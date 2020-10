Misiones inició ensayo con ivermectina en unos 800 trabajadores de la salud - El Territorio Misiones

Viernes 9 de octubre de 2020

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

En el camino hacia una vacuna o tratamiento efectivo para el Covid-19 hay múltiples vericuetos. Y en esas complicaciones o traspiés de la ciencia aparecen otras alternativas que podrían ser o no efectivas ante la pandemia.En ese marco, la provincia de Misiones arrancó en las últimas horas un ensayo clínico doble ciego del que se espera que participen hasta 800 trabajadores de la salud de forma voluntaria.Se usará ivermectina, un medicamento antiparasitario que ya probó buenos efectos en otros países ante el Sars-Cov-2. El fin será saber si este remedio previene el Covid-19.En este caso, se optó por trabajar con personal sanitario que no tenga coronavirus, es decir, que esté sano al momento de iniciar la prueba. Para ello se los testeará previamente a fin de confirmar o descartar la enfermedad.En diálogo con El Territorio, Carlos Báez, subsecretario de Logística en Farmacia y Bioquímica del Ministerio de Salud y quien comanda el ensayo, comentó que “el objetivo del estudio es saber si la ivermectina sirve como profilaxis, es decir, como prevención de la infección por Covid-19”.Explicó que en el mundo “hay muchos trabajos de investigación que hablan de la ivermectina para el tratamiento del paciente, pero nosotros nos vamos a enfocar en la prevención. Vamos a trabajar con todos los trabajadores de la salud: médicos, enfermeros, administrativos, choferes pertenecientes a los hospitales que en este momento están teniendo a pacientes con covid”, como el Madariaga o Fátima, por ejemplificar nosocomios que tuvieron internados.Se decidió empezar la prueba con trabajadores de la salud porque son de los de mayor riesgo al ser quienes trabajan de forma directa con los contagiados. Pero el uso de ivermectina no quiere decir que se dejen de lado las medidas preventivas ya conocidas como uso de barbijo, alcohol en gel y distanciamiento.“Va a ser un ensayo clínico a doble ciego, con una cantidad de personas determinada durante ocho semanas y después vamos a evaluar la respuesta al tratamiento para saber quiénes se contagiaron, quienes no, quienes se internaron”, contó Báez.“El porcentaje de trabajadores de la salud contagiados es muy variable en el mundo, nosotros estamos alrededor del 10%. Así que pretendemos también establecer eso como techo y empezar a bajar esos indicadores”, agregó.Precisó además que este mismo medicamento ya se usó y se está usando con pacientes enfermos con coronavirus en la provincia, pero no en forma de ensayo clínico.“Como todos los medicamentos que se están usando para el Covid, se están haciendo sin una ciencia cierta de que realmente funcionan. Todos los medicamentos que se usan en todos lados, como es un virus nuevo, difícilmente todavía se pueda saber si son altamente efectivos o no”, dijo.Insistió en que el “ensayo clínico tiene como objetivo la prevención de los trabajadores de la salud. Y si eso va bien, cumple con los objetivos y logramos establecer que es preventivo, se establecerá en todos los trabajadores de la salud y se podrá empezar a sugerir para otro tipo de población”.También expuso cómo es la metodología de trabajo que se decidió usar. “El ensayo es voluntario, no obligatorio, les explicamos a todas las personas participantes en qué consiste, qué es la ivermectina, que no tiene ningún efecto colateral o adverso. Y luego de que ellos deciden ser parte del estudio, empiezan a tomar la medicación, previamente se les hace un hisopado para saber si son o no portadores del Covid y ahí sí arranca el trabajo. La cantidad de pacientes que pretendemos incluir en el estudio son más de 800, pero como es voluntario no sabemos cuántos van a participar”, expresó Báez.Y añadió: “Ya se presentó al Comité de Bioética que está en el Parque de la Salud y ellos van a hacer las sugerencias correspondientes”.