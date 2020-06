Misionero se niega a ser repatriado sin sus perros

Martes 16 de junio de 2020

La historia de Michael Graef (29) y sus dos perros Nilo y Chamu conmovió y generó empatía en muchas personas. Sucede que el joven misionero oriundo de Puerto Rico se negó a subirse a un avión para ser repatriado desde Perú porque no le permitieron subir a sus ‘ángeles’, como él los llama. Los canes nunca lo abandonaron y él tampoco lo hará.

La aventura de Michael comenzó hace dos años, cuando dejó su trabajo, vendió casa y auto y decidió emprender viaje por Sudamérica como mochilero. En el camino conoció en Colombia a Chamu y a Nilo en Ecuador y con ellos está varado en Perú donde llegó hace seis meses.

“Cuando llegué a Lima, a los dos días me atendió el cónsul, hablé personalmente con él y me consiguió un pasaporte provisorio, vio mi situación y hasta conoció a los perros. Estaba todo listo para volver, pero me dijo que el vuelo del Hércules estaba con capacidad reducida, no me iba a dejar subir con los perros y la bicicleta, entonces decidí no subir al avión”.

Ante este panorama, aseguró estar dispuesto a irse en bicicleta a su país, junto a sus mascotas: “Vendí mi tabla de surf y compré una bici”.

Michael asegura que los canes son su sustento emocional, no los va a abandonar y seguirá esperando una respuesta del vuelo hacia la Argentina con Nilo y Chamu. No obstante, dice que de ser necesario, regresará caminando apoyado en la bici que acondicionó para poder llevarlos con él.