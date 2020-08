Misiones busca ser más competitiva con la prórroga del cierre de fronteras

Martes 18 de agosto de 2020

Por Antonio Villalba avillalba@elterritorio.com.ar

A las asimetrías impositivas se suma que territorios limítrofes, tanto Paraguay como Brasil, cuentan con programas específicos de beneficios para la radicación de inversiones, en especial la creación de tiendas libres de frontera (lojas francas) en 28 ciudades fronterizas de Brasil. Por su lado, Paraguay, a partir de la ley 523/95, creó el Régimen de Zonas Francas con exención del IVA. Todo eso se fundamentó en el pedido formulado por Misiones.





El gobernador encabezó acto por San Martín El gobernador Oscar Herrera Ahuad presidió ayer el acto central en San Ignacio en homenaje al general José de San Martín (al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento) en la inauguración de las remodelaciones de la plaza central de la comuna que lleva el nombre del prócer argentino. El acto se transmitió por streaming en el afán de respetar el aislamiento social vigente. Participaron el vicegobernador Carlos Arce, el intendente Javier Peralta, los diputados nacionales Ricardo Wellbach y Diego Sartori, ministros y diputados provinciales. “Este 17 de agosto es un llamado a todos los misioneros para que con cultura afrontemos este tiempo que es difícil, pero que nos ha dado una enorme oportunidad, porque nos ha permitido tener otra visión de las cosas, una visión desde lo social, desde el amor, desde el cariño, desde lo que está bien hacia adelante, en una provincia que está dando pasos seguros en lo que hace a la convivencia y la responsabilidad social”, sostuvo el gobernador. “San Martín siempre pensó que la unión de los argentinos y de los americanos era necesaria”, añadió el mandatario

El gobierno de Misiones concretó ayer formalmente, según confirmó el gobernador Oscar Herrera Ahuad, el pedido para que la Nación vuelva a permitir los encuentros familiares en la provincia, como venía realizándose hasta que fueron suspendidos a comienzos de mes por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) al agravarse los contagios de Covid-19 en otros puntos del país. Además, la Provincia, tras mantenerse el cierre de frontera por la actual pandemia, reclama a la Nación la promulgación del artículo 10 de la Ley Pyme y efectivizó la entrega de un documento detallando por qué se requiere de una zona franca especial o una menor carga impositiva.De manera detallada se explica que Misiones busca ser competitiva ante Brasil y Paraguay. También desde la administración provincial se reclamó a Nación el pago del déficit de la caja previsional correspondiente a los años 2017 y 2018, según confirmó el gobernador a El Territorio.Como se indicó en la edición de ayer, el pasado 2 de agosto el presidente Alberto Fernández suspendió por DNU las reuniones sociales y familiares en todo el país. Hasta ese momento, en Misiones sólo permitía las reuniones familiares, con hasta cinco integrantes los sábados y domingos de 9 a 18, con previa descarga y generación del salvoconducto a través de la aplicación Misiones Digital. Esta medida en la provincia rigió desde el 25 de mayo.Al publicarse un nuevo DNU el último domingo, se determinó que las provincias que están en fase de distanciamiento social preventivo y obligatorio (Dispo), como es el caso de Misiones, pueden hacer uso de esa excepción por su situación sanitaria, aunque deben solicitarlo formalmente al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Fue lo que efectivamente hizo ayer la administración provincial, según confirmó a El Territorio Herrera Ahuad, luego de participar del acto oficial desarrollado en San Ignacio (ver El gobernador encabezó...). Ahora se espera por la autorización de la Nación.Otro aspecto sobre el que Misiones desde hace tiempo marca clara postura es mantener cerrada la frontera, tanto con Brasil como con Paraguay, al sostener que no está dentro de las urgencias o prioridades del gobierno provincial. Esto al menos hasta tanto la pandemia por coronavirus deje de ser una grave amenaza.Si bien Brasil es la zona con mayor índice de contagios de la región, no expresó interés por reabrir la frontera, como sí lo viene haciendo Paraguay, que insiste en la reapertura de los pasos más por cuestiones económicas que sanitarias, ante la falta de compradores argentinos en ese país.El pasado jueves, a través de videoconferencia, se volvió a pedir la reapertura, en un encuentro del que participaron el canciller Felipe Solá, el gobernador Herrera Ahuad y su par de Itapúa, Juan Schmalko. Allí se rechazó nuevamente la reapertura del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con Encarnación.Tras ese encuentro, se conoció la extensión de las medidas sanitarias de Nación, que dejan en claro que al menos por ahora no hay ninguna posibilidad de desbloquear los pasos internacionales, lo cual incluye los cruces a Paraguay y Brasil. Allí se determinó que hasta el 30 de agosto se prohíbe el ingreso de extranjeros no residentes en el país, a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, los centros de fronteras y cualquier otro punto de acceso, con el objeto de reducir las posibilidades de contagio de la enfermedad.El citado decreto respalda entonces la decisión de Misiones de mantener cerrada la frontera, como planteó Herrera Ahuad en varias ocasiones.“Este es un tiempo epidemiológico en el que no voy a aceptar que bajo ningún punto de vista que se abran las fronteras ni con un protocolo establecido, porque las cuestiones comerciales no pueden estar por encima de las cuestiones sanitarias y de la seguridad de nuestra provincia”, dijo el gobernador a mediados de junio.Esa postura no se modificó, como planteó con claridad la semana pasada el diputado nacional Ricardo Wellbach al afirmar que “debemos mantener la frontera cerrada por la pandemia pero luego debemos ir por la reglamentación del artículo 10 (Ley Pyme), que nos permitirá tener igualdad de condiciones con los países limítrofes”.Mientras se mantenga cerrada la frontera, el gobierno provincial busca encontrar alguna solución al histórico problema de asimetrías, con el acompañamiento de todos los comerciantes y empresarios.Por tal razón, se viene insistiendo ante la Nación con medidas concretas, como los pedidos formulados por el gobernador, en el que solicitó “la creación de una zona franca en todo el territorio de la provincia de Misiones para eximir de impuestos nacionales a empresas de bienes y servicios de cualquier tamaño, que se dediquen a la exportación de sus bienes y servicios o demuestren su inserción en la cadena exportadora”.Se añadió la reducción de las alícuotas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias al 10% y de las contribuciones de la Seguridad Social al 16,5% para las empresas radicadas en la tierra colorada.Son varios los fundamentos que sustentan estas medidas solicitadas desde la administración provincial. El principal es que en Paraguay los productos cuestan en promedio un 28% menos que Misiones, de acuerdo a un estudio comparativo de precios.Además, el objetivo de la creación de una zona franca para exportadores y proveedores es atraer inversiones a Misiones en sectores capaces de generar empleo de valor agregado con un crecimiento de las exportaciones. En cuanto al pedido de reducción de las alícuotas, “es poner en igualdad de condiciones a empresas y consumidores misioneros respecto de empresas y consumidores paraguayos”.