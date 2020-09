Miranda cumple 20 años y estrena ‘Luna de papel’ - El Territorio Misiones

Domingo 6 de septiembre de 2020

A casi dos décadas de su formación, Miranda mantiene su maquinaria creativa a plena marcha. Con un estilo marcado por el pop y la música bailable, Ale Segi y Juliana Gattas publicaron nuevas canciones a lo largo de la cuarentena como Luna de papel, su flamante corte de difusión.La banda describió que la canción estuvo inspirada en la película del mismo nombre y en la desventura personal del personaje que la canta. La idea de proteger la relación y no darle lugar a la pelea.“La letra tiene su carga melodramática donde plantea por primera vez la posibilidad de solucionar el conflicto en una pareja. Es una nueva forma de encarar los problemas y de lograr una solución. En las discusiones, aparecen los egos que siempre quieren tener la razón”, destacó Ale Sergi a La Viola.“El personaje prueba de una manera distinta y logra una solución. El tema termina diciendo ‘volvamos a empezar’. Antes, nuestras canciones trataban sobre conversaciones muy aguerridas que terminaban en lágrimas. Ahora, nos preguntamos qué pasa si pido disculpas y escucho qué tiene el otro para decirme”, agregó el cantante.En lo musical, Luna de papel tiene aires de los 80 con un synth bass constante más una batería bien al frente de la mezcla y el contrapunto vocal clásico del grupo.“Rescata mucho nuestro sonido del corazón. Con Juliana, somos muy fanáticos del pop electrónico, la discoteca, y los grupos que fueron tendencia en los años 80, como Erasure y Depeche Mode, entre otros. También tenemos otros estilos que nos interesan, pero encontramos que el ochentoso es donde encontramos nuestras ideas e influencias”, agregó Sergi.“Estamos próximos a cumplir 20 años y nos pareció bueno hacer un disco con temas nuevos y no un grandes éxitos. Son canciones que toman influencia de nosotros mismos. Es como decir que estamos haciendo siempre lo mismo. Por lo general, los artistas no lo admiten en las entrevistas y cuentan que están experimentando nuevos conceptos. Luna de papel no podía tener más coincidencia con la identidad del grupo. Suena a Miranda por todos lados”, remarcó el músico.La canción tiene su video que fue filmado en plena pandemia. “Nuestro anterior corte ‘Casi feliz’ fue mucho más íntimo. Lo hicimos con nuestros celulares, con la dirección de Nico Sedano. Tiene un costado más melancólico. En cambio, Luna de papel lo grabamos en mi casa, con Tomás Würschmidt&Paz Elduayen”, apuntó Juliana Gattas.Una historia simple, una suerte de melodrama, como un juego entre una actriz fetiche y un actor de telenovelas.“Son dos directores con los que nunca habíamos filmado. Tenían una inspiración para este clip que nos gustó mucho. Montaron una estructura de croma en mi casa y probamos distintas referencias. Un videoclip más ochentoso, donde te tira imágenes sin tener que explicar tanto. Te acompaña de una forma mucho más liviana. Es muy ágil y me gustó ya que fue una salida al mundo exterior”, concluyó la cantante.