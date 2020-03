Mirtha volvió a los almuerzos

Lunes 9 de marzo de 2020

Luego de un merecido descanso durante el verano, Mirtha Legrand regresó a la pantalla de El Trece con sus tradicionales almuerzos. Puntualmente, a las 13 horas, comenzó la temporada número 52 del ciclo más emblemático de la televisión argentina“Que tal señores y señores, estamos nuevamente para iniciar nuestros legendarios almuerzos, porque yo soy una leyenda... la leyenda continua”, dijo Mirtha ni bien ingresó al estudio ante los aplausos de los presentes. E inmediatamente presentó el vestuario elegido para encabezar el primer almuerzo del año y reconoció: “No engordé, me parece que bajé un poquito”. Minutos después en el almuerzo, dijo que bajó 5 kilos.“Estoy contenta de volver”, dijo la conductora que se mostró muy emocionada por este nuevo año en la televisión. Rápidamente nombró a los invitados que la acompañarían minutos después: Adrián Suar, Moria Casán, Agustina Cherri, Marcos Carnevale, Marcelo Polino y el doctor Daniel López Rosetti.En diálogo con Teleshow, la conductora calificó como un trabajo arduo el hecho de llevar a cabo un programa de televisión. Sobre todo porque ella se involucra en la producción y hasta en la elección de los invitados. “Estoy todo el tiempo informada, veo televisión, leo tres diarios. A veces, cuando sé que no voy a tener tiempo, empiezo a leerlos a las cuatro de la mañana. Pienso que tendría que estar durmiendo, pero es más fuerte que yo el querer saber y adquirir conocimientos. Soy muy curiosa, me gusta saber y estar instruida”.Recordemos, que Mirtha Legrand tuvo un verano atípico. Acostumbrada a realizar la temporada desde Mar del Plata, no logró llegar a un acuerdo con El Trece para hacer sus clásicos programas desde el mítico Costa Galana, frente a Playa Grande. Pero, finalmente este domingo 8 de marzo volvió más diva que nunca.