Misionera varada en México podrá volver al país

Finalmente, Antonella Olivera (20), joven oriunda de San Javier que está varada en México desde hace tres días, podrá volver a la Argentina este domingo, según le informaron desde la empresa aérea que le había vendido los boletos desde Estados Unidos.









Como informó en la víspera El Territorio, Olivera se encuentra en la Ciudad de México junto a otros 60 argentinos que no podían regresar al país debido a las restricciones que generó la pandemia del Covid-19. Las dos primeras noches durmió en el aeropuerto internacional Benito Juárez y desde el martes en un hotel que les fue asignado por el Consulado local.





“Latam nos acaba de confirmar un viaje para el 22 de marzo y también nos dijo que vayamos todos los días a partir de hoy (por ayer) a las 17.30 por si se libera un lugar. Confirmado tenemos para el 22, hasta ahora, mientras que no pase nada con otros aeropuertos, pero probablemente podamos volver antes”, contó la misionera en un audio.







La joven contó que está ansiosa por pisar su patria, pero que obviamente cuando llegue va a cumplir con los protocolos sanitarios y se pondrá en cuarentena en Buenos Aires, debido a que los transportes del país están detenidos y no tendrá forma de trasladarse a Misiones.







Antonella y otros cinco compañeros llegaron a Estados Unidos en noviembre del año pasado por el programa Work and Travel y estuvieron trabajando en un resort en el estado de Utah.







“El domingo me fui a trabajar, estaba en la montaña trabajando y el supervisor me dice ‘parece que va a cerrar el resort, así que seguramente se van a quedar sin trabajo y les recomiendo que vuelvan para Argentina. Vayan ya a Los Ángeles y prueben suerte’”, detalló ayer.







Ese mismo día pudieron adelantar sus vuelos a California, pero llegaron muy tarde, cuando ya no había nadie, por lo que tuvieron que dormir allí. Sus pasajes de vuelta eran para el 4 de abril, pero por la pandemia fueron cancelados. Pese a los intentos de llamar a la empresa y al Consulado argentino y así cambiar el retorno, las respuestas eran nulas.







“Llamé al Consulado argentino de Los Ángeles y me dijeron que no tenían información sobre nada. Les expliqué que somos menores (con 21 sos mayor en EE.UU.), que nos quedamos sin trabajo, no tenemos alojamiento y nos estamos quedando sin plata, necesitamos ayuda. Su respuesta fue ‘veré qué puedo hacer, si tenemos solución la llamamos y si no ya saben’”, contó en su cuenta de Twitter.







Tras una larga espera, apareció una esperanza. La empresa les cambió los pasajes - y también la aerolínea- y les dijeron que volverían a Argentina previa escala en México de diez horas. Viajaron al país azteca mucho más tranquilos, pero al arribar otra vez los problemas: les cancelaron los viajes y también se suspendieron rutas alternativas, como volver por Panamá.







“De tantas horas de espera, empezamos a golpear las manos, vinieron periodistas de México y eso hizo que vengan dos personas del Consulado”, dijo. Los representantes argentinos les dijeron que la empresa no quiere viajar al país porque sabe que el vuelo va a volver vacío y más tarde los trasladaron a hoteles.

