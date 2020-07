Misiones define la reapertura de hoteles para el turismo interno

Miércoles 22 de julio de 2020

No obstante, se sigue con todos los cuidados y alerta ante la aparición ayer de un nuevo caso de coronavirus en Misiones (ver página 4). Por tal razón, según las autoridades se harán los correspondientes controles para ver si no se modifica el plan de reapertura de hoteles.

Sobre cómo sería el retorno de la actividad hotelera, es lo que se está terminando de definir, según adelantó el gobernador Oscar Herrera Ahuad.

También en oportunidad de dejar inauguradas viviendas ayer en Posadas, Herrera Ahuad reiteró que se sigue trabajando diariamente, analizando la trazabilidad de las diferentes actividades. Indicó que se está en la espera de un análisis que refleje los resultados del movimiento en el área el pasado fin de semana. “Con esos números en la mano, con la seguridad epidemiológica y sanitaria y apelando siempre a la responsabilidad del compromiso social, esperamos tener buenas respuestas”.

Por ahora, los paseos se limitaron a los pobladores para que recorran el parque nacional, como ocurrió en Iguazú o los parques provinciales, en otros puntos de Misiones.

De aprobarse, con los correspondientes protocolos, se permitiría a los misioneros -como experiencia piloto- alojarse en los hoteles desde el viernes hasta el domingo inclusive. Serían alojamientos para fines turísticos. De ponerse en marcha, los interesados deberán notificar a través de la app Misiones Digital y determinar las reservas. Una vez en el lugar, se le efectuarán los controles sanitarios correspondientes. Ello además de concretar la geolocalización del visitante, para evitar la presencia de extranjeros o personas no autorizadas o procedentes de otros puntos del país, aclaró ayer el ministro de Turismo de la provincia, José María Arrúa.

Por lo tanto, entre las novedades es que se permitirían alojamientos durante todo este fin de semana como experiencia piloto y tampoco se establecerían límites y, por lo tanto, podría funcionar los hoteles, cabañas y moteles en toda su capacidad. Todo ello se está terminando de definir para anunciarse posiblemente mañana.

La reunión previa “La idea es que la gente pueda circular por la provincia y si circula, es necesario el alojamiento”, indicó Gustavo Alvarenga, presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra).

Para analizar la posibilidad de apertura de hoteles y cabañas, se había concretado el último lunes, una reunión de la que además de Alvarenga, participaron los principales referentes del sector, el ministro Arrúa, el diputado Ricardo Wellbach como integrante de la Comisión de Turismo y de manera virtual, el ministro de Turismo de Nación, Matías Lammens.

Alvarenga, al dialogar ayer con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva, dijo que la posibilidad de la reapertura de los hoteles ascendía a un 90 por ciento. Sin embargo, como se indicó, en las próximas horas terminará definiéndose.

Afirmó que en la citada reunión se habló principalmente sobre la ley que está en debate en la Cámara de Diputados de la Nación.

Sostuvo que hay que ser cautos con cada medida tomada ya que es complicado en estos tiempos, “no todos los empresarios están dispuestos a abrir porque depende de la zona y la demanda”. Esto al recordar que las fronteras seguirán cerradas como también el transporte aéreo o los micros de media y larga distancia.

El representante del sector entiende que en esta primera etapa de concretarse la reapertura progresiva de los hoteles con el turismo interno “le va a servir a los hoteles más chicos, con menos infraestructura”. Como adelantándose a cómo seguiría el protocolo de ponerse en marcha la reapertura de hoteles, detalló que funcionarían “con servicios más básicos, la actividad principal va a ser el pernocte, sacando servicios que impliquen la aglomeración de personas, va a ser algo muy acotado, pero sirve para ir habilitando”. También acotó que se seguirá aplicando la obligación del distanciamiento social, “sin aglomeraciones en la recepción, uso de barbijo y el pasaporte sanitario que se hace a través de la aplicación Misiones Digital”.

Desde Iguazú elevan pedidos a la Nación Un grupo de autoconvocados de Iguazú decidió ayer elevar un pedido formal al gobierno nacional con el fin de exigir el tratamiento de la ley y solicitar que se tomen en cuenta varios puntos esenciales que no solamente beneficien a los empresarios, sino que integren a los monotributistas y a empleados del sector.

Ello se hizo tras la movilización en la que los trabajadores autoconvocados del sector turismo exigieron una ley de emergencia para el sector, ya que la situación económica después de cuatro meses sin actividad es insostenible, definieron.

Los trabajadores manifiestan que la pandemia Covid - 19 afectó a todos por igual, sumando a este problema de salud la problemática laboral, que cada vez más afecta a través de lo económico y trae seria preocupación la posibilidad del cierre total de las fuentes de trabajo, ya que las empresas en las cuales prestan servicio se ven imposibilitadas de seguir de esta forma sosteniendo tanto a los empleados como así también a los inmuebles de cada una de ellas. Es por ello que se unen para solicitar la ley que es de beneficio para toda la comunidad directa o indirectamente.

Los trabajadores recalcaron que el turismo en Puerto Iguazú, segundo punto turístico más importante del país, es la única fuente central de generación laboral. Es por ello que presentan esta solicitud al gobierno nacional, teniendo en cuenta que muchas empresas ya no cuentan con fondos para sostener las estructuras, que el porcentaje aportado para el sueldo de los trabajadores con programas como Asistencia al Trabajo y la Producción pase a ser mayor y que se mantenga pese a que las empresas vuelvan a la actividad y puedan solventar los gastos. Además piden la eliminación de todos los aportes, de empleados y empleadores, hasta la reactivación y normalización total del sector.

Otros puntos En otro de los puntos del documento solicitan que se analice la posibilidad de una apertura primero parcial y paulatina del sector hasta la apertura total, a través de protocolos seguros para todos, por lo cual los trabajadores se ponen a disposición para colaborar en la realización y puesta en marcha. En el escrito aclaran que apoyan los puntos esenciales y urgentes solicitados por la Cámara de Turismo de Iguazú.

Además solicitan beneficios a los trabajadores en particular como ser la eliminación de impuestos para los servicios (electricidad, agua) y la eliminación total de impuestos a la canasta básica alimentaria, hasta la normalización del sector y realización de controles serios de precios de ésta.

La situación económica en la Ciudad de las Cataratas es cada vez más compleja debido a la acumulación de deudas de los impuestos y servicios que con la reducción de los sueldos los empleados están dejando acumular.

Algunos trabajadores, ya no saben cómo afrontaran las deudas adquiridas y tampoco cómo podrán financiar.