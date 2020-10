Misiones reafirma que no están dadas las condiciones para la vuelta a clases - El Territorio Misiones

Miércoles 7 de octubre de 2020

Hasta el momento, las provincias que regresaron de manera presencial a las aulas son La Pampa y Formosa; San Luis, por su parte, comenzó el proceso el lunes. En tanto que San Juan, Catamarca y Santiago del Estero dieron pasos para el retorno y debieron dar marcha atrás por el aumento de casos que, si bien no se relacionó a las instituciones educativas, hicieron pasar a Fase 1 a los distintos territorios provinciales.

Sigue la semana de formación El lunes comenzó la Semana Federal de Formación Docente Contínua en la que participan directivos, docentes, personal administrativo y de maestranza de todos los niveles y modalidades del país, bajo el lema “Resguardar continuidad pedagógica 2020-2021”.



La formación continuará hasta el viernes.



Hasta hoy, los encuentros serán de carácter nacional, con material y consignas producidas de manera Federal por el Ministerio de Educación de la Nación, y la temática abordada serán los lineamientos federales para el retorno a clases presenciales por nivel educativo.



Mientras que mañana el encuentro tendrá carácter jurisdiccional mientras que el viernes será institucional.



En ambas se abordarán los acuerdos institucionales situados y de producción escrita: de priorización curricular de los contenidos y metas de aprendizaje por ciclos, niveles y modalidades de la educación obligatoria (Resolución del CFE 366 y 367/2020); de evaluación, calificación, acreditación y promoción (Resolución del CFE 368 y 369/2020).

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se reunió ayer con sus pares de las provincias en una jornada en la que estaba prevista la presentación de un nuevo índice epidemiológico que dividirá el territorio nacional según el riesgo de contagio en alto, medio y bajo, lo que finalmente sucederá hoy pero de la mano de Ginés González García, titular de la cartera de Salud nacional, a las 15 frente al equipo de esa área de cada una de las jurisdicciones.Es así que hasta mañana, cuando tenga lugar una nueva reunión del Consejo Federal de Educación, no habrá definiciones con respecto a algún avance hacia una revinculación de los estudiantes con sus escuelas. Lo que tuvo lugar ayer fue una exposición del ministro González García con respecto a la situación epidemiológica del país, a la que se sumó la descripción de la situación en cada una de las provincias.Al cierre de esta edición seguían reunidos los ministros, pero lo que sí es certero, es que Misiones mantiene su postura de que aunque las voluntades estén dadas, las clases presenciales no volverán hasta tanto la situación epidemiológica sea favorable y no corra riesgo la salud de los alumnos, ni de los directivos, docentes y demás trabajadores de la educación.“Nuestra intención es volver, la escuela es presencialidad, encuentro, socialización, pero hay una situación epidemiológica compleja, de hecho estamos viendo aumento de casos en la provincia, eso es lo que no nos permite definir una fecha exacta. Lo definirá el gobernador en el momento que estime prudente”, señaló antes de la reunión el ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff. En esa misma línea, subrayó: “Hay que garantizar la salud de los estudiantes y docentes que transcurren a trabajar”.La preocupación de las autoridades educativas de Misiones está puesta en los alumnos de séptimo grado, quinto y sexto año, es decir, aquellos que están finalizando un ciclo. La provincia mantiene la modalidad de clases virtual que comenzó pocos días después de que el gobernador, Oscar Herrera Ahuad, anunciara la suspensión de las clases presenciales, el pasado 12 de marzo.“El regreso no está descartado”Desde hace un tiempo se conformó un Comité Científico que está integrado por el vicegobernador, el ministro de Salud, epidemiólogos e infectólogos de la provincia quienes evalúan constantemente la situación sanitaria para la vuelta presencial a las aulas.“El regreso a clases no está descartado, simplemente que la última vez que nos reunimos, el jueves pasado, no veíamos todavía las condiciones sanitarias en nuestra provincia que indiquen un regreso de clases”, dijeron a El Territorio desde el comité.La tierra colorada viene de un mes complicado, septiembre, en el que se dio un aumento considerable de casos y atraviesa este con un promedio de cinco contagios diarios.Asimismo, aseguraron que la situación epidemiológica es estudiada de manera semanal. “El informe de la semana pasada no aconsejaba el regreso a clases en estas semanas, veremos cómo viene dándose todo en la cuestión sanitaria. Es importante decir que el gobernador no iba a tomar sólo una decisión política sino que iba a tener muy en cuenta el informe de un comité científico”, indicaron.Por último, aseguraron que la mayor preocupación está centrada en la terminalidad de los estudiantes de séptimo, quinto y sexto año, que son los que están en una transición de niveles, asimismo, otra inquietud son los alumnos que no pudieron tener una continuidad pedagógica por la conectividad así como los exámenes finales.“Entonces iban a avanzar más en ese tipo de alumnos que en el resto de los más de 403.000 que hay en la provincia. La idea es avanzar en ese enfoque pedagógico”, precisaron.Según trascendió también se plantea la posibilidad de que para pasar de año “hay que acreditar saberes”. Y aquellos que terminen el colegio, es decir los de quinto o sexto año -dependiendo de la jurisdicción-, tendrán que aprobar un examen con “saberes básicos”. El resto de los alumnos, pasarán de año. Aunque la intención de Trotta es que se unifiquen los ciclos lectivos de este año y de 2021.Mientras dure la pandemia, además, sólo se podrán ocupar la mitad de las aulas, lo que requerirá que los alumnos vayan a las escuelas por tanda, una mezcla de presencialidad y virtualidad con los protocolos, distanciamiento social y barbijos.El domingo, después de meses de negociaciones, Trotta había declarado: “No hace falta la vacuna para volver a clases, pero tiene que haber datos objetivos que nos permitan dar pasos seguros”. Y agregó: “Desde un principio la prioridad han sido las y los alumnos que finalicen un ciclo”.