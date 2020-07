Misionera en una inédita investigación matemática en los Estados Unidos

Lunes 13 de julio de 2020 | 05:00hs.

Por María Elena Hipólitointerior@elterritorio.com.ar

Marianela Landi (22) descubrió desde muy pequeña su pasión por las matemáticas. Cada sábado, desde los 9, la ahora joven universitaria pasaba entre cinco y seis horas en la casa de su profesor, Carlos Correa, haciendo ejercicios, esfuerzo que la llevó a competir en las olimpíadas en sus instancias provinciales y nacionales.





En 2017 emigró hacia los Estados Unidos gracias a una beca deportiva -el tenis es otra de sus pasiones- y comenzó a estudiar paralelamente la carrera de Ciencias Matemáticas. Es así que el camino recorrido le dio otra recompensa, ya que junto a dos compañeros y un profesor del College of Coastal Georgia la investigación llamada Zeros of Complex Random Polynomials Spanned by Bergman Polynomials, que en español quiere decir Ceros de polinomios aleatorios complejos distribuidos por polinomios de Bergman.





Aunque es un terreno muy específico de los conocedores de las matemáticas, esto representa una conclusión inédita. Así lo explicó Marianela en diálogo con El Territorio: “Estudiamos polinomios con grado aleatorio, es decir, que no importa la cantidad de resultados ni el grado del polinomio. Lo que buscamos y encontramos fue saber cómo se distribuyen estos resultados dentro de un círculo de radio uno. El resultado que dio es que dos tercios del resultado de esos polinomios están dentro del círculo”.





Apoyo de sus profesores





Marianela actualmente está en Posadas, volvió al país ni bien empezó la cuarentena, pero antes de encontrarse de nuevo con sus seres queridos estuvo varada por tres semanas en Cancún (México) hasta conseguir un vuelo de repatriación.





Sus días en la tierra colorada y en la casa de sus padres transcurren entre los estudios, algunas presentaciones virtuales de su investigación y con el dictado de clases online a estudiantes de los primeros años de su universidad, un trabajo que es remunerado.





“Tuve la suerte de tener profesores que son súper buenos, que siempre me apoyaron en esto que me gustaba tanto. Estaba loquísima por las matemáticas, siempre me gustaron, pero después decidí perfilarme más para el tenis que para las matemáticas”, contó la joven.





Además de estudiar, Marianela juega al tenis para la universidad y le quedan quince materias para obtener el ansiado título.







Experiencia con el idioma





Si bien antes de poder viajar tuvo que pasar por diversos exámenes para probar que realmente no tenía problemas con el inglés, Marianela reconoció que le costó mucho más entablar una conversación con otra persona, debido a su timidez, que entender lo que decían sus profesores en las clases.





“Tuve compañeros del equipo de tenis que hablaban español y me ayudaron entre todos, así que aprendí bastante. Además, si había algún inconveniente, los profesores tienen consideración cuando sos de otro país y hablás otro idioma”, sostuvo.





Estados Unidos transita ahora las vacaciones de verano y las clases presenciales regresan el mes que viene, pero debido a que aún no hay vuelos habilitados hacia otros países, Marianela deberá esperar para regresar y retomar sus clases.





La investigación fue ya publicada en ArXiv, un archivo en línea para las prepublicaciones de artículos científicos en el campo de las matemáticas, física, ciencias de la computación y biología cuantitativa. No obstante, busca tener un lugar en Involve: Mathematics Journal, una revista que fomenta la investigación de alta calidad en estudiantes.“Es una carrera muy amplia en la que al graduarme puedo ejercer en contaduría, como economista y hasta arquitecta. Por eso recomiendan seguir estudiando para realizarte en lo que más te gusta. Sólo el 0,5% estudia esta carrera en mi universidad porque no es muy amada, cada vez que digo que me gustan las matemáticas me tratan de loca, pero la verdad es que todo lo que tenga números a mí me gusta mucho y lo disfruto”, reconoció entre risas.“Al parecer no voy a poder volver hasta septiembre y voy a tener que comunicarme con cada profesor y con mi entrenador para avisar que no voy a poder estar, pero por cuestiones que no tienen que ver conmigo. Creo que me van a tener consideración con eso como la tienen con tantos otros aspectos”, cerró la joven.