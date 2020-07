Misiones insistió en la puesta en marcha de una zona franca

Miércoles 22 de julio de 2020 | 04:00hs.

Destacan como alternativa a Silicon Misiones Durante la videoconferencia entre el gobernador Oscar Herrera Ahuad y los ministros del Interior, Eduardo De Pedro, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se solicitaron líneas de financiamiento para diversas iniciativas, entre las que se encuentra el desarrollo energético y las energías alternativas. Además, el mandatario provincial volvió a plantear la necesidad de que el gasoducto llegue hasta la provincia, deuda histórica que mantiene el gobierno federal con el NEA. En tanto, en un apartado especial se habló sobre Silicon Misiones y todo lo que dicha iniciativa está logrando en la provincia en cuanto a alternativas de desarrollo, lo que fue ponderado por los ministros nacionales.

El pedido de incluir a Misiones dentro de una zona franca especial, que genere más empleo y consumo, viene priorizando en su agenda el gobierno provincial desde hace varios años. En reiteradas oportunidades, tanto el actual mandatario, Oscar Herrera Ahuad, como su antecesor, Hugo Passalacqua, plantearon la situación de las asimetrías que debe afrontar comercialmente la tierra colorada.Con la nueva gestión nacional, la iniciativa volvió a tomar fuerza, teniendo en cuenta que en los anteriores años fue desestimada y nunca tenida en cuenta como una alternativa para mejorar la productividad.En tanto, el avance de las lojas francas -comercios de venta minorista de productos exentos de gravámenes e impuestos- del lado brasileño también apura esta petición, teniendo en cuenta que se trata de centros comerciales que competirán directamente con los que se encuentran en municipios fronterizos del lado argentino.A esto se suma el escenario que se da con la actividad en Paraguay, principal competidor comercial de Posadas y ciudades aledañas de Misiones.Por este motivo, Herrera Ahuad nuevamente dirigió el requerimiento al gobierno nacional, esta vez en una videoconferencia que se llevó a cabo el último lunes con los ministros del Interior, Eduardo De Pedro, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.“No dudé en pedirle una política impositiva de frontera donde esté incluida Misiones como una zona franca especial”, detalló a El Territorio el gobernador de la provincia.Al mismo tiempo, esbozó: “Los números de recuperación de la economía en este tiempo no serían posibles con la competitividad de Paraguay”.Por su parte, De Pedro expresó a través de la red social Twitter que “es necesario construir una Argentina más igualitaria y más equilibrada”.“Por eso, estamos profundizando el diálogo con gobernadores para elaborar un plan de Desarrollo Federal”, anunció.A principios de este año, Herrera Ahuad junto al ministro de Industria, Luis Lichowski, se reunió con Kulfas para avanzar en un trabajo conjunto, oportunidad en la que se planteó la situación particular de Misiones al ser doblemente fronteriza y se reiteró el pedido de atender al requerimiento de conformar una zona franca en el Parque Industrial.Entonces, Lichowski había resaltado que “con el gobierno anterior presentamos propuestas durante tres años y siempre sin resultados. Ahora hay un proyecto de modificación de la ley de zona franca con aspectos interesantes, pero el proyecto que está planteado no abre todavía la posibilidad de una zona franca industrial, que es lo que específicamente solicitamos”.Por ese motivo, había pedido a su par nacional que “se modifique el proyecto de ley para que el Parque Industrial Posadas en particular y quizás otro espacio de la provincia puedan tener las ventajas que hay en otros espacios del país para poder producir y exportar buscando lo que siempre buscamos, que es generar empleo”.De igual manera, en años anteriores el gobierno provincial –entonces al mando de Passalacqua - había entregado un documento al gobierno nacional en el que constaba el pedido de extender los beneficios de zona franca ubicada en Puerto Iguazú a las demás ciudades fronterizas con Brasil, como es el caso de Bernardo de Irigoyen.También había hecho lo propio desde el mismo sector empresarial, cuyos miembros se habían unido para solicitar una serie de medidas al gobierno de entonces, con Mauricio Macri al frente, aunque sin obtener resultados.Desde Misiones se fundamenta apuntando que la provincia tiene dilatada frontera internacional, ya que más del 90% de sus límites son con Brasil y Paraguay, lo que hace que quienes habitan en las ciudades fronterizas permanentemente se vean afectados por las cíclicas distorsiones económicas entre Argentina y sus socios del Mercosur.En la Argentina, las zonas o áreas francas se encuentran establecidas en el artículo 590 del Código Aduanero y en la ley 24.331.El Código Aduanero las define como “espacios en los cuales la mercadería no es sometida al control habitual del servicio aduanero y tanto su importación como su extracción exportación no están gravadas con tributos -salvo las tasas retributivas que pudieran establecerse- ni alcanzadas por prohibiciones de tipo económico”.