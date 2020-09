Misiones confirmó tres nuevos casos: dos son de Aristóbulo y uno de Iguazú - El Territorio Misiones

Sábado 5 de septiembre de 2020

Sin embargo, el día con más casos notificados fue el 30 de abril con seis casos -tres de ellos personal de salud-, en el que también fue el mes, hasta ahora, más complicado para la provincia con 19 en total.





Trabajadora del IPS dio positivo en Centinela Una trabajadora del Instituto de Previsión Social (IPS) dio positivo para coronavirus el pasado miércoles en el puesto Centinela cuando intentó regresar a la provincia tras haber estado en Corrientes. “Nunca entró a Misiones, se contagió en Corrientes y por ende no ha tenido contacto con misioneros”, indicaron las fuentes consultadas. La mujer, quien se desempeña en el área de atención al público de la obra social provincial, permanece en aislamiento domiciliario en Santo Tomé, Corrientes y deberá presentar un certificado de Covid-19 negativo para regresar a la provincia. Desde el IPS informaron que de manera preventiva se realizó una fumigación y desinfección completa en la sede central de la obra social ubicada en Junín 1.500 de Posadas, por lo que ayer no atendió al público.

Puerto Rico y Capioví suspenden actividades grupales

Por los últimos contagios confirmados ya son al menos cuatro municipios que dan marcha atrás con la flexibilización del confinamiento. El jueves Ruiz de Montoya tomó medidas restrictivas y ayer se sumaron Puerto Rico, Aristóbulo del Valle y más tarde Capioví.



Tras la confirmación de un caso positivo y el consecuente aislamiento de unas 30 personas, Puerto Rico prohibió -a través de la Resolución 390/2020- la realización de actividades deportivas y recreativas en lugares públicos o privados, sean abiertos o cerrados. La medida abarca a restaurantes, bares y pubs, además de reuniones familiares y sociales, cultos y misas hasta el próximo domingo inclusive.



Similares medidas adoptaron Capioví (hasta el 14) y Aristóbulo del Valle (por quince días), que se suman a Ruiz de Montoya, aunque en su caso será hasta este lunes.



El documento firmado por el intendente de Puerto Rico, Carlos Koth, prohibió también la permanencia en veredas, plazas, plazoletas, paseos, costanera, playones municipales, complejo deportivo municipal, así como circular en la vía pública entre las 21 y las 7.



Las actividades que no están prohibidas tendrán lugar de 7 a 20.30.



El municipio solicitó la colaboración de la Policía de Misiones, Gendarmería y Prefectura.



En tanto, el Comité Municipal de Emergencia de Capioví se reunió ayer y resolvió restringir de forma preventiva actividades en la localidad. La resolución 041/1-G/2020 prohíbe desde hoy y hasta el lunes 14 la aglomeración de personas por la realización de todo tipo de actividades deportivas y recreativas (incluye gimnasios y academias de danzas), la permanencia en bares, pubs, heladerías y restaurantes. Además se restringe la realización de cultos y misas, reuniones familiares y sociales. Quedan exentas caminatas, trote, bicicleteadas.



Se aclaró que las actividades comerciales y de servicios continuarán en el horario y de la manera en que lo vienen haciendo.



En Aristóbulo, por dos semanas no se permitirán los deportes, aunque sí las caminatas en el Parque Lineal Cainguás y la apertura de bares y restaurantes.



Posadas autorizó reuniones

Mientras Puerto Rico, Ruiz de Montoya y Capioví dieron un paso atrás en algunas actividades que ya se habían flexibilizado, la Municipalidad de Posadas autorizó las reuniones al aire libre, en concordancia a lo dispuesto por el gobierno de Misiones. Así, quedan autorizadas las reuniones sociales de hasta diez personas en espacios públicos o de acceso público al aire libre entre las 9 y las 20, respetando el distanciamiento, el uso de barbijos y alcohol en gel.



El Ejecutivo municipal habilitó el Parque de la Ciudad para estos encuentros, únicamente los viernes, sábados y domingos de 9 a 18.



El ingreso y egreso de personas y vehículos será únicamente mediante por entrada sobre ruta nacional 12.



Se permitirá un máximo de 100 autos y 100 motos dentro del predio y se prohíbe su permanencia fuera de las instalaciones del parque.





Después de que transcurrieran 16 días sin casos de coronavirus, la provincia volvió a registrar un nuevo contagio el miércoles y ayer cerró la jornada con otros tres.A través de un nuevo parte epidemiológico, el Ministerio de Salud Pública de Misiones confirmó que se trata de dos jóvenes de la localidad de Aristóbulo del Valle y un hombre de 59 años de Puerto Iguazú, quien permanece internado.Con esta notificación, la provincia alcanzó un total de 58 casos confirmados desde que se detectó el primero, el pasado 27 de marzo.Según detallaron desde la cartera sanitaria local, los nuevos contagios son: un paciente sexo masculino, de 25 años de edad. Se encuentra “hemodinámicamente estable, con nexo epidemiológico establecido por zona de circulación viral y cumple aislamiento domiciliario bajo medidas de bioseguridad”.El segundo caso es una paciente de sexo femenino, de 23 años de edad y se encuentra “hemodinámicamente estable, y el nexo epidemiológico está establecido por contacto estrecho” con el joven de 25 años, quien sería su pareja. También está en carácter de externada, cumpliendo aislamiento domiciliario bajo medidas de bioseguridad en Aristóbulo del valle.El tercero es un paciente de sexo masculino de 59 años, quien está internado bajo medidas de bioseguridad cumpliendo con esquema terapéutico en Puerto Iguazú, aunque hemodinámicamente estable. En este caso, el nexo epidemiológico aún está en estudio.En relación a los dos casos confirmados en Aristóbulo, El Territorio dialogó con el jefe de la Unidad Regional XI, el comisario mayor Héctor Martín Araujo, quien explicó que el joven de 25 años es un camionero y la chica de 23 años es su pareja.“Él viaja a la provincia de Buenos Aires, donde se habría contagiado. Los dos están bien, en su domicilio”, indicó.Asimismo, comentó que también está en estudio otro camionero, “que cargó en el mismo lugar que él, en otro camión, pero compartieron viaje”. En este caso, se supo que reside en Salto Encantado y que se encuentra aislado en el Hospital de Puerto Iguazú a la espera del resultado. Preventivamente se aisló a cuatro familiares.Además, se tomaron muestras a los padres del camionero que dio positivo y aún esos resultados no fueron dados a conocer, indicó el director del hospital, Armando Parodi, en charla con FM Cainguás, al tiempo que agregó que también se aisló preventivamente la médica que lo atendió cuando llegó a una clínica privada porque no se sentía bien. En total habría siete aislados en Aristóbulo.El director del hospital comentó que el Comité de Crisis resolvió restringir las salidas y no se autorizan las reuniones al aire libre por los próximos 15 días.En relación al caso de Puerto Iguazú, fuentes de Salud Pública confirmaron que se trata de un kinesiólogo que se desempeña en una clínica privada y aún no se logró establecer el nexo de contagio ni tampoco trascendió cuántos aislados hay.De esta forma, Misiones tiene en la actualidad, cuatro pacientes con el virus activo, de los cuales hay un paciente internado y otros tres externados. En tanto, 51 personas lograron recuperarse, mientras que se registraron tres víctimas mortales.En aislamiento domiciliario hay 1.502 personas bajo seguimiento por catorce días continuos por haber regresado desde zonas de riesgo.La última vez que Misiones registraron más de dos confirmaciones de pacientes positivos para Covid-19 fue el pasado 5 de junio, día en el que el parte epidemiológico de Salud Pública informó cuatro casos, uno en Campo Viera, en San Vicente (estos dos estuvieron internados en el Samic de Oberá) y los otros dos en Puerto Iguazú y Posadas.