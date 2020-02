Miradas plurales

Martes 4 de febrero de 2020

Por Silvia Godoy sociedad@elterritorio.com.ar

Colores vivos, formas fuertes, texturas y movimiento comunican la torrentosa omnipresencia de la naturaleza. Y si esa trama que es obra de arte y límite para la desmesura del entorno se construyera de manera colectiva. Y si mirando en la misma dirección se hallara un conocimiento nuevo y plural.

En busca de esas respuestas está la artista plástica y arquitecta Eli Keo (26), que promueve un espacio de encuentro y creación conjunta en el ámbito de las artes visuales.

“Misiones tiene una identidad tan fuerte en la naturaleza, en la abundancia de colores, en paisajes, en la fauna, en la vegetación. Y es tan diversa la gente que la habita. Creo que a otros artistas les puede pasar lo que me pasa a mí, de pensar en salir al aire libre, dejar el estudio, el taller, y juntarnos a mirar, a dibujar, a pintar y ver qué podemos construir entre todos”, explicó acerca de la idea que la impulsa a convocar a sus pares a la tarea de revisar, interpretar y quizás hasta redefinir un arte contemporáneo misionero.

“Yo veo que hay mucha gente interesada en el arte, personas que se dedican a esto profesionalmente hasta otras que no se animan. Yo soy de la idea de que hay que practicar, hay que explayarse; claro que también hay que tener técnica y teoría, pero primero tiene que estar la pasión por el arte, cada uno hace su camino y en ese trayecto siempre es más enriquecedor compartir, dialogar con otros, no aislarse”, indicó Keo.

Y reflexionó que un movimiento novedoso para las artes visuales en la provincia -a su entender- podría partir desde dos elementos constitutivos de esta tierra: el paisaje y su gente resignificados.

Nacida en Buenos Aires en una familia de inmigrantes coreanos, la joven artista desde niña observó la diversidad de costumbres y modos de vida a su alrededor y con esta impronta fue elaborando una expresión artística variopinta. Es dibujante, pintora en distintas técnicas, realiza grabados, tinta china, collage y fotografía.

“Vinimos a Misiones con mi familia hace 15 años, esta provincia es inspiradora en cada rincón. Para un artista es una fuente de inspiración inagotable, la naturaleza puede aparecer en una obra realista o no realista, para mí está siempre, en los colores fuertes, en las formas marcadas”, consignó.

A su vez, puntualizó sobre otro nutriente de su actividad creativa. “Quizás uno no se da cuenta porque vivimos acá y es algo cotidiano, pero Misiones tiene una riqueza en la variedad de personas de distintos orígenes, la mixtura, y vemos otra vez colores diferentes, formas diferentes, modos de vida, costumbres, creencias, expresiones como la arquitectura también muestran esta mixtura”,

Y siguió: “Hace un tiempo viajé a Corea y ahí me di cuenta de esa diversidad que tenemos acá y cómo eso también está presente en lo que hago, porque revisando mi portfolio con profesionales de una fundación me decían que mis obras tienen mucho de oriental, algo de lo que yo no estaba muy consciente porque es lo que vivo día a día”.



Paso a paso

En el camino de desarrollar y aportar a la actividad artística local, Keo dará un taller creativo este sábado de 16 a 19 en Espacio Respiro Diseño, calle Israel 2879.

“Es un taller para todo público, yo voy a guiar en la técnica, pero cada uno trabajará una experiencia personal, habrá variedad de materiales y técnicas porque la idea es abrir el acceso, que la gente pueda pintar con acuarela, hacer un grabado, a veces es costoso comprar estos elementos, entonces es una oportunidad de probar, conocer y así seguir creciendo”, sostuvo.

Luego de este curso, lo que viene será una charla-café con artistas y el avance hacia la conformación de un grupo o colectivo.

“Es un paso a paso, estoy buscando el lugar para poder convocar y reunirnos. También, está el proyecto de un taller semanal. Yo les dejo la idea de salir del estudio, de recorrer la ciudad o de tomar un café o un mate y dibujar, sumar miradas. Con humildad y ganas de aprender, sin recetas, sin prejuicios. Eso es algo que se puede trabajar en conjunto si se da este encuentro”.