Misioneros reclaman en los accesos a la provincia porque no les permiten ingresar

Martes 30 de junio de 2020 | 17:54hs.

El gobierno provincial tomó el lunes una medida más estricta respecto de aquellos misioneros que provengan de otros puntos del país, para prevenir la propagación de una enfermedad altamente contagiosa, como es el coronavirus.Además del salvoconducto que se tramita en la página de la Policía, desde hoy en los accesos a la provincia en las Divisiones de Seguridad Vial y Turismo El Arco, sobre la ruta nacional 12, y Paraje Centinela, sobre la ruta 14, se exige un certificado médico que indique que esa persona no está infectada por Covid-19. El test debe ser de las últimas 48 horas.Esta obligatoriedad desató una situación caótica en los puestos de control, dado que personas que llegaron durante la mañana no estaban enteradas del nuevo requerimiento y no contaban con el test negativo. Por estas horas, hay unos 25 vehículos en el puesto Centinela, por ruta 14. Las personas están esperando desde las 8. En ese sentido, en el lugar se les ofreció la posibilidad de testearse en el sector privado, el costo del examen es de 5.600 pesos“Estamos esperando para entrar a la provincia y el problema es que no tenemos el certificado negativo, queremos entrar y nos quieren cobrar a los misioneros. Vine en un remis desde La Plata hasta acá”, sostuvo Javier, que tiene domicilio en Jardín América.“Cuando habló el gobernador nosotros ya estábamos viajando, salimos con lo justo de allá”, contó y agregó “y ahora no puedo entrar a mi provincia”.