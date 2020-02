Jueves 13 de febrero de 2020

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

“Si dicen que no es peligroso, ¿por qué mis hijas y yo tenemos que vivir con custodia policial? Siento demasiada bronca por el daño que nos hizo, para colmo anda libre y nosotras encerradas por el miedo”, reflexionó la mujer que el 30 de noviembre pasado denunció al penitenciario Eduardo Iván C. (38) por el presunto abuso de sus hijastras de 11 y 9 años.

En tanto, tras permanecer 52 días en condición de prófugo, el 22 de enero último el sospechoso se presentó ante el Juzgado de Instrucción Uno para notificarse de la acusación en su contra y, al mismo tiempo, fue beneficiado con la eximición de prisión.

El abogado Alejandro Sena, querellante particular en representación la denunciante, explicó que por el momento el expediente se tramita como abuso sexual simple, aunque la carátula podría ampliarse tras la declaración de las menores en Cámara Gesell, procedimiento que aún no tiene fecha.

Al respecto, la madre de las niñas -quien está casada con el sargento ayudante del Servicio Penitenciario Provincial (SPP)- se mostró indignada por la demora judicial, al tiempo que aseguró que sus hijas están muy afectadas por lo sucedido.

“Me decían que todo venía demorado por la feria judicial, pero ya pasó y seguimos sin novedades. Mis nenas están muy traumatizadas, tienen pesadillas y mucho miedo porque saben que el degenerado sigue libre. Hace unos días la más grande me preguntó por qué le creen a él y no a nosotras, y no supe qué decirle”, comentó angustiada en diálogo con El Territorio.

En tanto, mencionó que su hija de 9 años “empezó a contar más cosas y dice que no fueron sólo toqueteos, hubo cosas más graves y había sido que por eso están tan traumatizadas. Para colmo, no las pude llevar más a la psicóloga porque no tengo recursos para pagar las consultas. Por eso la impotencia y la bronca que siento”.

Grave denuncia

Tal como publicó este matutino en base a la denuncia, los abusos habrían comenzado hace alrededor de tres años, cuando ella trabajaba y dejaba a las menores al cuidado del penitenciario.

Los hechos salieron a la luz el pasado 30 de noviembre, cuando la menor de 11 años se acercó a su mamá y le preguntó “cómo una nena puede saber si fue abusada”, lo que inmediatamente alertó a la progenitora.

Así comenzó a indagar, la pequeña rompió en llanto y le relató el secreto que venía guardando desde que tenía 8 años, tal como indicó. Incluso, aseguró que ese mismo día su padrastro la manoseó en dos oportunidades y la obligó a tocar sus partes íntimas.

Tal como declaró ante la Comisaría de la Mujer, luego de que su hija mayor le contara los sucesos, la mujer también indagó a la niña de 9 años, la que relató que atravesó por situaciones calcadas a las que relató su hermana.

Ambas habrían coincidido en que los abusos se iniciaron en circunstancias en que la mujer salía a trabajar y quedaban al cuidado del penitenciario cuando éste se hallaba de franco.

Pero tiempo después la progenitora dejó de trabajar afuera y los abusos cesaron por un tiempo, aunque luego se habrían intensificado.

Evidentemente, la situación se tornó insoportable para la nena más grande y esa noche se acercó a su mamá que miraba televisión y le contó su calvario. Comenzó a llorar y aseguró: “Mi papi me abusa”, tal como le decía la menor al sujeto.

Desesperada por la situación, la mujer -que tiene una hija de un año con el sujeto- se dirigió al dormitorio donde su marido ya descansaba y reprochó por su accionar, aunque él negó todo y se retiró del domicilio. Luego se emitió una orden de captura, pero se mantuvo prófugo durante 52 días.



Reincidente

Tras la denuncia del 30 de noviembre, el sargento ayudante no se presentó a su trabajo en la Unidad Penal II, por lo que el SPP ordenó su pase a situación de disponibilidad mientras la Justicia se expida al respecto.

El caso cobró relevancia por los antecedentes del sujeto, quien hace una década fue denunciado de abuso sexual simple en perjuicio de tres nenas que eran amigas de su hijo, fruto de una relación anterior.

El primer hecho fue denunciado el 2 de julio del 2010 ante la Comisaría de la Mujer de Oberá. Un hombre de 30 años manifestó que su hija le contó que el padre de su compañerito la manoseó varias veces. En aquel caso también intervino el Juzgado de Instrucción Uno.

Entrevistada por una psicóloga, la niña relató que los abusos ocurrían cuando visitaba a su amiguito, circunstancia en que el penitenciario aprovechaba para tocar sus partes íntimas.

Los toqueteos se habrían repetido de la misma manera cuando las familias se encontraron en una pileta pública.

Además de la denuncia de este padre, se sumó al expediente lo manifestado por la mamá de otras niñas de 10 y 11 años, también amigas del hijo del acusado. Las niñas manifestaron a su progenitora que los abusos ocurrían cuando ellas asistían a la casa de su vecino.

Ya en octubre del 2011, la jueza Alba Kunzmann de Gauchat dispuso el sobreseimiento definitivo de Eduardo Iván C. por los tres abusos sexuales simples.