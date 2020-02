Mirtha festejó su cumpleaños 93

Martes 25 de febrero de 2020

Mirtha Legrand celebró el domingo por la noche sus 93 años en un festejo íntimo en su casa de Barrio Barque, rodeada de sus amigos y familiares.

La diva de los almuerzos hizo una cena con 40 invitados, y habló con la prensa antes de entrar. “No estoy para festejos con todo lo que pasó, pero sí para estar acompañada”, dijo la mítica conductora, en referencia a su dolor por la muerte de la relacionista pública Sofía Neiman, quien trabajó varios años con Mirtha.

“Pensé en suspender todo. Mi hija Marcela está muy triste y fue todo muy sorpresivo. Ella era una gran amiga de Sofía, pero después coincidimos en que a ella le hubiera gustado que nos juntemos igual, y que nos acompañemos entre todos”, explicó Legrand en diálogo con distintos medios, agradeciendo a quienes compartieron con ella un nuevo cumpleaños.

Al ser consultada sobre si sentía que la triste noticia empañó el clima de festejo por su cumpleaños, la conductora respondió: “Sí, realmente fue un disgusto enorme. Todo muy doloroso. Hoy vienen muchos amigos de Sofía, y a mí me gusta estar rodeada de gente tan querida. Yo siempre festejé mis cumpleaños y no quería estar sola en un día tan importante”.

Antes de irse, la diva se despidió de todos con una reflexión: “No todo el mundo llega a esta edad. Esta mañana pensaba en el lindo camino que he recorrido. Tuve una vida maravillosa. El 7 de marzo vuelvo a la televisión con los almuerzos, no me puedo quejar porque disfruto de lo que hago”.

Del íntimo agasajo participaron su hermana Goldie, Juana Viale, Coca Calabró, Héctor Vidal Rivas y el consultor político Fabián Perechodnik, entre otros tantos allegados de la diva.