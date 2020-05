Misiones arrancó la semana sin nuevos casos de Covid-19

Martes 5 de mayo de 2020

Beba de Eldorado negativizó PCR La beba de un mes y medio permanece internada en el Samic de Eldorado y en buen estado de salud. Si bien al tercer día de su internación la paciente negativizó al estudio de PCR para Covid-19, esto no la calificó como recuperada, ya que para entrar en esta categoría, los pacientes deben someterse a una segunda prueba con un intervalo de 48 horas.

Según explicó el doctor José Luis Ferreira, Gerente Asistencial del Samic de Eldorado, “en las PCR (reacción en cadena a la polimerasa) la evidencia científica destaca muy bajas posibilidades de falsos positivos, y sí es más alta en falsos negativos, por eso se dieron casos negativos y días después positivos”.

“También cuando se da el alta con dos controles negativos, muchas veces días después da positivo y lo que no se sabe y se discute es si no se curó o si volvió a infectarse", sostuvo el profesional.



Brasil: San Miguel do Oeste registró su primer positivo

Según el parte oficial del Ministerio de Salud de la provincia que se presentó en la tarde del lunes, Misiones arrancó la semana sin presentar nuevos casos positivos de Covid-19. Así, los positivos de mantienen en 25.En el mismo parte se indicó que son cuatro los recuperados y hasta el momento solo se registró un fallecido, el camionero de San Vicente que se había contagiado en San Pablo, Brasil. En tanto que los externados ascendieron a nueve. La definición de esta última categoría es “pacientes con tratamiento en domicilio bajo medidas de bioseguridad”.Antes de la determinación del sábado pasado, Salud Pública sólo les daba la externación a quienes la prueba de PCR les daba negativo dos veces seguidos, con intervalo de 24 horas entre un hisopado y otro. Sin embargo, el criterio tuvo una variable que busca contener el sistema sanitario para lo que se espera como “pico de la pandemia”.Además, ya son 624 los casos que fueron descartados con nexo epidemiológico establecido y estudiado y 80 desestimados a través de la profundización del interrogatorio clínico y epidemiológico.Unas 1.035 personas se encuentran realizando el aislamiento domiciliario bajo seguimiento por catorce días continuos y 854 ya finalizaron esta etapa.Hoy se cumple una semana desde que el Ministerio de Salud Pública confirmó la presencia de la circulación comunitaria. Ante este panorama, piden extremar medidas sanitarias y de higiene, como el lavado de manos y el uso de barbijos.La Administración Municipal de San Miguel do Oeste (Brasil) confirmó ayer por la mañana el primer caso positivo de Covid-19 en el municipio lindante con la ciudad misionera de San Pedro.La confirmación fue anunciada en vivo en la página oficial de Facebook del Ayuntamiento, por el Comité de Crisis local. Según información del departamento de salud del municipio, Geni Girelli, la paciente sería una mujer de 36 años, empleada de la empresa Caixa.La recolección para el examen se realizó el 30 de mayo, y esa mañana se recibió el resultado, confirmando así el primer caso en el municipio. También según la secretaria, la paciente está aislada en su casa, junto con su familia.Brasil, el país de América Latina con más casos confirmados y muertes por coronavirus, registró ayer 6.697 casos y 303 muertos, por lo que ya superó la barrera de los 100.000 contagios y los 7.000 decesos, se informó oficialmente.Asimismo, el organismo indicó que hay otras 1.364 muertes bajo investigación, sospechosas de haber sido causadas también por coronavirus, y que 42.991 personas (2.054 más que ayer) ya se recuperaron tras contraer la enfermedad.Varios estudios científicos divulgados en los últimas días advirtieron que la cantidad real de contagios de Covid-19 en Brasil podría superar el millón y situarse incluso por encima de la de Estados Unidos, por lejos el país con más casos confirmados oficialmente, con 1,16 millones.Ello se debe a la escasa cantidad de pruebas realizadas entre los 210 millones de habitantes y a un deficiente proceso de notificación de los casos, según la agencia de noticias EFE.Asimismo, las autoridades sanitarias ya advirtieron que el pico de la curva de contagios aún no se produjo y ocurrirá en las próximas semanas, lo que alimentó el temor al colapso del sistema de salud en algunos estados.Por otra parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, nombró ayer al comisario Rolando Alexandre de Souza como nuevo director de la Policía Federal, en sustitución de Maurício Valeixo, cuya destitución provocó la renuncia del ex ministro Sérgio Moro por supuesta “interferencia política”.