Misiones aliviará cargas fiscales a los hoteles y para ventas de autos usados - El Territorio Misiones

Domingo 27 de septiembre de 2020

Por Antonio Villalba avillalba@elterritorio.com.ar

El “Ahora Sanitarios” apunta a fomentar la capacitación, promoción, prevención e inclusión plena de las familias en situación de vulnerabilidad de la Provincia, en sus distintos ámbitos, para mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios y permitir a los beneficiarios a acceder a un crédito blando para la construcción de su núcleo sanitario familiar.





Desde el comité de Crisis SOS Iguazú habían elevado pedidos

En Puerto Iguazú se había conformado el comité de Crisis SOS Iguazú. Se habían unido los sectores vinculados a la actividad turística para plantear que habían pasado seis meses de pedidos y gestiones individuales al gobierno provincial y al gobierno nacional por parte de cada una de las asociaciones y cámaras del sector turístico de Iguazú.



Entonces planteaban que no fueron tomadas en cuentas y pedían respuestas y volver al trabajo. “Queremos aclarar que no estamos exigiendo que abran la frontera y que vuelvan los vuelos; eso no depende de nosotros, es una cuestión sanitaria. Si vuelven sería genial porque podemos trabajar. No obstante si no pueden volver queremos que nos brinden alternativas para mantener las empresas que están a pasos de quebrar”, indicó Patricia Duran Vaca integrante del comité. Sobre el tema de vuelos en principio de habló de octubre, aunque tal posibilidad y fecha exacta están aún en análisis.



César Batista de la Ferinha indicó el último viernes que se deben planificar medidas especiales para Iguazú, porque sólo depende del turismo y sus ingresos están en cero desde el inicio del confinamiento. “Necesitamos que el gobierno proponga un trato diferenciado en varios temas como la energía eléctrica, no se está logrando pagar el servicio, las agencias de turismo con los minibuses parados no deberían tener que pagar la patente hay muchas cosas que están pesando en este momento”, aseguró.



Parte de ese reclamo, ahora obtiene respuesta del gobierno de la provincia que dará a conocer en detalles mañana.



El gobierno de la provincia avanzará a principio de esta semana en ayudar a los sectores más golpeados por la pandemia, desde el turismo, el sector automotor y también pondrá en vigencia un plan para los sectores más humildes a fin de que concreten las construcciones de sanitarios.Son los aspectos sobre los que estuvo trabajando el fin de semana el gobernador Oscar Herrera Ahuad y que terminará plasmándose a partir de mañana. Indicó que tal determinación se tomó, luego de analizar la situación y el pedido planteado por estos sectores.El último viernes el comité de Crisis SOS Iguazú, que integran diversas cámaras, se había reunido para analizar la situación del sector y efectuar una serie de planteos.Según pudo saber El Territorio, el tema comenzó a cerrarse justamente a última hora del viernes con el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa.De esta manera la iniciativa fue madurando y la propuesta, según adelantó el gobernador, lo dará a conocer de manera detallada al sector mañana. Se disminuirá la alícuota de Rentas para los hoteles de Puerto Iguazú. “En principio sería bajar las alícuotas en un buen porcentaje por dos años”, detalló el mandatario provincial a este diario.Aclaró que a través de la Agencia Tributaria Misiones (ex Rentas), esta rebaja se haría solo para los hoteles emplazados en Puerto Iguazú.Ayer se estaban definiendo los números finos. La alícuota aplicada es del 5 por ciento y se analiza una rebaja que podría extenderse entre el 2,5 por ciento al 3 por ciento.Lo cierto es que hasta el momento no se había determinado el porcentaje exacto -que se terminaría de conocer el lunes-, porque también, según advirtió el gobernador, se estaba analizando el impacto que ello representaría a la caja provincial.Por ello, sería muy poco probable una rebaja total, como originalmente pretendían desde el sector.Puntualmente este beneficio está pensando para los hoteles de Iguazú, porque son los que viven exclusivamente del turismo.En tanto, los propietarios de hoteles de otros puntos de la provincia, tienen otros ingresos como por ejemplo a través de los viajantes y en algunos casos, estos constituyen los principales clientes.Lo que sí será para todos los hoteleros de la provincia es el Ahora Turismo, que se implementará durante todos los fines de semana partiendo desde noviembre, ya que en octubre se esperan las inscripciones de parte de los empresarios interesados.El programa Ahora Turismo está orientado a brindar reintegros de hasta 20 por ciento a los misioneros por pagos realizados en gastronomía y hotelería. El programa regía para los primeros viernes y sábados de cada mes y ahora, la Provincia decidió que se extenderá todos los fines de semanas.Este Ahora implica un descuento del 20 por ciento. También considerando el momento crítico del sector, la provincia no cobrará intereses por deudas de energía eléctrica desde el mes de febrero hasta la fecha al sector.Otros de los beneficios que se otorgará al sector turístico es contemplar los costos del patentamiento, en especial para quienes tuvieron dificultades en ponerse al día con el pago de ese tributo destinado al transporte de turistas como minubuses y otras unidades de transporte. Para ello, se analiza bajar el costo de patentamiento. En este aspecto, quedaría por resolverse con las comunas cuál sería el monto total a ser absorbido por el Estado. Es que el 25 por ciento de lo recaudado está destinado a la provincia y el restante, el 75 por ciento, para los municipios.Desde la administración provincial determinarán en qué porcentaje se puede establecer la rebaja.A propósito de patentamiento, también la Provincia analiza lanzar el Ahora Patente para los autos usados; hasta el momento era exclusivamente para la compra de automóviles cero kilómetros.Como una forma de fomentar la venta, el lunes se espera el anuncio sobre este plan en forma conjunta con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).El programa “Ahora patente 2020” fue creado por Decreto N° 141, el 24 de enero de 2020, con vigencia desde el 1° de marzo al 31 de diciembre de 2020. Como se indicó estaba pensado exclusivamente para compradores de autos nuevos, ya que se financian las obligaciones de los contribuyentes del Impuesto Provincial al Automotor hasta el período fiscal 2020 inclusive, otorgándoles a estos un reintegro del 10% sobre el monto de la cancelación de dicho gravamen por parte de los municipios adheridos.Así como está contemplado estos beneficios a los usuarios, del mismo modo también la Provincia contempla bajar algunos puntos de Ingresos Brutos para las agencias de autos y cuyos detalles se espera conocer mañana.Otra de las propuestas a ser relanzadas por la administración provincial es el “Ahora Sanitarios”.El gobierno de la Provincia y la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) seccional Misiones, con el dictado del Decreto Provincial N° 1550/18, pusieron en marcha el Programa Provincial “Ahora Sanitarios”, para la capacitación con prácticas formativas de albañilería, electricidad, techista y plomería, para refaccionar o construir núcleos húmedos en hogares de escasos recursos en distintos municipios. La idea es relanzar este plan que está terminando de acordarse y será lanzada durante la semana.