Misiones del ayer: magia y amor

Miércoles 8 de enero de 2020

Por Rubén Emilio Tito García rubengarcia1976@live.com.ar

Debemos estar orgullosos de nuestra rica historia misionera, única en Argentina. Esta narración se volvió leyenda y da cuenta de Juan, el sacerdote jesuita que, al pasar los años, trocaron sus vivencias en mito. Acompañó, con otro puñado de curas, a Antonio Ruiz de Montoya a catequizar estos lares. Nadie pasaba los 26 años de edad y, al presente, era el único sobreviviente de aquella primigenia camada, superando la centuria de edad.

Ya viejo, su afición era escribir, descansar y atender a algún doliente. Por ello se retiraba en busca de siestas reparadoras para luego seguir sus escritos. Conservaba recuerdos en su sorprendente memoria, que obraba de catalizador para rememorar ínfimos y grandes acontecimientos que volcaba en cartas que escribía a sus destinatarios habituales: Beatriz, su única hermana con vida, a la que nunca volvió a ver por la sencilla razón que jamás abandonó la selva; al padre superior, residente en Córdoba; a colegas; al Virrey y al mismísimo rey. Costumbre ésta a través de la cual cada habitante de las colonias tenía la prerrogativa de exponer inquietudes y denuncias que llegaban al máximo soberano.

Empero, su mayor dedicación de escriba era caligrafiar con sumo esmero los relatos de sus memorias en hojas sueltas que luego acomodaba, con perseverante paciencia, en una carpeta con tapas de cuero repujado hecha por los artesanos talabarteros. En dicha carpeta mantenía sus recuerdos vividos, aunque no siempre concordantes con el tiempo cronológico. No obstante, los dignatarios de la Misión consideraban sus escritos como documentos importantes que servirían en el futuro como relatos históricos. Asimismo, redactaba en intervalos, unos días sí y otros no, remitiendo a cada destinatario según su propio criterio y cuando lo creía conveniente. Fue así que esa misma tarde retomó la carta dirigida a su hermana Beatriz, que había comenzado a redactar veinticinco días atrás:

“Querida hermana Beatriz. Hoy 6 de enero día de la Epifanía del Niño, prosigo: Ayer, uno de los visitantes mostrándome un crucifijo, dijo: Traigo este payé para que lo bendiga.

El payé es parte de una creencia ancestral y pagana que no logramos desterrar entre los guaraníes puesto que la siguen practicando en forma clandestina; menos aún entre los más ancianos, como mi visitante de ayer que, por su edad, debe ser más viejo que yo. Asimismo, éste ha perdido la noción de la realidad, ya que parece confundirme con el chamán.

Aquél chamán, antes de nuestra llegada, actuaba como el curandero y el brujo que podía obrar entre el bien y el mal, anticipar acontecimientos, interpretar a dios, comunicarse con el diablo e influir concediendo beneficios o males. Por todo eso a él también le decían “payé”, el hombre que sabe.

En la tribu, donde comenzamos nuestra obra misionera, allá en el Guairá, el chamán, por encima de todo eso, era el gran consejero del Mburuvichá Guazú, quien gobernaba con autoridad, prudencia y justicia por encima de todo orden terrenal. Al vencer Guazú a todas las otras tribus en la larga guerra intestina, por consejo del chamán no aniquiló a sus adversarios ni los esclavizó; los integró en una gran confederación tribal basada en la solidaridad. De esta manera, vivieron en paz y armonía hasta la llegada del hombre blanco. Así se comprende, hermana mía, que aquí en la selva como en la ciudad, los buenos gobernantes necesitan y deben tener sabios consejeros a su lado.

Pero también creen que el payé es un amuleto con poder sobrenatural que da suerte y éxito a quienes lo poseen. Puede ser confeccionado con todo tipo de materiales: pedacitos de madera, pieles y huesos de animales, uñas o plumas de aves, como las del caburé, las más preciadas.

Ahora bien, con el tiempo, y tras la catequización, los indios cambiaron estos talismanes por el santo rosario que llevan colgado del cuello. Con seguridad, los que lo usan son los que más visitan a las curanderas, las proveedoras usuales de este tipo de objetos. Ergo, la práctica de acudir a las curanderas tampoco fue desterrada por la evangelización, contrariando nuestras prédicas. Hace tiempo se rumoreaba, por ejemplo, que antes de casarse el hijo de Guazú, una curandera le hizo brujerías a pedido de un rival celoso, el cual confiaba en sus virtudes ocultas. Instalado el rumor, todos exponían que el mal agüero al hijo fue conjurado por otra curandera de mayor poder esotérico. De ahí el bisbiseo generalizado de que el rival quedó trastornado, al ser derrotado en la pelea entre estas brujas.

Así es, mi querida Beatriz: la brujería en la selva, como en la ciudad, tiene los mismos designios, utilizar ritos ocultos para causar males a una persona. Es un acto ruin aunque distinto al payé y contrario a la magia. La magia, querida hermana, es el arte y la técnica de encontrar fluidos fuera de las leyes de la naturaleza con fines de producir sorpresas, alegrías, bondades y felicidades. La magia produce todos los actos donde la naturaleza se manifiesta en todo su esplendor; el canto de las aves, el nacimiento de las flores, el arco iris después del vendaval, la salida del sol, la luna en plenilunio, la paz, la hermandad y el amor. ¡Oh el amor! El amor hermana mía es la máxima expresión de la magia. ¿Qué hay más mágico que el amor? El amor une; es el encuentro, y los hijos son obras mágicas producto del amor, y representan el presente y el futuro. Es mágica la continuidad de la especie, la hermandad entre los hombres y hacer el bien. Yo, mí querida, llegué al medio de la selva por amor a Dios, y en la selva encontré mi propia felicidad sirviendo a mis semejantes, y con esa felicidad me iré de este mundo. Porque en definitiva, todos los actos en la vida realizados con amor expresan el final sublime de la magia”

Y concordante con aquel ancestral espíritu misionero, los argentinos en este 2020 deberíamos tratar de encontrar un poco de magia y amor, para empezar a cerrar la maldita grieta que nos desune.