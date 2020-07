Misiones no posee casos activos de Covid-19

Domingo 19 de julio de 2020 | 18:15hs.

La provincia de Misiones ya no posee casos positivos de coronavirus; el último paciente contagiado fue dado de alta en las últimas horas. Además el Ministerio de Salud Pública dio a conocer que no se registraron casos de Covid-19 en las últimas 24 horas.El parte epidemiológico indica que la tierra colorada se estancó en los 41 casos, hace 13 días no se registran positivos y con el último paciente dado de alta el número de personas recuperadas asciende a 38. Cabe recordar que el virus produjo tres víctimas mortales en Misiones.Pos su parte, en las últimas 24 horas el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (LACMI) descartó nueve casos sospechosos del virus (1.772 desde que la pandemia llegó a suelo misionero). Por estos momentos 1.039 personas permanecen en aislamiento domiciliario; mientras que otras 9.555 terminaron la etapa de cuarentena obligatoria.Cabe recordar que el primer caso positivo de Covid-19 en la provincia de Misiones fue dado a conocer el 27 de marzo, con una persona en zona de riesgo que había vuelto a desde Europa.En tanto que el último caso positivo, fue descubierto el pasado 6 de julio. Se trató de un joven que volvió desde Buenos Aires y fue detectado con el virus en el acceso a la provincia gracias a los controles epidemiológicos que se registran. En las últimas horas el nuevo hisopado resultó negativo por lo que el joven de 25 años fue dado de alta.