en la capital.

Ituzaingó y Virasoro suman casos El intendente de Ituzaingó, Corrientes, Eduardo Burna, informó ayer al mediodía que se registró un nuevo contagio de coronavirus, con lo que ya suman 8 los casos acumulados, 7 de los cuales se encuentran activos y un fallecido.



En tanto que a través de su cuenta de Twitter, el intendente de Virasoro, Emiliano Fernández, anunció la confirmación de un nuevo caso.



“Decidimos aguardar la evolución de la situación epidemiológica en las próximas 48/72 horas.



Por el momento, seguimos en fase 5”, aseguró.

Puerto Esperanza se cierra y restringe actividades

La provincia llegó ayer a los 70 positivos de Covid-19 luego de que se confirmaran tres nuevos casos. Sin embargo, solamente nueve personas permanecen con el virus activo: ocho cumplen aislamiento domiciliario y uno está internado. De estos nueve, seis son de la localidad de Puerto Iguazú, dos de Wanda y uno de Posadas.En cuanto a los tres reportados en el parte epidemiológico de ayer, uno de ellos es una joven de 20 años, de Posadas, quien cumple aislamiento domiciliario bajo medidas de bioseguridad. No se pudo establecer el nexo epidemiológico, por lo que aún está en estudio.Se trata del primer caso positivo que registra la ciudad capital desde el 16 agosto. El primer infectado en la pandemia en Misiones fue justamente un posadeño el 27 de marzo, que calificó como caso importado ya que volvía de España, zona que por entonces atravesaba un brote importante. Desde ese momento y hasta la actualidad, 31 de los 70 contagios se dieron en la capital.En relación a la joven de 20 años, este matutino lo había dado a conocer ayer como sospechoso, y según trascendió, había empezado con fiebre alta días atrás. El resultado fue entregado a la familia el jueves, luego de conocido el parte epidemiológico, por lo que no fue contabilizado en esa jornada. Una vez que el personal de Salud Pública recibió la notificación de parte de las autoridades del laboratorio, empezó con los trabajos de aislamiento y testeo a los familiares directos.La pandemia sigue avanzando y la Ciudad de las Cataratas es una de las más afectadas de la provincia en septiembre. El último parte epidemiológico indica que se confirmaron dos nuevos casos allí y ambos son efectivos de la Policía.Se trata de una joven -perteneciente a la Comisaría de la Mujer- y un hombre -que presta servicios en Infantería-, ambos de 24 años, con nexo epidemiológico establecido por contacto estrecho con un caso confirmado: el efectivo de la fuerza diagnosticado el pasado 7 de septiembre. Permanecen en aislamiento domiciliario bajo medidas de bioseguridad. Es así que Iguazú ya contabiliza seis activos y 17 registrados en total desde el primero, que fue un hombre de 27 años, el 28 de marzo (y el segundo en Misiones).Según trascendió, hay 19 personas de la Policía en aislamiento por estos dos últimos casos y se espera el resultado del hisopado practicado a la pareja de uno de ellos, quien también pertenece a la institución pero presta servicios en otra dependencia policial (la Comisaría Tercera). Por eso, las autoridades analizan reforzar las dependencias afectadas con efectivos de otras localidades.En tanto anoche falleció una paciente de 62 años en el hospital de Iguazú con un cuadro grave de edema pulmonar. Se le practicó el hisopado que resultó no concluyente; sus familiares fueron aislados al igual que un trabajador de salud.Por otra parte, ayer a las 15 ceraron los números de teléfono habilitados para solicitar lugares para visitar Cataratas este fin de semana, y según señalaron desde Parques Nacionales, “disminuyó la cantidad de pedidos tanto de misioneros como de los residentes locales. Aproximadamente la mitad de la demanda de lo que teníamos los fines de semana anteriores”. El último fin de semana, Cataratas recibió a 658 personas en total.En relación al único paciente internado, se trata del caso 65, un hombre de 56 años de Wanda con comorbilidades y que fue derivado al hospital Samic de Eldorado. Ayer cursó su quinto día de internación y presentaba un cuadro de neumonía por antecedentes de asma.El parte detalló además que desde que llegó el coronavirus a la tierra colorada el 27 de marzo, 58 personas se recuperaron y otras tres fallecieron. Al momento, hay 1.552 personas en aislamiento.La Municipalidad de Puerto Esperanza decidió cerrar todos sus accesos, salvo el que se ubica al Norte de la localidad, para así tener pleno control de quien entra y quien sale de la ciudad, ante la situación de emergencia epidemiológico que se vive en la región.Así, a través de la resolución Nº37/2020, firmada por el intendente Alfredo Gruber, se estableció en el artículo primero: “Disponer la prohibición del ingreso de personas y/o vehículos a Puerto Esperanza por cualquier vía de acceso, terrestre, fluvial o por aire desde las 00 del 18 de septiembre de 2020 y hasta las 24 del día 30 de septiembre de 2020, plazo que puede ser extendido en caso de persistir la situación de emergencia epidemiológica y sanitaria, con las excepciones y condiciones establecidas en los artículos siguientes”.Así comienza la resolución en la que luego se marcan mecanismos para poder ingresar a la ciudad, como por ejemplo hacerlo pasando por el control “estricto” que se ubicará en el acceso conocido como “acceso Alto Paraná” y contando con la habilitación de circulación que otorga la App Misiones Digitial.También se prohibieron las actividades tanto físicas como recreativas, y aquellas habilitadas que implicaban aglomeración de personas, como los encuentros en iglesias, cultos, templos y comunidades religiosas.Los taxis y remises sólo podrán circular por la localidad de 8.30 a 19.30 los días hábiles y de 8 a 12.30 los sábados, domingos y feriados. Fuera de ese horario sólo podrán movilizarse “para emergencias médicas o farmaceúticas”. Violar esta norma implica una multa de 100 litros de nafta súper.El horario comercial en este período será de 8 a 19 los días hábiles y de 8 a 12 los sábados, domingos y feriados.Ya el jueves, el intendente, a través del sitio en Facebook de la Municipalidad de Puerto Esperanza adelantaba algunas de estas medidas.