Misioneros fueron seleccionados para perfeccionarse en cine y documentales

Lunes 10 de agosto de 2020 | 02:00hs.

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

Es director, productor, camarógrafo y editor. Su primer largometraje Construcciones (2018) tuvo su estreno en Idfa First Appearance Competition y en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Sus películas se han exhibido en festivales de Latinoamérica, Europa y Medio Oriente. En 2019 estudió con una beca en la EICTV en Cuba.Fernando Restelli Realizador Audiovisual

Estudió diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires. También se formó en Cuba, en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas Unam de México y la Facultad de Bellas Artes de la Universidade de Porto en Portugal. Su corto documental JasyPorá fue ganador en Festival Internacional de Cine de las Tres Fronteras.Cecilia Sandoval Realizador Audiovisual

Con una pandemia que nos agarró de manera inesperada aunque parecía desde hace años inevitable, es claro que la realidad supera ampliamente la imaginación y en este marco, el cine documental se postula como el intérprete más cercano en la actualidad.Impulsando muchas veces cambios de paradigma, denuncias sociales o incluso dando luz y voz a historias cotidianas, toda ‘acción!’ es política. Basta recordar a Al Gore en Una verdad incómoda (2006) y su secuela más reciente, disponible en Netflix (que exprime hoy un amplio catálogo del género documental en películas, cortos y series)En este marco, desde Posadas, dos jóvenes misioneros pretenden potenciar su habilidad de comunicar cinematográficamente como los dos únicos argentinos beneficiados con la beca Erasmus en este ámbito.Fernando Restelli y Cecilia Sandoval fueron los seleccionados para ser parte de la Docs Nomad Erasmus Mundus Joint Master Degree en cine documental que se dictará durante dos años en Lisboa (Portugal), Budapest (Hungría) y Bruselas (Bélgica).“Hace años se viene potenciando la idea de un cine documental, híbrido...Es muy interesante y donde me interesa trabajar, en los bordes y cruces entre ficción y documental que es una cuestión muy prometedora”, reconoció Restelli que tras presentar su tesis en Córdoba, volvió a su tierra natal en marzo.Por su parte, Sandoval que también se formó afuera, alegó: “Yo creo que el documental acá en Misiones y en cualquier parte del mundo, visibiliza muchas problemáticas que no se ven”. “Le da voz e imagen a problemáticas que están minimizadas. Y esos micromundos, esas historias pequeñas de lo cotidiano, pueden hablar de algo que en realidad nos concierne a la sociedad en general”, postuló.Con experiencia en este campo a pesar de su corta edad, los misioneros lograron un destacado lugar para formarse en Europa y tendrán además del pago de la matrícula de la maestría que comenzaría en febrero (tras posponerse por la crisis sanitaria), un adicional para vivir y poder viajar. Enriquecerse codo a codo con las ideas del mundo y volver a la Tierra Colorada es el proyecto en el que coinciden.Destacando la labor que impulsa el Iaavim para potenciar la producción local, Restelli detalló que planea unirse a la escena cinematográfica regional. “Tengo ganas de volver a filmar acá después de los dos años de beca. De poder trabajar en la Facultad de Arte y Diseño (Unam) de Oberá y formar parte de la comunidad audiovisual de Misiones”, destacó.En la misma línea, siendo actualmente directora del programa televisivo Testimonios (Canal 12) Cecilia busca volcar sus nuevos conocimientos en la tierra que ama. “Quiero hacer la beca y volver porque amo Misiones. Me cuesta dejarlo, de hecho y también mi trabajo en Testimonios me hace recorrer la provincia de punta a punta, conocer las historias, involucrarme con gente que elige vivir acá. La verdad es que estoy fascinada y creo que Misiones es un paraíso para vivir y para inspirarse”, soltó.En cuanto a desafíos en la región, Sandoval insistió en que el documental resume muchas aristas interesantes y que acá tiene material de sobra. “En el documental encontré una síntesis de la cuestión antropológica del cine, la cuestión social, la militancia por las causas justas, todo lo que me gusta”, enumeró la directora del premiado corto Jasy Porá. “Te permite vivir experiencias, te lleva a lugares impensados y a conocer el mundo en general, te involucra. Acá en Misiones hay un montón de temas que abarcar. Creo que el documental es una herramienta política muy fuerte”, resumió.Enfocado en revalorizar lo local, Restelli apuntó, en tanto, que “el cine misionero tiene mucho que trabajar en torno a nuestra propia identidad, nuestra propia historia”.Para graficarlo, ejemplificó que grandes películas filmadas en Misiones como Las aguas bajan turbias de Hugo del Carril son clásicos e íconos del cine argentino pero “fueron hechas desde la lejanía, escribiendo a la distancia”.“Para mí falta mucho trabajo de rever nuestra historia y rescribir nuestra propia historia. De mirar para adentro, para atrás, explorar y poder encontrar los orígenes de nuestra identidad”, concluyó el realizador que junto a su compañera Milagros Cabral Montejano ganaron el último concuso del Iaavim Video+Arte con su producción Pájaro rojo de las Cataratas.Firme el eje de formarse más y más para volver a sacar todo el virtuosismo misionero a la luz, Fernando y Cecilia partirán en febrero al viejo mundo. Para empaparse de experiencias y perspectivas nuevas que sin dudas crecerán en proyectos locales consagratarios que mostrarán con arte y convicción, lo que sucede en este pedacito de tierra.