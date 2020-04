Misiones podría realizar tratamientos con plasma de pacientes recuperados

Llamado a donantes de sangre

La cuarentena obligatoria tuvo un impacto en los bancos de sangre de todo el país y Misiones no es la excepción. Tal es así que el Banco de Sangre de la provincia (Cabred y López Torres), que preside Joaquín Suárez Romanazzi, apela a la solidaridad de los donantes voluntarios a que sigan yendo para que no caigan las reservas que tiene el lugar para atender a pacientes que dependan de ella o para las cirugías urgentes e impostergables. “Esta pequeña disminución por suerte no la estamos sintiendo porque las cirugías que no son de urgencia se reprogramaron para más adelante y bajó la demanda que tenemos los grandes hospitales y por eso hoy la provincia tiene hemocomponentes”, señaló Alberto Krupp. Además, se continúa con las colectas enel interior de la provincia.