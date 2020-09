Mirtha: “Siempre me cuido mucho” - El Territorio Misiones

Lunes 21 de septiembre de 2020

La salud de Nacho Viale (29) generó preocupación en el último mes, primero con su accidente en moto y luego al contraer coronavirus, algo que mantuvo en secreto hasta contarlo el lunes en Confrontados. “Tuve Covid, pero lo transité asintomático, no tuve nada de lo que venimos escuchando en estos meses”, afirmó el productor de Mirtha Legrand.En esa misma nota, el nieto de la diva afirmó: “Estoy contento de haber transitado esto sin síntomas y muy aliviado de poder saludar ahora a mis padres y a mi abuela, a la que no veo hace tiempo”. En este contexto, Ciudad se comunicó con Mirtha Legrand, quien se refirió a las medidas de prevención que implementa para protegerse de la pandemia: “No es que me cuido más por el contagio de Nacho. Siempre me cuido mucho”.