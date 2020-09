Misiones insiste en una compensación ambiental y un tratamiento diferencial - El Territorio Misiones

Sábado 26 de septiembre de 2020

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

De esta manera, Hacienda cerró las jornadas de visitas de ministerios y otros organismos a la comisión de Presupuesto. Mientras que el próximo martes los diputados recibirán a las autoridades administrativas del Poder Legislativo, quienes van a exponer el presupuesto para el año que viene.





En cifra $1.500 millones millones de pesos es lo que han movilizado durante el último año los diferentes programas “Ahora”, cuya última innovación es la billetera virtual yacaré.

En la jornada de ayer se llevó a cabo la última reunión con invitados en la comisión de presupuesto de la Cámara de Representantes.De esta manera, concluyó la primera parte del análisis de estimaciones y recursos 2021 para la administración pública provincial.El Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos fue el encargado de cerrar la ronda de presentaciones de ministros y titulares de organismos gubernamentales, que empezó a mediados de agosto.En la oportunidad, el ministro Adolfo Safrán brindó una pormenorizada exposición, mediante la cual -además de detallar los números ligados al presupuesto de la cartera que dirige- destacó las políticas que lleva adelante el gobierno para posicionar a Misiones como una provincia más competitiva comercial, productiva e industrialmente.En ese sentido, mencionó como relevantes los esfuerzos y pedidos que se están haciendo hacia el gobierno nacional para declarar a Misiones como territorio aduanero especial, haciendo principal hincapié en las asimetrías de frontera.Es que, al respecto, Safrán ratificó lo afirmado previamente por el presidente de la Agencia Tributaria Misiones, Rodrigo Vivar, al remarcar que casi diez mil millones de pesos se quedan por mes en la Tierra Colorada desde que se dispuso el cierre de fronteras dispuesto a raíz de la pandemia del Covid-19.Durante su alocución, el ministro Safrán recordó el reclamo que mantiene la Provincia en referencia a beneficios impositivos que potencien la producción local frente a un escenario de competitividad dada por los países que la rodean.En ese sentido, dijo que el pedido puntual y urgente es declarar a la provincia como territorio aduanero especial, lo que ya fue planteado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad al gobierno nacional.“El pedido se hace a partir de tener una particularidad geográfica con países vecinos, con un flujo de comercio fronterizo que no se da en ninguna otra provincia del país y que ha quedado demostrado con el cierre de la frontera, el comercio misionero ha tenido un fenomenal repunte de sus ventas a partir de que no hay fuga de divisas”, resaltó el funcionario.Al tiempo que indicó que se hizo la presentación al presidente de la Nación Alberto Fernández, al ministro de Economía Martín Guzmán y al ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, “con un interés por parte de ellos de dar una respuesta a la Provincia”.Asimismo, puntualizó en que “se viene trabajando en un ida y vuelta con envío de información, teniendo en cuenta que el tratamiento aduanero tiene un costo fiscal y es el estudio que viene haciendo el equipo del ministro Kulfas, que pidió toda la documentación referida al tema, como los regímenes fiscales de los países vecinos, las razones del por qué se producen estas asimetrías, etcétera; y mostraron un verdadero interés”.Por su parte, el pedido de que Misiones tenga un tratamiento diferencial sigue siendo prioridad en la agenda de Herrera Ahuad, quien aprovecha cada contacto que tiene con el presidente Fernández o sus ministros para reiterar el planteo.Fue así como en la jornada del último jueves, durante un acto virtual de entrega de viviendas en distintas provincias -incluyendo Misiones-, el gobernador ratificó el reclamo, advirtiendo que “esta pandemia también se transformó en una oportunidad para los misioneros. Se incrementó fuertemente la venta de cemento en este último mes y esa compra se está haciendo dentro del país. Creció la obra pública y la privada con materiales comprados acá. No se fue el dinero para el otro lado”.“Esta pandemia demostró que Misiones necesita una política impositiva diferencial por su extensa frontera”, manifestó dirigiéndose al presidente, que lo escuchó atentamente y agregó que se trata de “una deuda histórica del país central con las regiones periféricas”.Otro de los pedidos que mantiene la Provincia a la Nación - que recordó Safrán durante su exposición en Diputados - es el de una compensación extraordinaria que retribuya a Misiones por los servicios ambientales que presta al resto del país y por la histórica postergación que sufre la provincia en materia de infraestructura -especialmente en lo relacionado a la energía- y de distribución de recursos federales.“Ya fue hecho el pedido en febrero, por la coparticipación irrisoria que tenemos. El gobernador le elevó al presidente un documento en el que le pide el resarcimiento por 126 mil millones de pesos, sustentado en muchos análisis”, contó.En ese sentido, se explayó: “No sólo tenemos la cuarta coparticipación inferior a nivel nacional, somos la provincia con una de las menores coparticipaciones per cápita, no tenemos gas natural y tenemos los costos de logística más caros del país”.Seguidamente, el Ministro de Hacienda destacó que “un tercio de nuestro territorio está dedicado al medio ambiente, que bien podría haber sido destinado a la producción de soja como hizo Paraguay o Brasil y eso nos genera un costo de oportunidad, una renta perdida para los misioneros”.“Pero es el pulmón para la región y genera riqueza ambiental. Concentramos el 90 por ciento de la biodiversidad del país”, aseguró.“Misiones ya ha hecho presentaciones a distintos organismos nacionales, entidades civiles privadas destinadas al cuidado del medioambiente que se dedican a buscar fondos para esto y le presentamos desde la Provincia el costo que representa para Misiones cuidar esta belleza, la biodiversidad y el medioambiente”, recalcó además el funcionario provincial.En la jornada, el ministro de Hacienda explicó que para el próximo año se prevé destinar 13.874.854.000 pesos a la cartera que preside.La cifra representa un aumento del 32,53 por ciento respecto de las partidas asignadas para este año.Safrán explicó que, desde su función, efectuó un “cierre general” de los números del presupuesto previsto para el año que viene, cuyo incremento consideró “razonable y moderado”, además de advertir el impacto económico que tienen las medidas sanitarias, como el caso del aislamiento, debido a la pandemia por el coronavirus.El ministro precisó que “el presupuesto hace una estimación de recursos que tiene varios componentes”, de los cuales el principal es la coparticipación.Señaló al respecto que, actualmente, “la coparticipación es la variable que más ha caído, a raíz de que la actividad económica a nivel nacional no viene respondiendo adecuadamente porque en varios lugares están con actividades más restringidas”.En tanto, en lo que respecta a la gestión económica de la Provincia, resaltó además los diferentes programas “Ahora” que impulsa Misiones y permiten un mayor fomento al consumo interno. Dijo que hay alrededor de diez programas en vigencia mientras que en cada época distinta del año se suman eventos, como el Black Friday.“Todos estos programas han generado ventas por más de 1.500 millones de pesos en el último año y todas las cámaras de comercio lo ponderan positivamente, porque las ventas se disparan en los días de aplicación”, adujo.Y aseveró que “son programas que buscan ayudar al comercio local de distintos sectores económicos. Permite que las familias misioneras puedan comprar con importantes descuentos, facilidades de pago, sin intereses; y que los comercios misioneros puedan vender en mejores condiciones”“La herramienta más novedosa fue la billetera virtual yacaré, con el Ahora Monedero, que ha sido una herramienta muy innovadora que busca la inclusión financiera que permite que todos puedan tener una cuenta bancaria digital con un costo prácticamente de cero. Y permite acceder al sistema bancario moderno con estas nuevas herramientas que habilitó el Banco Central de la República Argentina”, determinó.