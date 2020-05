Misiones espera el Neokit, el test de coronavirus lanzado por Nación

Viernes 22 de mayo de 2020

El pasado viernes, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Salud de Nación Ginés González García anunciaron que científicos argentinos crearon un test rápido para la detección del coronavirus, que además de ser más económico también posibilita el diagnóstico precoz ya que detecta la infección al poco tiempo de que la carga viral ingresó al organismo.

El test, que se denominó Neokit-Covid-19 y fue desarrollado por científicos del Conicet​ y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, permite detectar en menos de dos horas si la persona está o no infectada y ya tiene la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

La creación genera gran expectativa dentro de la comunidad médica ya que se podrá detectar a la persona infectada más rápidamente y evitar así la propagación del virus. En una primera etapa se anunció la producción de 10.000 test, mientras que en una segunda etapa otros 200.000 y se espera que Misiones esté dentro de las provincias que reciban este Neokit-Covid-19.

“Realmente hay una gran expectativa de nuestra parte y estamos esperando. La verdad es que con la realidad que está viviendo la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana creo que ellos van a absorber esa primera producción de los 10.000 test. Quedaremos esperando en la segunda etapa que dijeron que iban a lanzar unos 200.000 kits”, expresó Oscar Lezcano, el director del Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi), en diálogo con el programa Acá te lo contamos de Radioactiva 100.7

En esa misma línea, el profesional destacó: “Estamos con mucha expectativa en cuanto al tiempo de procesamiento porque las técnicas que realizamos ahora, que son las que están validadas, nos llevan entre cinco y siete horas dependiendo el tipo de paciente. Estamos con muchas ganas de recibirlos porque además son más económicas, a nosotros nos llegarían de forma totalmente gratuita porque son de un ente público estatal. Tengo entendido que se van a distribuir solamente en ámbitos de la salud pública”.

Hay que destacar que el Lacmi forma parte de la Red Nacional de Vigilancia de Virus Respiratorios y consiguió ese estatus el 27 de marzo pasado, cuando el Instituto Malbrán de Buenos Aires lo validó para procesar las muestras de PCR para diagnosticar coronavirus.



Testeos en los barrios

La provincia de Misiones cumplió ayer 18 días sin nuevos pacientes positivos de Covid-19 y por ello la cantidad de testeos disminuyeron y de los 100 que se llegaron a realizar a principios de mes, en esta etapa epidemiológica se redujeron a entre diez y quince pruebas de PCR por día.

“Hemos fortalecido el laboratorio en cuanto a recurso humano, equipamiento y reactivos así que tenemos una capacidad de procesamiento de entre 100 y 140 muestras por día. Es una técnica muy laboriosa, larga y hay que trabajar todo en condiciones de bioseguridad porque somos uno de los efectores más expuestos en toda esta cadena sanitaria”, expresó Lezcano.

Es así que debido a las flexibilizaciones respecto de la circulación de las personas por la apertura de los comercios y las caminatas de esparcimiento, el Ministerio de Salud Pública pidió al Lacmi el pasado domingo que salga a hacer testeos en el barrio Parque Adam de Posadas donde se habían registrado dos casos positivos: una joven embarazada y su pequeño de 4 años.

En esa oportunidad se realizó el hisopado a once voluntarios y todos dieron negativo. No obstante, no se descarta que se repitan estos operativos en otros barrios de la ciudad.

“Por lo que tengo entendido habría intenciones de seguir testeando pero es el Ministerio de Salud el que lo va a definir, nosotros como laboratorio ya nos pusimos a disposición de las autoridades para procesar todas las muestras que nos acerquen”, dijo Lezcano.