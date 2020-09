“Misiones hoy es el trencito del NEA porque recuperó mucha autoestima” - El Territorio Misiones

Domingo 20 de septiembre de 2020 | 07:00hs.

Por Antonio Villalba avillalba@elterritorio.com.ar

"Sostenemos el pedido de un nuevo esquema de distribución federal, porque no es una cuestión romántica, sino para que la gente viva mejor"Hugo Passalacqua Diputado provincial

El diputado provincial Hugo Passalacqua destacó la situación de Misiones en medio de la pandemia. Rescató la fortaleza en materia de salud y consideró que es oportuno que los misioneros reclamen por una política de distribución y recursos más equitativos de la riqueza en el país, como también el pedido de una zona libre de impuestos nacionales. En un mano a mano con Meta Data, el programa político del diario El Territorio que se emite los viernes por Somos Misiones, añadió cómo la provincia de Misiones logra mantener sus cuentas en orden y pidió no bajar los brazos ante la actual pandemia.En medio del debate por una distribución más equitativa de recursos federales, muchas provincias fueron preexistentes a la Nación, ¿cuál es su análisis sobre este debate?Hay que hacer un poquito de memoria. La historia sirve para aprender. La Nación argentina fue creada por las provincias. La idea fue para que comprenda a todos, para que nos cuide, que equilibre las cuentas, como un gerente general, que cuide nuestras fronteras, como una cosa administrativa. Ahí aparece la Nación Argentina siendo Urquiza presidente. Buenos Aires viene después a integrar la República, desarmando el país. Se vuelve dueño y patrón del puerto de Buenos Aires. Y entonces todas las provincias terminaron siendo tributarias del puerto de Buenos Aires. Es lo que llamo la injusticia geográfica y hay una rebelión interna en mí muy fuerte, trato de serenarme contra lo que hoy se llama país núcleo y me refiero al sistema. El país núcleo es un gran absorbedor, es como que le pasa el rastrillo al resto de las provincias. Eso hace que cualquier provincia que se tome, tendrá indicadores peores que el país núcleo. Esto no significa que trabajamos menos, trabajamos más, lo que pasa es que hay una máquina de succionar. Siempre pongo de ejemplo el tema del IVA (Impuesto al Valor Agregado), que ahora está en pleno debate en Misiones y que lo impuso con mucha inteligencia el gobernador Oscar Herrera Ahuad inspirado por el ingeniero Carlos Rovira, para que se avance hacia una zona de libres impuestos nacionales en la provincia. Hoy, todos los meses el IVA que se paga por cada producto comprado en Misiones, un 21 por ciento, va derecho a Buenos Aires y el Estado provincial no lo ve. Es decir, de cada 3 pesos que se manda, uno vuelve y dos se quedan. Entonces, no es justo y es un drenaje de recursos que complica la situación a las provincias. Por eso Misiones, tomó una decisión hace 15 años, desde que asumió la renovación de tener una política fiscal sólida y consistente a lo largo del tiempo. Nosotros, con casi el 27 por ciento del presupuesto de la provincia se cubre con recursos propios. Es decir, nosotros tuvimos que ir cubriendo lo que Nación no nos manda.Estaríamos al horno, con papas. Tenemos una muy mala distribución de la coparticipación y eso es imposible de cambiar porque, es una ley donde los 25 distritos tienen que estar de acuerdo -en la modificación- las provincias y el Caba. Además, nosotros entregamos un punto -de coparticipación- hace 30 años; que es lo que hizo ahora (el presidente Alberto) Fernández. Lo felicito públicamente cuando le quita a la Ciudad de Buenos Aires un punto, que es muchísimo; son miles de millones de pesos y se los dio al conurbano bonaerense que está en una situación crítica; aunque nos hubiera gustado que también se repartiera a las provincias como la nuestra. Es sacar al opulento, como dice el presidente, y darle al que menos tiene, me parece sabio, me parece justo. Y la Nación argentina con las provincias es injusta, por eso la famosa periferia hacia el núcleo porque hay periferia y la periferia está mal, algo ocurre. Artigas decía: “El puerto de Buenos Aires sólo da amarguras”; lo dijo en 1813. Todo ese esquema de luchas federales es algo que nosotros, en nuestro espacio político de la renovación, lo tenemos muy encarnados porque somos un partido modesto provincial y nos asociamos a un esquema nacional progresista, plural y básicamente federal.Hizo varios gestos. Por ejemplo, escuchar a los gobernadores, que no es poco, y esto que hizo con Buenos Aires es un gesto muy poderoso.Lo de la hidrovía es genial de que se pueda por fin hacer. Nosotros, ya tenemos terminado nuestro puerto y estamos en condiciones perfectas de competir con el tema de la hidrovía. Ya está funcionando el tren de cargas de Garupá, desde donde salen y vienen repletos de cargas. Son formas de hacer un país federal, de hacer realmente que eso funcione. Esperemos que con el regreso del turismo también vuelvan los vuelos que representan también parte de un esquema federal.Nosotros siempre debemos seguir sosteniendo este pedido de un nuevo esquema de distribución federal, porque no es una cuestión romántica, sino que es para que la gente viva mejor; que se reparta mejor la torta, que la puja por la distribución sea igualitaria. Acá trabajamos mucho, producimos mucho y nos viene poco. Sueño que va a llegar un día, que quien quiera ser presidente o presidenta de la Nación -en un futuro-, tenga que hilvanar los intereses y necesidades de todas las provincias y quien mejor responda a esa demanda, sea el presidente.En los últimos años, aunque suene políticamente incorrecto, Misiones recuperó mucho su autoestima. Misiones hoy es el trencito del NEA (Noreste argentino, compuesto por las provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa y Misiones); no lo éramos y ahora lo somos. El misionero se siente empoderado, porque mejoraron en algunos aspectos, por méritos y esfuerzos de los misioneros. Esto nos preparó para la megacrisis. Nos encontró con las cuentas en orden. Somos la única provincia que, en estos 15 años, gracias a la cuentita en orden paga antes de que sea el día del vencimiento -que es del 1 al 5- paga el sueldo al empleado público. Misiones paga el último día hábil. Esto mueve la economía; el Estado provincial es un gran actor económico. Lo mismo sucede con la obra pública que mueve la economía, a pesar de que por esta pandemia están más parados; pero a nuestros compañeros albañiles los sostenemos y no se dejó caer, ni se paró la obra pública. En todo este lapso, Misiones se preparó mejor desde los caminos viales a los caminos de iluminación digital, que nos permitió tener una salida desde el punto de vista de la educación. Si bien existe la brecha y muchos están por debajo y hay que acortarla -como existe en todo el mundo-, la idea es llegar a cero. Pero Misiones estuvo mejor preparado. La nave insignia de este proyecto político es la salud; desde la red de traslado, la atención primaria, el Madariaga, la tecnología de punta y atención gratuita para todos. Además, teníamos las camas y se realizó una inversión muy fuerte en salud preparándonos para la pandemia, que hasta ahora está controlada. Digo hasta ahora, porque tanto el gobernador como el equipo de salud trabajaron muy bien y la gente colabora bastante; no lo que debiera, porque sigue habiendo fiestas clandestinas y asados múltiples, que es pésima para la pandemia. Pero no hay que bajar los brazos. Hago esta alerta porque Jujuy tenía hace un mes unos tres casos y ahora pasó los 6.000. Por ello hay que seguir cumpliendo con las recomendaciones, desde lavarse las manos, el uso de barbijo, en lugares cerrados con poca gente y mantener la distancia social; es la única forma de combatir al coronavirus, sin olvidarnos de la otra pandemia que es el dengue. Debemos mantener los cuidados sanitarios.