Misioneros en Europa, entre el miedo y la paranoia por el virus

Sábado 14 de marzo de 2020

Por Facundo Alzaga deportes@elterritorio.com.ar

Algunos de los tantos misioneros que viven en Europa le contaron a El Territorio cómo están transitando esta situación que conmueve al mundo a raíz de la propagación del coronavirus.

El posadeño Rodrigo Gómez vive con su familia en Estocolmo, Suecia, hace más de 10 años y explicó cómo fue el proceso desde que se conocieron los primeros casos en el país hasta lo que está ocurriendo por estos días.

“El brote comenzó hace aproximadamente tres semanas con gente que había venido desde el norte de Italia. Acá cada diez semanas las escuelas hacen una pausa en las actividades y les dan una semana libre a los estudiantes, que aprovechan para viajar. La mayoría de los primeros contagiados fueron los que vinieron de Italia”, repasó el misionero que vive junto a su esposa e hijas en la capital de Suecia.

“Acá todavía no cerraron las escuelas como en Dinamarca y en Noruega. Es un tema que está afectando mucho porque la economía empieza a ser afectada. Hoy (ayer) estuvimos en el centro de Estocolmo y no había nadie en las calles, la gente se queda en las casas. Ya no se saluda más con las manos”, detalló Rodrigo, quien partió al Viejo Continente hace algunos años para desarrollar su carrera de futbolista.

“Tratamos de abastecernos con las cosas esenciales para tener en casa para los niños más que nada. Hay un clima de miedo, la gente tiene miedo. Es un tema que nos está afectando a todos los sectores. Tenemos que esperar y seguir los consejos que nos da el gobierno”, manifestó.



Debut frustrado

En la misma sintonía se expresó el boxeador de Campo Grande Ismael Flores, quien vio frustrada su posibilidad de debutar como profesional en Barcelona, España.

“Algunos piensan que es el fin del mundo y mucha gente hizo compras al por mayor para tener en sus casas. Yo estoy sin entrenamientos durante quince días, se suspendieron muchas cosas, entre ellas la velada de boxeo en la que estaba por debutar. Me cuesta porque estoy lejos de mi casa, pero no queda otra que seguir y estar tranquilo. No podemos ir al gimnasio, pero puedo salir a correr así que me voy a mantener con eso”, aseguró.

Otro de los misioneros en España es el rugbier Matías Jara, que vive hace algunos años en la la ciudad de Villayosa, en la provincia de Alicante. El ex jugador de Lomas Rugby tiene una mirada crítica de la situación e hizo una diferenciación entre lo que ocurre realmente y aquellos que lucran con el miedo de la gente.

“Hay una paranoia en la calle, la gente está como loca. No hay más alcohol en gel ni barbijos, se están llenando de plata. En lo personal no creo que sea tan grave, siempre es más fácil manipular gente con miedo que gente que piense. La gente lo vive como una situación crítica”, analizó Matías en diálogo con El Territorio desde España.

“Se suspendieron las clases, los eventos deportivos, los entrenamientos. Están cerrando los bares, los boliches, hoteles. Durante catorce días no van a abrir sus puertas. Los supermercados están desabastecidos. La gente salió como loca a comprar de todo. Papel higiénico no se consigue”, ejemplificó el misionero.

A pesar de esta descripción, Jara insistió en que para él no es tan extrema la situación y que mucho tienen que ver los medios de comunicación, que les “meten miedo a la población”.