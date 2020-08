Misiones continuará testeando a los contactos estrechos

Viernes 7 de agosto de 2020

Al respecto, Proeza remarcó que en este caso se está cumpliendo una ley: “Tiene auto propio, no tiene domicilio acá y prácticamente se le invita a que haga el aislamiento en su domicilio para no poner en riesgo a su familia”.





Sin nuevos casos ayer El último parte epidemiológico dado a conocer por el Ministerio de Salud Pública de Misiones no confirma casos positivos de Covid-19, de manera que el total de contagios se mantiene en 50 desde que se diagnosticó el primero, el 27 de marzo. Asimismo, en la actualidad hay cuatro pacientes con el virus activo que permanecen externados y el número de fallecidos es 3. Por otro lado, el boletín oficial dejó de informar los casos descartados por laboratorio y los desestimados por interrogatorio clínico y epidemiológico.

Ahora, médico de Virasoro dio negativo al test Covid-19

Una situación singular representa el médico de Gobernador Virasoro (Corrientes), ya que el test realizado en el Lacmi arrojó positivo para Covid-19, lo cual impidió que el galeno retomara las guardias en el Hospital de Pediatría de Posadas, lugar al cual no asistía desde marzo. Con este resultado, el profesional se había convertido el miércoles en el primer caso de la localidad correntina que limita con Misiones y fue incluido en el parte epidemiológico de esa provincia el miércoles.



No obstante, ayer el status cambió. El médico fue testeado nuevamente, ahora en Corrientes, y arrojó negativo a Sars-Cov-2.



Fue el propio gobernador, Gustavo Valdés, quien especificó en su cuenta oficial de Twitter que debido a esto la localidad permanecerá en Fase 5: “Les informo que el hisopado del ciudadano de #Virasoro que regresó de #Misiones dio negativo. El caso había sido informado por el @gobmisiones y al ingresar a la provincia se le realizó un nuevo testeo. Ante este resultado, la ciudad permanecerá en Fase 5”.



Consultado sobre esta cuestión, el subsecretario de Salud, Héctor Proeza, indicó: “Estamos en permanente contacto con el Ministerio de Salud Pública de Corrientes y nos van informando sobre las novedades que van surgiendo”.



Desde la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi) señalan que las pruebas de PCR tiene un porcentaje de falso positivo y falso negativo, explicación que se podría trasladar a este caso, en tanto continúa generando incertidumbre en la opinión pública.



Según supo El Territorio, el trabajador de 36 años llegó el martes a Posadas con la intención de retomar su labor en el Parque de la Salud, en Posadas, y fue escoltado por personal sanitario para someterse a un hisopado, posteriormente regresó a su domicilio, en Virasoro, para esperar el resultado que finalmente dio positivo según el Lacmi.



“El último ingreso a Misiones fue el 16 de marzo, cumplía guardias en el área crítica, pero después de la cuarentena no vino más; de hecho, no estamos permitiendo que médicos de Virasoro e Ituzaingó vengan a trabajar acá por ahora”, había manifestado Proeza.





El Ministerio de Salud de la Nación notificó ayer que hubo un cambio en la definición de caso positivo de coronavirus. Desde ahora, una persona que conviva con un caso confirmado, que tenga síntomas respiratorios y se encuentre en un área de trasmisión comunitaria, se registrará como positivo, por nexo clínico epidemiológico. No hará falta realizarle la prueba de PCR.La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, explicó que esta determinación se tomó de forma consensuada en el consejo federal y que permitirá “optimizar recursos”. La decisión de aplicar o no esta modalidad quedará en manos de las provincias.En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública de Misiones informó que no acatará esa recomendación y continuará testeando a los contactos estrechos del caso positivo para confirmar el contagio. “Somos una provincia que nos comportamos con casos aislados y estamos en una etapa de contención y vamos a seguir testeando a los contactos estrechos, vamos en búsqueda de cortar toda cadena de contagio que es nuestro objetivo de seguridad sanitaria para mantener este status con casi plena actividad económica y poca actividad social”, aseguró el subsecretario de Salud, Héctor Proeza, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.La prueba consiste en un hisopado nasofaríngeo, cuya muestra es procesada en horas mediante la técnica de PCR real time, ya sea en el sector público por el Laboratorio de Alta Complejidad Misiones (Lacmi) o bien en la red de laboratorios del sector privado.“Hemos adherido a evitar las fiestas sociales, pero en el caso de buscar contactos estrechos, vamos a seguir buscando y lo confirmamos en teleconferencia con el Ministerio de Salud de Nación, pero eso se dio porque ellos tienen otro escenario epidemiológico en el que se aísla a todos los contactos; acá se aísla a todos los contactos estrechos, pero a la vez se hace el hisopado, estamos testeando porque el contexto así lo requiere”, aclaró.La recomendación de la cartera sanitaria nacional es analizada desde hace varias semanas. De hecho, el infectólogo Omar Sued, miembro del Comité de Expertos, que asesora a Presidencia, había explicado las razones de esta modificación. “Por ejemplo, si tu hijo tiene fiebre y vos tuviste coronavirus, ya sabemos que puede tener Covid-19, ¿para qué gastar una muestra? Es como hacemos con dengue, al haber tantos casos, se deja de diagnosticar por laboratorio y empieza a diagnosticar por nexo epidemiológico. Eso todavía no se normatizó, se está discutiendo. La idea es que eso se debería reportar en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (Sisa)”, había manifestado Sued a El Territorio.Por otra parte, Proeza detalló las razones por las que la cartera sanitaria tomó la decisión de adherirse a prohibir las reuniones sociales: “Lo que se ha visto es que toda actividad que está protocolizada, no está afectando a la población, porque se mantiene el uso de barbijo y distanciamiento social. En las fiestas sociales lo que observamos que pasaba es el traslado de personas desde una localidad a otra y en el ámbito social es como que los protocolos quedan de lado porque hay un círculo de confianza”.“Si una persona asintomática contagia a una sola persona en una reunión social, se complica y eso es lo que las autoridades sanitarias de la Nación nos han hecho ver y nosotros hemos acompañado desde ese punto de vista. Mantener la actividad protocolizada no es de riesgo y no habilitaremos una que sí pone en riesgo innecesario a la población de Misiones”, sostuvo.Además, el subsecretario recalcó que existe un buen status económico por el nivel de compromiso de los ciudadanos, “ayudó a poner en movimiento a la provincia y volver marcha atrás no sólo va a ser difícil por la pérdida económica sino también para que las personas vuelvan a acompañar y tomar una decisión de volver atrás con las reuniones familiares trae una cierta resistencia que es entendible, porque afecta económica, social y psicológicamente. Pero si se vuelve atrás con el cierre de localidades o actividades es peor, por lo que proteger de esta manera es mucho mejor y queremos que la gente entienda el motivo de esta decisión”.“Hay una persona que fue detectada como caso positivo en la barrera sanitaria que se dio a conocer en las últimas horas de anoche y voluntariamente decidió volver a su lugar de origen. Venía por una licencia anual que tenía, que tampoco era una razón valedera para el ingreso a la provincia, porque solamente tenía vínculos aquí, y como fue detectado, no quiso poner en riesgo a su familia y regresó”, relató.Se supo que esta persona se dirigía a Santa Ana, pero ante el resultado volvió a Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).