Misiones podría donar plasma a provincias con pacientes críticos

Martes 7 de julio de 2020

En cifras 2 Son los pacientes hombres recuperados de Covid-19 que se acercaron de manera voluntaria a donar plasma en el Banco de Sangre de la provincia.

Frente a la llegada del coronavirus, algunas provincias argentinas, entre ellas Misiones, comenzaron a recolectar el plasma de los pacientes recuperados, cuya donación es voluntaria, para tratar a aquellas personas que pasan por un estado crítico de la enfermedad.Lo cierto es que la tierra colorada tiene sólo dos casos activos de coronavirus, pero no registra pacientes críticos que requieran de este método. Por ello, en el caso de que sea necesario y haya un pedido formal al Ministerio de Salud Pública, en un futuro se podría proceder a enviar este plasma a provincias que tengan una situación epidemiológica más complicada.“No habría ningún problema de hacerlo, pero eso lo determina el ministro de Salud. Obviamente que si se puede compartir lo haremos, ya lo hemos hecho con hemocomponentes, con plaquetas así que no habría inconveniente. La logística y la manera de enviarla las tenemos. Sin embargo, no es una decisión que nos toque tomar a nosotros, son políticas de los ministerios y en base a eso se actúa. Una vez que haya voluntades, se definirán los carriles que correspondan”, sostuvo a El Territorio Joaquín Suárez Romanazzi, director del Banco de Sangre de la provincia.El procedimiento de la donación del plasma por parte de los recuperados de Covid-19 se realiza en edificio que funciona en el Parque de la Salud, que ya cuenta con plasma de dos pacientes que se acercaron a donar, mientras que otros están siendo evaluados para conocer si tienen los anticuerpos necesarios.En Misiones, ningún paciente recibió hasta el momento esta terapia.“Al no tener muchos pacientes, no tenemos mucho plasma recolectado, pero las provincias de todas maneras están trabajando bien a través de la Dirección Nacional de Sangre y Hemoderivados, de los ministerios provinciales y de Nación. Hay provincias que están recolectando más, como es lógico de entender por la cantidad de pacientes que tienen, como la provincia de Buenos Aires, Caba y Córdoba”, remarcó Romanazzi.El plasma es una parte de la sangre que queda cuando, al extraerla, decantan los glóbulos rojos y blancos. La parte líquida, sin células, que suele ser de tono amarillo, es el plasma. Cuando una persona se infecta con un virus, patógeno o microorganismo que lo enferma, la primera respuesta parte del sistema inmune, que produce los anticuerpos con las células de los glóbulos blancos.El plasma se obtiene a través aféresis, un procedimiento que consiste en utilizar una máquina -un proceso muy parecido a la donación de sangre- que hace la extracción. El aparato separa el plasma y vuelve a introducir al donante los glóbulos rojos y demás células.Sin embargo, ese plasma de convaleciente (como se denomina al plasma de los pacientes recuperados), debe pasar por varias etapas. Primero, que el paciente haya dado negativo en dos test, después asegurarse que efectivamente tenga anticuerpos específicos contra el Covid-19. Por otra parte, asegurarse de que supere en cantidad un determinado umbral, dado que si el nivel de anticuerpos es bajo, lo más probable es que no sea efectivo, y finalmente se realiza un test de neutralización, que permite evaluar si esos anticuerpos sirven efectivamente para bloquear al virus.Tienen prioridad en recibir este tratamiento los enfermos graves, o moderados que tienen más de 60 años, comorbilidades, que están graves y presentan signos de empeoramiento.Existe la evidencia de pacientes críticos que mejoraron con el tratamiento con plasma de convaleciente o plasma de pacientes recuperados. Los buenos augurios respecto a esta medicina alternativa se dieron durante la primera epidemia de Sars en 2003 y también se probó durante el brote del virus del ébola en 2013-2016.