Misiones podría ser una potencia mundial

Martes 28 de julio de 2020

Por Eduardo SaldiviaArquitecto. Admitido en P4CA de ONU-Hábitat. Planificadores por la Acción Climática.

La cuarentena puso a prueba la casa de cada uno, por estar obligados a permanecer por un tiempo prolongado, todos los integrantes del hogar juntos, empezamos a ver qué espacios nos hacen falta y cuáles sobran para poder desenvolvernos, que todos puedan cumplir con sus compromisos y actividades normalmente. Lo más frecuente es encontrarnos que muchas de nuestras casas no tienen un espacio de trabajo, con suerte, el que pudo terminó usando el comedor como mesa de trabajo. En un futuro no muy lejano, así como una casa debe tener su baño y su cocina, deberá tener pensado de antemano un espacio para la oficina en casa.De la misma manera, las mesas ratonas en las salas de estar son una especie en peligro de extinción, -no sólo porque no recibimos visitas- en muchos hogares este espacio frente a la televisión es el nuevo lugar de juego para los chicos y necesitaba ser más amplio.Esto que podemos percibir en nuestras casas, y que intuimos que no debemos ser los únicos en este brete, cuando empezamos a ver las estadísticas lo comprobamos. Por ejemplo, las mueblerías están vendiendo muy bien, sobre todo las que venden online. Esta cuarentena nos dio el tiempo para poder pensar soluciones ingeniosas para acomodarnos mejor en casa y comprar la estantería que nos faltaba para hacer más funcional un espacio, la silla que necesitamos o la mesita macanuda que nos va a salvar para que entren todas las cosas que tenemos en cualquier lado. Incluso más de uno se tentó de cerrar el patio y la galería para tener un espacio mas de manera rápida.El caso de Posadas es particularmente especial, porque -por ejemplo con el tema del cambio de divisas- cuando al país le va mal, a Posadas le va bien y cuando al país le va bien, a Posadas le va mal. Y esto está directamente vinculado con el puente internacional, porque cuando nuestra plata vale, la gente cruza el puente y vuelve llena de compras, son turistas argentinos contentos, pero comerciantes posadeños sin ventas.Y hoy que estamos enfrentando una situación impensanda por causa del coronavirus, nuestras fronteras están cerradas hace meses y para la Cámara de Comercio es un aliciente muy grande, porque puede acaparar lo que queda en pie de las ventas que antes se iban a nuestros países vecinos.Pero no es una cosa solo de Posadas, esto es una realidad en todo Misiones, nos encontramos que sucede lo mismo en cada una de nuestras ciudades de frontera y nos lleva a insistir seriamente aquello que ya se planteaba en septiembre el año pasado desde esta columna y es que la provincia se merece ser una Zona Franca.El horizonte para todo esto, es empezar a tratar a las áreas metropolitanas con políticas coherentes y asociadas, aunque los municipios que componen esa metrópolis sean de diferentes países. Posadas y Encarnación son socios, no puede irle bien a uno y al otro mal. No se puede pensar que las Lojas Francas en Foz do Iguaçu no van a afectar a Puerto Iguazú, y lo mismo pasa en Irigoyen, San Javier y tantos lugares más.Hoy tenemos estas dos corrientes a nuestro favor. Una es que la gente redireccionó sus gastos y lo dedica a mejorar sus casas, hay rubros que gracias a esto están repuntando, y es algo que pasa en todo el país, no es solo de las mueblerías online, según el índice ConstruYa los corralones de materiales subieron las ventas un 33% con respecto al mes pasado.Y en el caso puntual de Misiones, la otra corriente favorable es que las fronteras están cerradas y eso favorece nuestro comercio. ¿Qué vamos a hacer cuando termine la cuarentena? El desafio que viene por delante es muy grande, no vamos a poder tener las fronteras cerradas para siempre y tampoco podemos seguir dejando a la buena suerte nuestros negocios.Según la misma Afip, el objetivo de una zona franca es fomentar el comercio y la actividad industrial exportadora a través de la reducción de costos y la simplificación de los procedimientos administrativos, ofreciendo, además, incentivos fiscales.Como me dijo un buen amigo sin miedo a sonar exagerado: si Misiones fuera zona franca, en poco tiempo sería una potencia mundial.