Misioneros zambullidos en la construcción de piletas - El Territorio Misiones

Domingo 4 de octubre de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

Con información de corresponsalía San Pedro

La temporada veraniega 2020-2021 será completamente diferente. La pandemia por coronavirus modificó todos los planes y las proyecciones sobre cuándo concluirá la alerta permanecen lejanas. Ante la falta de certezas en cuanto al regreso del turismo nacional o internacional, muchas familias se vieron obligadas a repensar los planes para las vacaciones. Las opciones son variadas pero la que más ganó terreno en los últimos meses tiene que ver con la construcción de piletas.Acorde con la emergencia sanitaria, diversos hogares consideraron invertir el capital destinado para viajes y paseos en una pileta. Tanto en Posadas, Oberá, San Pedro e Iguazú se encararon obras y son los municipios que concentran la mayor demanda para paliar de esta manera las altas temperaturas que se registran por estas latitudes desde noviembre y hasta febrero.En este sentido Teovaldo González, de Piscinas Teo, contó que “en los últimos días hubo un notable incremento en pedidos para la construcción de piletas, que tiene dos aristas. Por un lado las consultas por presupuestos; y por otro, por el pago e inicio de las obras para contar con una pileta para la temporada de verano”, al considerar que “estas vacaciones serán exclusivamente en la casa, que es un lugar seguro para evitar contagios por el coronavirus”.Agregó que “todas las semanas hay pedidos de presupuestos, ya que quieren saber cuánto quieren invertir. Al mismo tiempo, se reparan algunas piscinas porque quieren tenerlas a punto para diciembre y las fiestas, cuando haga mucho calor”. Detalló que por semana se encaran tres obras para piletas en diferentes puntos de la provincia, y que gran parte de los pedidos pasa por medidas estándar, de 3 por 6 metros.“Pensábamos que por la pandemia las ventas se iban a retraer, pero por el hecho de que la gente no va a poder ir de vacaciones, se animó a invertir en una pileta y ampliar los quinchos para estar preparados para el verano”, precisó Gastón Dosso, quien se dedica a la construcción de piletas en diferentes puntos de la provincia.Mientras que desde Solarpool sostuvieron que “hace un buen tiempo que la gente empezó a prepararse. Durante julio se vendieron tanto piletas como productos para el agua”. Entre los motivos, señalaron que tiene que ver “que la gente no va a poder viajar y de paso, valorizan su casa. Aparte de las piletas que estamos construyendo, se está refaccionando mucho. Se compra para cambiar la vereda perimetral, cambiando los azulejos, las guardas, los filtros, las bombas”, destacó sobre el fuerte incremento en la demanda en comparación con el año pasado.En cuanto a los precios, según los intereses del cliente, oscilan entre los 300.000 y 380.000 pesos la pileta en tamaño estándar, cuyo monto incluye la excavación, bomba, filtro, vereda de 40 centímetros de grosor, luces, cañerías y la pintura final. Por su parte, las empresas constructoras de San Pedro reciben constantemente demanda para iniciar obras de piletas, quinchos o mejoras en espacios de esparcimiento en las casas.Sin embargo, la tendencia en la localidad pasa en las inversiones en piletas privadas, según un sondeo que realizó este matutino. En este sentido, hubo un notable incremento en la demanda en comparación con años anteriores, en el afán de contar con un espacio cómodo y confortable para disfrutar del verano. Al mismo tiempo, también incrementaron los pedidos por trabajos en mejoras y reparaciones.“En mi caso tengo cuatro clientes que están solicitando la construcción de piletas, que se convirtió prácticamente en un furor”, contó José Hilario Hillebrand, maestro mayor de obras.Indicó que “la gente ve que no puede salir y piden las piletas para darse el gusto e invertir la plata. Hay un cambio de paradigma en este sentido. Antes preferían viajar y ahora buscan mejorar lo que tienen en la vivienda. El que tiene la pileta, le agrega una pérgola, por ejemplo. Van de la mano”.Según comentaron, el valor por una pileta en San Pedro ronda entre los 300.000 y hasta los 700.000 pesos. El importe depende de las características, medidas y el tipo de material empleado.La pandemia cambió muchos de los planes para las vacaciones. Tal es el caso de Mauro, de Oberá, quien contó que hace tres semanas iniciaron las obras para montar la pileta en el patio de su casa. “Fue luego de dos meses de esperar. En julio decidimos construir una pileta, y en la empresa nos dieron el okey, pero como tenían muchos pedidos, recién para septiembre había un lugar”, comentó.Mencionó que el motivo por el cual se inclinaron a la construcción fue exclusivamente por la pandemia. “Influyó mucho la situación que estamos atravesando por el coronavirus, ya que no sabemos en la situación que nos vamos a encontrar en el verano. Entonces, mucho del dinero que tenía ahorrado por las vacaciones, se invirtió en la construcción”, explicó.Mientras que Marcelo (33), oriundo de Posadas, aseveró que invirtió todo su dinero reservado para las vacaciones en Europa para hacer una pileta. “Tenía pensado viajar hacia Italia en el verano, pero la pandemia terminó cambiando todo. En vez de tener el dinero quieto, opté por armar la pileta en casa. Eso le da una valoración a la propiedad, pero lo más importante es que voy a tener mi distracción de vacaciones en el patio de mi casa”, comentó.