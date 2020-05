Misionera varada en Indonesia: "muchos se van a quedar sin plata, va a ser un desastre"

Lunes 11 de mayo de 2020 | 11:21hs.

Mora Mazal es misionera y se encuentra, junto a su pareja, Sebastián Ramos, varada en Bali, Indonesia, donde alquilan una casa entre tres parejas. Hace algunas semanas atrás su historia se reflejó en las páginas de El Territorio , donde ella indicaba que "Indonesia es parte de un plan mucho más grande de viaje, no fue nuestro primer destino al salir del país. Con Seba nos fuimos de Argentina hace casi un año hacia Nueva Zelanda, con una visa de trabajo. El plan desde un principio fue trabajar para poder ahorrar y recorrer después el sudeste asiático”. Pero las cosas cambiaron por la pandemia del coronavirus que hoy afecta al mundo entero.





Luego de trabajar durante once meses, decidieron empezar su recorrido por esa región con esos ahorros. Llegaron a Bali a principios de marzo, cuando en Indonesia aún no había casos: “Si no me equivoco, en Europa las cosas todavía estaban calmas y por supuesto todavía no se había declarado el coronavirus como pandemia” contaba en aquel entonces.







Esta mañana mantuvo un nuevo contacto con El Territorio, esta vez a través de una serie de audios que fueron reporducidos en el programa Acá te lo Contamos de Radioactiva 100.7, en los que expresó su preocupación por la situación angustiante que siguen pasando en aquel país del lejano oriente.





La misionera está preocupada por la situación social que se vive y aseguró a El Territorio que "hay mucha gente en estado vulnerable, hay embarazadas, un chico con una enfermedad grave, gente con problemas psicológicos, también hay que decir de gente que se está quedando sin recursos económicos, deben afrontar esto sin ayuda económica... la verdad que me sorprende mucho que están haciendo caso omiso a esto".





La misionera puntualizó que "muchos no tienen los medios y dentro de poco se va a quedar sin plata y eso va a ser un desastre. Sabemos que no somos el único país en esta situación, que son muchos países, pero me parece que esta es una situación urgente que no tienen que dejarla de lado".