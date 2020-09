Misiones recibirá nuevos test que detectan Covid en 15 minutos - El Territorio Misiones

Sábado 26 de septiembre de 2020

Por Daniela Cortés Corresponsalía Buenos Aires

El Ministerio de Salud de la Nación enviará a la provincia de Misiones en los próximos días los test rápidos para detectar coronavirus que permiten saber en 15 minutos si una persona está o no infectada sin necesidad de enviar la muestra al laboratorio.Así lo confirmó a El Territorio el Ministro de Salud, Oscar Alarcón, que ayer participó junto a sus pares de todas las provincias de la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) donde se decidió fortalecer el Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio de Argentina conocido por su sigla Detectar, con el uso de los test rápidos de antígenos para casos de Covid-19 en personas con síntomas compatibles.El nuevo test funciona de manera parecida a los conocidos test de embarazo. Vienen en un paquete cerrado para ser abierto en el momento de la muestra y con todo lo necesario para saber si la persona a analizar está cursando o no la infección más temida del momento. Se realiza con una pequeña muestra que se toma con un hisopado nasofaríngeo y que luego se la pone en un tubito o sobre una pequeña superficie, que si cambia de color indica o no la presencia del Sars-cov-2.Si bien el Ministro Alarcón explicó que no puede adelantar una fecha de cuándo se comenzarán a usar estos nuevos test en la tierra colorada -porque primero tienen que llegar físicamente a la provincia- desde el Ministerio de Salud de la Nación aseguraron que próximamente estarán en todo el país.Los nuevos test que empezaron a usarse en el mundo hace poco menos de un mes y en nuestro país fueron presentados oficialmente el jueves pasado en la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde fueron usados por primera vez. Ahora serán enviados a las provincias de acuerdo a la prioridad epidemiológica de cada región.Por eso provincias como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, Chaco, Jujuy, Salta y Río Negro que experimentan en las últimas semanas un crecimiento importante de casos de coronavirus, serán los primeros distritos en recibir esta nueva herramienta para testear. Y Misiones se encuentra en el grupo de provincias que no son vistas en rojo sanitario pero que igualmente necesitan estos nuevos test para intensificar todo lo que sea prevención de nuevos contagios.“El test de antígenos tiene varias ventajas, se realiza en el lugar donde se está haciendo, ya que no necesita equipos técnicos de alta complejidad, y se resuelve en 15 o 20 minutos. Es para personas con síntomas”, aclaró ayer el Ministro de Salud de la Nación, Gines González García al terminar la reunión del Cofesa que se realizó por videoconferencia.González García precisó que esta tecnología “no sólo acelera los testeos sino que también los abarata”, ya que los test “tienen un costo de unos $400 , mientras que un PCR cuesta cinco veces más”, aunque aclaró que “no va a reemplazar a los PCR, pero va a ser complementario”.La utilización de este tipo de test permite ahorrar un tiempo muy valioso desde el punto de vista de la prevención de contagios, porque actualmente los hisopados para las pruebas de PCR que les practican a las personas con síntomas tienen que ser llevados hasta un laboratorio para ser analizados y eso demora un promedio de entre 6 y 12 horas.Y si bien la indicación sanitaria es de aislamiento hasta conocer ese resultado, con esta nueva forma de testeo, dicho resultado se lo tiene en mano en sólo 15 minutos, lo que permite frenar cualquier tipo de contagios que pueda ocasionar la persona infectada.Ayer durante la reunión del Cofesa también se decidió que dada la situación de “federalización de la pandemia”, tal como la definió el ministro González García, se elaborará un nuevo plan de acciones conjuntas de 90 días con eje en la prevención que “tal como lo demuestra la experiencia mundial, es la mejor forma de controlar el aumento de casos”.El Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer se registraron 443 muertes -el mayor número hasta ahora- y 12.969 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país ascendió a 691.235 y las víctimas fatales sumaron 15.208.“El martes que viene vamos a Rosario a lanzar el plan Detectar Federal. Estamos viendo que, en este tiempo de pandemia, el problema se ha ido al interior del país”, dijo el mandatario Alberto Fernández.