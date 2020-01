Misionero representará al país en Denver y necesita fondos

Lunes 27 de enero de 2020 | 02:00hs.

Andrés Villalba (42) es posadeño, profesor de inglés y un innovador en materia de educación, área en la que forjó un compromiso que pretende expandir alrededor del mundo. Actualmente es el director del programa Escuelas Secundarias Rurales Mediadas por TIC, propuesta de enseñanza y aprendizaje con herramientas tecnológicas para jóvenes de comunidades alejadas del casco urbano.En mayo pasado participó en Teaching of English for Speakers of Other Languages (Tesol), un congreso internacional orientado a profesores de inglés, traductores y miembros de la Embajada de Estados Unidos. Allí dejó al descubierto sus habilidades lingüísticas y pedagógicas: realizó una presentación demostrando cómo pueden ser utilizadas las herramientas tecnológicas como smartphones, computadoras y tablets para enseñar inglés.En octubre recibió la notificación de que había sido evaluada como la mejor presentación entre 300 participantes y fue propuesta para representar a la Argentina -especialmente a Misiones- en la Convención Tesol de Estados Unidos 2020, que se realizará desde el 31 de marzo al 4 de abril en Denver, Colorado.“Presenté un taller con la corriente de aula inversa, porque la utilizo en mis clases. En la presentación yo muestro aplicaciones para celulares y computadoras que puedan usarse para enseñar inglés. La metodología se llama hands on (manos a la obra), porque los participantes aprenden a usar las herramientas en el momento, no es teórico sino más bien práctico”, explicó en diálogo con El Territorio.En este sentido, reflexionó que “parece absurdo que haya países tan avanzados pero la utilización de las tics en el aula sigue siendo un tema al que muchos docentes le tienen miedo o no se sienten preparados para utilizarlas y la mayoría de las clases siguen siendo tradicionales”.Es así que la practicidad del taller fue lo que lo llevó a ganar el primer puesto, “porque al ser algo totalmente práctico, los docentes se dan cuenta de que se puede, si no piensan que solo pueden hacerlo los técnicos, programadores o las personas muy jóvenes”.Villalba comentó que los organizadores del encuentro que se realizará en Denver eligen solamente a seis personas alrededor del mundo para mostrar sus presentaciones o investigaciones. Aunque pueden participar más, deben pagar una inscripción con un costo bastante elevado. El objetivo de Tesol es mostrar los avances en la enseñanza del inglés para hablantes de otras lenguas a nivel mundial.Sin embargo, a mitad de camino se encontró con un problema económico que podría impedirle el viaje más soñado.“Yo no pago inscripción a la convención porque soy invitado, ese es el premio que gané y es algo muy costoso si tuviera que pagarlo. Me hago cargo de la estadía, pero se me complicó la compra del pasaje por el tema del dólar. Necesito ayuda para costear ese gasto y para el 10 de febrero tengo que confirmar mi presencia”, manifestó.Es así que hace días comenzó a golpear puertas y buscar algún tipo de ayuda para poder viajar a mostrar lo que sucede en Misiones en materia de educación y a su vez nutrirse de los conocimientos de sus pares del resto del mundo.En 2006 Andrés comenzó a utilizar la tecnología en sus clases para enseñar inglés. “Ese año comencé con el uso de las computadoras y simuladores de vuelo en un curso para pilotos de avión de la provincia”.En 2008 se abrió al campo de la capacitación y comenzó a brindar talleres para colegas, aunque muchos especialistas de otras áreas se fueron sumando y la demanda fue creciendo.“Después comencé a trabajar en la educación intercultural bilingüe donde me contrataron como asesor pedagógico en escuelas de frontera con Argentina y Brasil, en el 2009. Durante todo este tiempo seguí dando talleres y en 2013 comencé a trabajar con el Instituto de Política Lingüística del Ministerio de Educación. Siempre me mantuve frente a los alumnos”, concluyó.