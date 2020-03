Misiones no reporta casos y se esperan cuatro muestras del Malbrán

Martes 24 de marzo de 2020 | 04:00hs.

Por Griselda Acuñainterior@elterritorio.com.ar

Consultorios móviles y teleconsulta La necesidad de reforzar el sistema sanitario es una realidad. En ese sentido, desde ayer hay dos nuevas medidas para atender la demanda. Por un lado, la puesta en marcha de consultorios móviles para febriles y por otro, la vigencia de teleconsulta en las página del Ministerio de Salud Pública de la provincia.

El primer móvil del Ministerio de Salud pública está disponible para que el Sanatorio Boratti, en Posadas, pueda llevar adelante la consulta de pacientes febriles, en tanto no se realizan allí test para confirmar o descartar coronavirus.

“Ahí se van a hacer los consultorios de febriles respiratorios en el caso de tener muchos enfermos. El sector privado ampliará sus consultorios con estos móviles y los febriles respiratorios estarán aislados de los pacientes con enfermedades comunes”, explicó el gobernador, Oscar Herrera Ahuad.

En segunda instancia, aunque no menos importante, se encuentra en el sitio web de la cartera sanitaria provincial las consultas online. Misiones puso a disposición de la población el servicio de Consultorio Virtual disponible en salud.misiones.integrandosalud.com/, de 8 a 20 de cada día para consultas febriles por sospecha de dengue o coronavirus.

Si la persona tiene fiebre y algún síntoma respiratorio como tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, puedes iniciar la consulta ingresando los datos en el chat que figura en la sección inferior y derecha de la pantalla. El sistema categorizará los síntomas, y de acuerdo a eso, te brindará la posibilidad de consultar a un médico en línea.



Llegaron las vacunas antigripales a la provincia

Misiones todavía no registra casos confirmados de coronavirus, en tanto fueron remitidas cuatro muestras al Instituto Malbrán, en Buenos Aires, de las cuales se espera respuestas. Pese a la confusión generada el domingo por incluir a Misiones como zona de contagio, el Ministerio de Salud Pública de la Nación rectificó la información en la jornada de ayer.De manera que en la provincia hay, según el último parte epidemiológico, hay 245 personas con aislamiento voluntario, 53 con fin de aislamiento, 19 descartados, 39 desestimados y 27 repatriados.Si bien Misiones avanza en la gestión de tests rápidos para diagnosticar la enfermedad, todavía esos estudios no se realizan en la esfera local. El procedimiento es el siguiente: ante los síntomas como fiebre, tos y dificultad respiratoria se le toma muestras al paciente, que son analizadas en el Laboratorio de Mayor Complejidad Misiones (Lacmi) que contempla un panel de 20 enfermedades respiratorias. Si el paciente en cuestión arroja negativo para ese panel se remite la muestra al Malbrán, que está en proceso de descentralización.Se estima que a la brevedad y por una cuestión de distancias, los estudios de los misioneros serán remitidos a la provincia de Chaco, que sí está en la primera etapa de la federalización de laboratorios.Con respecto a los casos sospechosos, el subsecretario de Salud, Héctor Proeza, señaló: “Tenemos en Iguazú, Oberá y en Posadas. El de Posadas tiene un nexo de viaje pero entró de Asunción y está aislado en el hospital de Fátima con buen estado de salud y se está estudiando el caso”.“En Oberá hay un contratista que está con una neumonía y se está estudiando todo, el cultivo y por ser neumonía se hace el pedido de coronavirus; el de Iguazú estamos esperando la prueba, que salga hoy. Es un buen estado general y probablemente haya sido algo estacional”, informó.El reporte número 18, publicado en la noche del domingo por el Ministerio de Salud de la Nación sobre la situación del Covid-19 en Argentina, anunciaba un caso positivo en Misiones. En tanto, ayer la cartera sanitaria nacional rectificó el parte y excluyó a la provincia como zona de contagio.Es que el gobierno de Misiones explicó que en realidad ese caso no se diagnosticó en Misiones sino en Córdoba, dónde se encuentra la persona infectada.En este sentido, desde el gobierno nacional argumentaron a El Territorio que para contabilizar los casos positivos se toma la información del domicilio legal de las personas que es el que figura en la documentación personal. Según esa explicación una cosa es el domicilio legal que es la dirección que figura oficialmente en la documentación de cada persona y otra es el lugar de residencia que es donde efectivamente se encuentra ese individuo.Para llevar el conteo de los casos en todo el país se toma la información del domicilio y fue esto lo que generó la confusión cuando se contó un caso como de la provincia de Misiones porque la persona tiene su domicilio allí pero en realidad fue diagnosticado en Córdoba, dónde estaba de visita tras venir al país desde España.El gobernador Oscar Herrera Ahuad confirmó vía Twitter ayer que “a partir de la cero hora del día 24 de marzo, los empleados del sector de salud, público y privado tendrán el pasaje en trasporte urbano gratuito en toda la provincia de Misiones presentando su recibo de sueldo actualizado”. La medida es extensiva a la Policía hasta el 31 de este mes inclusive.Héctor Proeza, subsecretario de Salud del Ministerio de Salud Pública de Misiones, confirmó que la vacuna contra la gripe ya llegó a la provincia y empezará la aplicación una vez que se concluya con la distribución.Las vacunas contra la influenza, se esperaba que llegue este fin de semana y de esta manera adelantar la campaña de vacunación a la población de riesgo. El año pasado había comenzado el 23 de abril.“Ya las tenemos con nosotros”, dijo el funcionario al programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7“Estamos trabajando en la distribución, las tenemos, hoy en pleno feriado tenemos al equipo trabando en la distribución. Empezaremos a aplicar las primeras dosis ni bien se realice la entrega, la distribución de las vacunas sobre todo a la población de riesgo. Ya vamos a tener el comunicado de los días y después sí, empezará la aplicación de las dosis”, detalló Proeza.“Los adultos mayores se tienen que vacunar con los cuidados de los casos. Vamos a abrir lugares para la vacunación en donde sólo será vacunación, no se va a mezclar ningún tipo de patología..., serían asilos, centro de jubilados y vamos buscar poder transportar la vacuna a donde más se pueda”, dijo Proeza. Esto implica un cambio en la modalidad de vacunación, dado que antes la distribución era a Caps y hospitales.En cuanto a las obras sociales, el funcionario confirmó que recibirán las vacunas los socios del Ips, mientras que los del Pami no. Pero según Proeza, “necesitamos que se vacunen todos, vamos a tratar que se vacunen todos”, dijo, en relación a que el Pami tiene otro circuito de trabajo.